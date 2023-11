Ông chủ của chuỗi cửa hàng phụ kiện điện thoại lớn nhất Thanh Hóa "sa lưới"

Ngày 9/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Cường, sinh năm 1985 ở phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Hoàng Văn Cường là chủ 6 cửa hàng bán linh phụ kiện điện thoại di động trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn có dấu hiệu buôn lậu nên đã lập án đấu tranh.

Quá trình điều tra xác minh, được biết vợ chồng Hoàng Văn Cường được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Ngành nghề kinh doanh là mua bán, trao đổi điện thoại mới, cũ; cung cấp linh, phụ kiện điện thoại; dịch vụ sửa chữa điện thoại; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Địa điểm kinh doanh tại các địa chỉ: Số nhà 65-69, 226B, 86 đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình; 76 đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa; 96 Lê Lợi, thành phố Sầm Sơn.

Tang vật vụ án

Trong quá trình kinh doanh, Cường đã sang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc làm quen và đặt mua các linh, phụ kiện điện thoại với các chủ hàng người Trung Quốc. Khi có nhu cầu thì điện thoại, nhắn tin qua Zalo, Wechat để đặt hàng sau đó vận chuyển về Việt Nam. Xác định đây là đường dây buôn lậu lớn, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa lập án, đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp huy động lực lượng đồng loạt khám xét 6 cửa hàng mang tên “Bích Ngọc” và 2 tổng kho của Hoàng Văn Cường tại thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn, thu giữ hàng nghìn linh kiện, phụ kiện điện thoại di động với trị giá khoảng trên 10 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.