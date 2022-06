Những thành công của ANDROS Asia sau 5 năm trong ngành chế biến trái cây tại Việt Nam

Xuất hiện trên sân khấu trong chương trình Kết nối Xúc tiến Hợp tác tại tỉnh Tiền Giang ngày 17/6/2022 vừa qua, ông Valentin Trần - Tổng giám đốc công ty ANDROS Asia đã tự tin sử dụng tiếng Việt để chia sẻ cho bà con nông dân Tiền Giang và các khách mời về hành trình nửa thập kỷ của ANDROS Asia tại Việt Nam.

“Chúng tôi là một tập đoàn Pháp nhưng chúng tôi thực sự cảm nhận mình như người Việt”, ông đã chia sẻ như vậy trong chương trình. Câu nói phản ánh định hướng phát triển của ANDROS Asia - Cùng nhau hợp tác với nhà nông, chính quyền địa phương Việt Nam nhằm hướng đến lợi ích tốt nhất và bền vững nhất cho tất cả các bên.

Và ông Valentin Trần có những chia sẻ về câu chuyện thành công của một doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam, cũng như những giá trị mà ANDROS Asia đã đem đến cho Việt Nam.

ANDROS là doanh nghiệp chế biến trái cây lớn ở Châu Âu. Chúng tôi luôn phải cân bằng giữa hàng trăm nghìn tấn trái cây thu mua và những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và hương vị. Vì vậy, chúng tôi xây dựng những mối quan hệ hợp tác lâu dài tại các quốc gia có nguồn trái cây chiến lược.

Định hướng của chúng tôi là luôn đồng hành cùng nông dân trên tất cả thị trường mà ANDROS có mặt, trong đó có Việt Nam. Với định hướng đó, ANDROS Asia không chỉ đơn giản là thu mua trái cây mà muốn gần gũi, gắn kết hơn với nông dân để hiểu rõ về họ và xây dựng một mối quan hệ phát triển bền vững. Và ngược lại, nhà nông có thể hiểu được những mong đợi của ANDROS Asia về tiêu chuẩn chất lượng trái cây.

ANDROS Asia sẵn sàng đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và đảm bảo nguồn đầu ra trái cây cho nông dân. Chúng tôi mong muốn giữa ANDROS Asia và người nông dân Việt hầu như không còn rào cản về ngôn ngữ vì hai bên đều thấu hiểu và đồng cảm với nhau thông qua ngôn ngữ của trồng trọt và niềm đam mê với trái cây.

Nhà nông tham dự chương trình Kết nối Xúc tiến Hợp tác do ANDROS Asia tổ chức.

Cụ thể ANDROS Asia đã có những hành động nào để thể hiện sự cam kết đồng hành ấy?

Chúng tôi thực hiện chiến lược đồng hành theo cả hai cấp độ sâu và rộng. Chúng tôi xây dựng một mạng lưới kết nối rộng khắp với nông dân trồng cây ăn trái tại các địa phương mà ANDROS Asia có mặt. Các kỹ sư của chúng tôi áp dụng công nghệ từ ANDROS Pháp, hỗ trợ sâu sát với các nông dân để hỗ trợ họ về kỹ thuật, cấp giống, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, chuyển đổi sinh học. Từ đó tư duy và kỹ thuật trồng trọt của họ được nâng lên tầm quốc tế.

Song song đó, chúng tôi kết nối sâu sát với các ban ngành địa phương xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái trên địa bàn tỉnh, theo mô hình dịch vụ nông nghiệp kỹ thuật gồm: dịch vụ về giống; kỹ thuật chăm sóc thu hoạch; sau thu hoạch và dịch vụ chế biến và bao tiêu đầu ra, hướng tới việc phát triển nền nông nghiệp bền vững, cũng như các nguyên liệu đầu vào của ANDROS Asia đều đạt chuẩn quốc tế như tiêu chuẩn Global G.A.P.

Chương trình Kết nối Xúc Tiến Hợp tác có sự quan tâm của chính quyền tỉnh Tiền Giang, Lãnh sự Quán Pháp, Tập đoàn ANDROS tại Pháp.

Gần đây nhất trong chương trình Kết nối Xúc tiến Hợp tác tại tỉnh Tiền Giang, chúng tôi đã ký kết hợp tác với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang trong việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo các vùng nguyên liệu trái cây tại đây đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi thị trường Châu Âu và Mỹ. Chúng tôi mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác với nhiều tỉnh thành tại Việt Nam để có thể tránh được sự biến động của thị trường nông sản toàn cầu và thiết lập ngành sản xuất trái cây chất lượng tại đây.

Và những nỗ lực ấy đã mang đến những thành tựu nào cho ANDROS Asia trong 5 năm vừa qua tại Việt Nam?

5 năm hiện diện tại Việt Nam vẫn chưa phải là hành trình dài, mà đó mới là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao và cao cả hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất trân quý những thành tựu mà chúng tôi đã đạt được tại thị trường đầy tiềm năng mà cũng nhiều thách thức là Việt Nam.

Trong vòng 5 năm, chúng tôi đã sơ chế 20.000 tấn trái cây mỗi năm; xuất khẩu 8.000 tấn trái cây hàng năm; mở rộng, nâng cấp và hiện đại hóa 2 nhà máy Gò Công và Mỹ Tho; khánh thành kho lạnh Gò Công; cùng địa phương xây dựng nhiều vùng trái cây nguyên liệu bền vững đạt Global G.A.P như xoài (An Giang), vùng hoa (Tiền Giang), thanh long đỏ (Bình Thuận), chanh dây (Đắk Lắk)…, sẵn sàng xuất khẩu ra quốc tế.

Ngoài ra, chúng tôi tự hào khi các sản phẩm của ANDROS Asia được dùng trong các chuỗi dịch vụ ăn uống hàng đầu thị trường như The Coffee House, Phúc Long, Highlands Coffee. Hơn nữa, chúng tôi đang phát triển một cách chậm rãi và chắc chắn ngành hàng bán lẻ với thương hiệu Fruit Me Up và nhiều sản phẩm nữa trong tương lai.