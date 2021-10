Những điểm hút khách của căn hộ Dual Key - The Matrix One

Nhu cầu sống sang, ở rộng song phải đảm bảo sự riêng tư từ lâu đã được giới nhà giàu đặc biệt chú trọng. Không chỉ đáp ứng mong muốn đó, tại The Matrix One, đơn vị phát triển MIKGroup còn mang đến nhiều loại hình căn hộ phù hợp với mục đích đa dạng của khách hàng. Một trong số đó là mô hình căn hộ đặc biệt - Dual Key, được thiết kế “đo ni đóng giày” cho giới thượng lưu Hà thành với không gian sống chuẩn sang trọng, riêng tư.

Thiết kế thông minh, ấn tượng

Căn hộ Dual Key là mô hình căn hộ thông minh được thiết kế chung một mặt sàn, bên trong chia thành 2 căn hộ với 2 lối vào khác nhau, đảm bảo sự biệt lập cho từng không gian. Mỗi căn hộ đều có đầy đủ phòng chức năng như: phòng ngủ, bếp, phòng tắm, khoảng không tiếp khách độc đáo. Theo đó, chủ nhân có thể tuỳ biến sáng tạo căn hộ phù hợp với nhu cầu, sở thích của các thành viên trong gia đình, đảm bảo sự riêng tư như mong muốn.

Phòng khách và phòng ăn liên thông đối diện công viên 14ha xanh mát.

Tại The Matrix One, khách hàng có thể lựa chọn căn hộ Dual Key tại căn hộ số 08, 09 tại mỗi tòa cao ốc. Sự khác lạ của các căn hộ Dual Key The Matrix One là ở lối thiết kế theo trường phái không gian mở - Open Space, triệt tiêu góc chết giúp tối ưu hóa công năng sử dụng.

Căn hộ sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn công viên 14ha xanh mướt. Bạn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp lung linh của công viên, hồ nước qua kính Low-E trong suốt kéo từ sàn đến sát trần. Không gian được tối đa hóa ánh sáng tự nhiên và khí trời giúp tiết kiệm nguồn năng lượng và mang đến sức khỏe cho chủ nhân.

Linh hoạt không gian cho gia đình nhiều thành viên

Đối với gia đình có nhiều thành viên hay gia đình đa thế hệ, căn hộ Dual Key The Matrix One là lựa chọn hoàn hảo cho không gian sống linh hoạt và riêng tư. Ông bà vừa được sinh sống gần con cái vừa có không gian an hưởng tuổi già riêng tư. Con cái cũng có không gian vui chơi và học tập linh hoạt.

Việc kết hợp lý tưởng này tạo môi trường tự lập cho con cái nhưng vẫn có sự giám sát và hỗ trợ khi ở gần ba mẹ. Đủ riêng tư nhưng cũng đủ gần gũi để mọi thành viên được gắn kết, giúp dung hòa được những khác biệt trong lối sống của mỗi thành viên.

Giải pháp đầu tư tối ưu

Với mô hình thiết kế đặc biệt, thông minh của căn hộ “hai chìa khóa” – Dual Key The Matrix One, gia chủ có thể khai thác tối ưu giá trị nếu muốn đầu tư sinh lời.

Một điểm đặc biệt từ căn hộ Dual Key là trong trường hợp chủ nhân căn hộ muốn sử dụng một phần để làm văn phòng cho công ty của gia đình hoặc cho thuê đều hoàn toàn phù hợp. Từ văn phòng làm việc, bạn có thể dễ dàng di chuyển tới các địa điểm khác trong thành phố nhờ hạ tầng giao thông được quy hoạch mới bài bản.

Khu tập yoga xanh mát trong nội khu Dự án.

Tại dự án The Matrix One, Căn hộ Dual Key cũng phù hợp với mục đích vừa ở vừa cho thuê, giúp nâng cao hiệu suất sử dụng mà vẫn đảm bảo sự riêng tư. Khi chủ nhân không có nhu cầu sử dụng hết, phần diện tích còn lại có thể cho thuê để mang lại nguồn thu nhập.

Đặc biệt, trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam đang có những phát triển bước ngoặt, với ngày càng nhiều công ty khởi nghiệp, công ty nước ngoài và nhiều mô hình doanh nghiệp mới, bên cạnh đó khu vực phía Tây thủ đô còn “thủ phủ” của cộng đồng chuyên gia Nhật và Hàn, thì nhu cầu thuê dành cho một loại hình không gian đa năng như Dual Key The Matrix One càng hứa hẹn tăng mạnh. Với những gia chủ có nhu cầu cho thuê một phần, hoặc cho thuê homestay, hometel, đây cũng là giải pháp tối ưu để đảm bảo cuộc sống riêng tư không bị ảnh hưởng.

Cộng hưởng giá trị “vàng” từ hệ tiện tích đa tầng hạng A

Nằm trong tổ hợp hạng A phía Tây Hà Nội, căn hộ Dual Key The Matrix One được tận hưởng không gian xanh mát và hệ tiện ích đa tầng hiện đại mà không phải dự án nào cũng có được.

Điều này sẽ tạo nên chốn an cư lý tưởng, nơi trải nghiệm cuộc sống xứng tầm thượng hưu cho những cư dân hiện đại. Xung quanh các tòa chung cư là không gian xanh của vườn hoa, đường đi bộ, tiểu cảnh, không xanh tươi mát của cây cỏ, đài phun nước, muôn hoa khoe sắc thơ mộng. Hệ thống sân tập thể thao, phòng tập gym, yoga, vườn thiền, bể bơi 4 mùa, shophouse hiện đại… sẽ mang đến những trải nghiệm hoàn hảo khi bạn là chủ nhân của những căn Dual Key The Matrix One.

Với điều kiện phát triển tốt cùng sự đầu tư của chủ dự án, căn hộ Dual Key The Matrix One hoàn toàn xứng đáng để bạn lựa chọn làm nơi an cư và đầu tư.

* Thông tin chi tiết:

Đơn vị đại diện phân phối Dự án:

Cenland, Hải Phát Land, Đất Xanh miền Bắc

Website: http://thematrixone.vn/

Hotline: 19000110.