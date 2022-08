Pakistan - Thổ Nhĩ Kỳ ký Hiệp định ưu đãi thương mại, xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị tác động ra sao?

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan, cho biết ngày 12/08/2022 tại Islamabad, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký hiệp định ưu đãi thương mại (PTA). Việc ký PTA là bước đầu tiên thực hiện “Hiệp định khung về thiết lập khu vực mậu dịch tự do Pakistan-Thổ Nhĩ Kỳ” ký ngày 22/03/2016.

Theo hiệp định này, Thổ Nhĩ kỳ dành cho Pakistan mức thuế ưu đãi cho 231 dòng thuế và Pakistan dành cho Thổ Nhĩ Kỳ mức thuế ưu đãi cho 130 dòng thuế. Hai nước đặt mục tiêu tăng kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa 2 nước thêm 5 tỷ USD sau khi ký hiệp định.

Để bảo vệ thị trường trong nước hiệp định vẫn có các điều khoản bảo lưu về phòng vệ song phương, ngoại lệ cán cân thanh toán, giải quyết tranh chấp và rà soát định kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị ưu đãi thuế 300 mặt hàng nhưng Pakistan đưa 170 mặt hàng vào danh mục nhạy cảm để bảo vệ sản xuất trong nước.

Tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Thương mại Pakistan đánh giá PTA sẽ giúp hàng xuất khẩu của Pakistan có ưu thế cạnh tranh hơn các đối thủ là Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia.

Trong số 261 dòng thuế, Pakistan được hưởng ngay mức thuế 0 % đối với 123 dòng thuế (5 mặt hàng nông sản và 118 mặt hàng công nghiệp, mức thuế hiện hành là 22-23 %), 92 dòng thuế được giảm dần mức thuế về 0 % trong 5-10 năm, 5 dòng thuế được giảm 50 %, 14 dòng thuế còn lại được hưởng thuế ưu đãi theo hạn ngạch.

Tại thị trường Pakistan, trong số 130 dòng thuế thì Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng ngay mức thuế 0% đối với 16 dòng thuế (bột ca cao, sợi acrylic và xơ tổng hợp, sợi tổng hợp, chè đen, đầu nhận internet, máy cuốn dây, vị thực phẩm, thiết bị thu phát, en-zim, nguyên liệu nền kẹo cao su).

16 dòng thuế được giảm dần mức thuế về 0 % trong 5 năm (sô-cô-la vụn, bột nở hoạt tính, vị thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm phòng thí nghiệm, kẹp sắt, dây đồng 6mm, van giảm áp, khóa trượt) và 10 năm (kẹp, móc sắt hoặc thép, phụ kiện lắp ghép bàn ghế, linh kiện máy phân loại, sàng, xay, thiết bị truyền thanh...), các dòng thuế còn lại được giảm 20-50 %.

Kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy, Việt Nam bị ảnh hưởng 13 dòng thuế trong đó có 3 mặt hàng có kim ngạch lớn là chè đen, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu nền kẹo cao su.

Trong đó, mặt hàng chè đen và nguyên liệu nền kẹo cao su sẽ bị ảnh hưởng ngay vì thuế nhập khẩu 2 mặt hàng này từ Thổ Nhĩ Kỳ được giảm ngay về 0% (Việt Nam chịu thuế 11 %) còn mặt hàng thức ăn chăn nuôi bị ảnh hưởng chậm hơn vì thuế nhập khẩu mặt hàng này từ Thổ Nhĩ Kỳ được giảm dần về 0 % trong 5 năm (Việt Nam chịu thuế 20 %).

Trong số 13 mặt hàng Việt Nam bị ảnh hưởng có 6 mặt hàng Việt Nam có thế mạnh lớn hơn Thổ Nhĩ Kỳ, có 7 mặt hàng Thổ Nhĩ Kỳ có thế mạnh lớn hơn hoặc tương đương Việt Nam.

Dự báo kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan giảm 2% do ảnh hưởng của hiệp định ưu đãi thương mại Pakistan-Thổ Nhĩ Kỳ.

Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Pakistan đạt gần 600 triệu USD. Năm 2022, hai nước đạt kỳ vọng thương mại song phương sẽ cán mốc 1 tỷ USD.

Số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đạt 285,7 triệu USD. Trong đó, lượng xuất khẩu hàng điện thoại và linh kiện, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam có sự tăng vọt so với năm trước. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 134,4 triệu USD, tăng gần gấp 10 lần so với 4 tháng đầu năm 2021 (đạt 13,5 triệu USD) và tăng 10% so với cả năm 2021 (đạt 123,2 triệu USD).