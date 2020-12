Ông Trump phủ quyết dự luật quốc phòng 740 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/12 phủ quyết một dự luật quốc phòng khổng lồ dự kiến chi 740 tỷ USD và vạch ra chính sách của Lầu Năm Góc.

"Không may là dự luật này không bao gồm các biện pháp an ninh quốc gia quan trọng. Một số điều khoản không thể hiện được sự tôn trọng với các cựu binh và lịch sử quân đội Mỹ. Dự luật cũng đi ngược lại nỗ lực của chính quyền tôi về đặt nước Mỹ trên hết trong các hành động an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của chúng ta", hãng tin CNBC trích một tuyên bố dài mà ông Trump gửi lên Quốc hội Mỹ.

"Đây là một ‘món quà’ cho Trung Quốc và Nga", ông Trump viết, nhưng không nêu cụ thể hơn.

Đầu tháng này, hai viện Quốc hội Mỹ thông qua Dự luật Thẩm quyền quốc phòng Quốc gia (NDAA) với tỷ lệ phiếu thuận đủ lớn để chống lại sự phủ quyết của Tổng thống. Điều này đồng nghĩa rằng dự luật hoàn toàn có thể vượt qua được sự phủ quyết của ông Trump nếu được đem ra bỏ phiếu lại.

Việc mà Quốc hội Mỹ cần làm lúc này là tiến hành bỏ phiếu lại. Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày thứ Hai tuần tới, còn Thượng viện tính sẽ bỏ phiếu vào ngày thứ Ba.

NDAA thường được thông qua hàng năm với sự ủng hộ mạnh mẽ của cả hai đảng và đủ đa số phiếu để chống lại bất kỳ sự phủ quyết nào. Đây là dự luật cấp vốn cho danh mục an ninh quốc gia của Mỹ và năm nào cũng được Tổng thống nước này đặt bút ký thành luật trong gần 6 thập kỷ liên tiếp vừa qua.

Ở cấp độ đơn giản nhất, đạo luật này đảm bảo việc tăng lương cho binh sỹ Mỹ và duy trì vận hành các chương trình hiện đại hóa quốc phòng quan trọng.

"Những người Dân chủ sẽ bỏ phiếu để chống lại sự phủ quyết", thủ lĩnh phe Dân chủ tại Thượng viện, nghị sỹ Chuck Schumer, tuyên bố trên Twitter.

"Thật là phiền khi ông Trump dùng khoảng thời gian cầm quyền cuối cùng để gây rắc rối… Tuần tới, vào ngày 28/12, Hạ viện sẽ bỏ phiếu để hội tụ sự ủng hộ của cả hai đảng nhằm vượt qua sự phủ quyết của ông ấy", thủ lĩnh phe Dân chủ tại Hạ viện, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi viết trên Twitter.

Điều khiến ông Trump không hài lòng về dự luật NDAA là dự luật này không xóa bỏ Điều 230 trong Đạo luật Truyền thông đúng mực (CDA). Điều 230 bảo vệ những công ty công nghệ lớn như Facebook và Twitter khỏi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì đăng tải trên nền tảng của họ.

Đầu tháng này, ông Trump đã dọa phủ quyết dự luật quốc phòng nếu các nghị sỹ không đưa vào dự luật này một điều khoản vô hiệu hóa Điều 230 của CDA. Từ trước tới nay, ông Trump thường cáo buộc Twitter, nền tảng mạng xã hội ưa thích của ông, kiểm duyệt không công bằng đối với ông.

Nội dung hiện tại của NDAA không bao gồm biện pháp nào liên quan đến Điều 230 của đạo luật truyền thông nói trên.

Nhiều nghị sỹ của cả hai đảng đã cùng lên tiếng phản bác yêu cầu trên của ông Trump, nói rằng việc xóa Điều 23 không hề liên quan gì đến việc thông qua dự luật quan trọng nhất của Lầu Năm Góc.

"Điều 230 chẳng có liên quan gì đến quân đội cả", Chủ tịch Ủy ban Quân vụ thuộc Thượng viện Mỹ, ông James Inhofe, nói với các nhà báo hồi đầu tháng này.

"Tôi không đồng tình với quan điểm của ông Trump. Chúng ta nên xóa bỏ Điều 230, nhưng không thể làm việc đó trong dự luật này" - ông Inhofe, một nghị sỹ Cộng hòa và là đồng minh của ông Trump, nói thêm.