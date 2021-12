Ông Biden ký dự luật nâng trần nợ quốc gia, chặn đứng nguy cơ vỡ nợ của Mỹ

Tổng thống Joe Biden ngày 16/12 đặt bút ký một dự luật nâng trần nợ quốc gia, theo đó đưa nước Mỹ thoát khỏi bờ vực vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử.

Trước khi dự luật này được người đứng đầu Nhà Trắng ký thành luật, Mỹ đã tiến sát tới một thảm hoạ kinh tế, khi Chính phủ nước này đối mặt nguy cơ mất khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính vì không thể tiếp tục vay nợ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo rằng nếu trần nợ không được nâng, kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái và người Mỹ sẽ mất hàng triệu công ăn việc làm.

Việc dự luật được ký diễn ra một ngày sau thời điểm Bộ Tài chính Mỹ ước tính không còn công cụ nào để tiếp tục chi trả các hoá đơn của quốc gia.

Hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, Quốc hội Mỹ sau những cuộc tranh cãi nảy lửa cuối cùng cũng đã phê chuẩn dự luật. Sau khi được Thượng viện và Hạ viện thông qua, dự luật được gửi tới Nhà Trắng vào hôm thứ Tư.

Theo dự kiến, đạo luật nâng trần nợ sẽ cho phép Chính phủ Mỹ trang trải các nghĩa vụ tài chính cho tới năm 2023.

Một số nghị sỹ Dân chủ đã đòi trần nợ phải tăng mạnh hơn, nếu không họ sẽ phá dự luật. Tuy nhiên, khi trần nợ phải được tiếp tục nâng vào năm 2023, phe Cộng hoà sẽ có cơ hội để sử dụng vấn đề này như một quân bài chính trị để buộc Đảng Dân chủ nhượng bộ trong các vấn đề khác, nếu như những người Cộng hoà giành lại thế kiểm soát trong Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ cấp quốc gia vì mâu thuẫn giữa hai đảng xung quanh vấn đề trần nợ. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng lặp đi lặp lại này thường được giải quyết vào phút chót.

Theo đạo luật vừa được ký, trần nợ quốc gia của Mỹ tăng thêm 2,5 nghìn tỷ USD, lên mức 31,4 nghìn tỷ USD, từ mức 28,9 nghìn tỷ USD trước đó.

Đảng Dân chủ đổ lỗi rằng việc nâng trần nợ chủ yếu là do chính quyền của Tổng thống Cộng hoà Donald Trump đã vay nợ quá nhiều. Trong nhiệm kỳ của ông Trump, nợ của Chính phủ Mỹ tăng thêm 7,85 nghìn tỷ USD, trong đó phần lớn do các biện pháp cắt giảm thuế và những gói kích cầu khổng lồ để đưa kinh tế Mỹ vượt qua cú sốc do Covid-19 gây ra.

Về phần mình, Đảng Cộng hoà nói phe Dân chủ phải chịu trách nhiệm về đợt nâng trần nợ này vì theo đuổi gói chi tiêu xã hội và khí hậu 1,75 nghìn tỷ USD của Tổng thống Biden – kế hoạch mà các nghị sỹ Cộng hoà không ủng hộ.