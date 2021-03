Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland - NVL) mới đây đã thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc No Va - Sàn giao dịch Bất động sản Novaland Nguyễn Thị Minh Khai tại địa chỉ số 125 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.

Lý do chấm dứt hoạt động nhằm mục đích sắp xếp lại hoạt động kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị thống nhất trao quyền cho Tổng giám đốc của Công ty hoặc người được Tổng giám đốc uỷ quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Như vậy, sau ba năm hoạt động, Novaland đã phải đóng cửa hoạt động Sàn Giao dịch Novaland chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai được khai trương từ cuối năm 2017.

Thị trường bất động sản khó khăn từ năm 2020 do tác động của đại dịch Covid 19 đã khiến nhiều sàn môi giới phải đóng cửa. Bên cạnh nguyên nhân từ dịch, nhiều sàn cũng phải đóng cửa do hoạt động bất động sản đóng băng vì pháp lý các dự án ở Tp.HCM khó khăn, không có nguồn hàng để bán.

Riêng với Novaland, theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM, doanh nghiệp vẫn còn 10 dự án đang gặp vướng mắc chưa được giải quyết, chiếm đến 31% tổng số dự án còn khó mắc của 21 đơn vị trên địa bàn, là doanh nghiệp còn nhiều dự án vướng mắc nhất.

Cụ thể, các dự án này gồm: Dự án Khu chung cư Cô Giang tại số 100 Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1, hiện đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao đất, Sở Xây dựng cấp phép xây dựng.

Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, officetel và căn hộ tại số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4 được Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt giá tiền sử dụng đất của dự án.

Bảy dự án tại khu vực quận Phú Nhuận; Dự án 30,2ha tại phường Bình Khánh, quận 2 cũng đang được Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở ngành xem xét giải quyết; Dự án 30,2ha tại phường Bình Khánh, quận 2: các Bộ ngành Trung ương đang rà soát lại các thủ tục pháp lý dự án chung với dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cổ phiếu Novaland đã tăng mạnh gần 40% kể từ tháng 3/2020.

Báo cáo mới nhất của Chứng khoán Yuanta cũng cho biết, tại buổi gặp gỡ các nhà đầu tư gần đây, Novaland đã không đưa ra thông tin tích cực nào về các dự án mới ở Tp.HCM sẽ được ra mắt vào năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán, NVL đang được mua bán xung quanh mức giá 82.000 đồng/cổ phiếu, nếu so với thời điểm cách đây đúng một năm, thị giá của NVL đã tăng 39%.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 chưa kiểm toán của Novaland cho thấy, doanh thu thuần năm 2020 chỉ đạt 5.026 tỷ đồng, giảm một nửa so với năm 2019, lợi nhuận gộp đạt 1.807 tỷ đồng, giảm 43% so với năm 2019. Bù lại doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đột biến 500%, ghi nhận 6.210 tỷ đồng, do đó lợi nhuận sau thuế của Novaland vẫn tăng nhẹ đạt 3.883 tỷ đồng, trong khi năm ngoái là 3.387 tỷ đồng.