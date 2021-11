PDR hợp tác cùng KPMG Việt Nam trong tư vấn quản lý doanh nghiệp

Sáng ngày 29/11/2021, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE:PDR) đã công bố chọn Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG (KPMG), một tổ chức uy tín trên toàn cầu để tư vấn nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp.

Sự kiện được đánh giá là cột mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác của hai bên, nằm trong lộ trình của PDR về cải tiến và nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp bằng cách áp dụng các thông lệ quản lý mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế. KPMG sẽ trở thành đơn vị tư vấn quản lý cho PDR, hỗ trợ cho công ty trong tiến trình trở thành nhà phát triển và kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp, hiện đại.

Cụ thể, KPMG sẽ đánh giá Mô hình hoạt động bao gồm 06 phương diện chủ yếu: mô hình cung cấp dịch vụ, con người và tổ chức, quy trình chức năng, công nghệ, thông tin và dữ liệu, quản trị và kiểm soát rủi ro, đồng thời nhận diện và đưa ra các thiếu hụt của PDR so với các chuẩn mực quốc tế trên từng phương diện trong ngành bất động sản.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt, cho biết: "Được thành lập từ năm 2004, hơn 17 năm với nhiều thăng trầm, PDR đã vượt qua và phát triển mạnh mẽ để tiến vào giai đoạn Kỷ nguyên mới. Là một trong những doanh nghiệp lớn thuộc nhóm các doanh nghiệp đạt lợi nhuận nghìn tỷ, giá trị vốn hóa hiện tại của PDR đã đạt hơn 2 tỷ USD, dù ở bất cứ thời điểm nào, chúng tôi đều đặt ra nhiều mục tiêu rất thử thách cho kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận. Song song với quy mô mở rộng doanh nghiệp, một trong những yêu cầu quan trọng nhất mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị PDR đặt ra cho chúng tôi đó là phải phát triển tốc độ nhưng bền vững, chuyên nghiệp, cam kết, chất lượng và uy tín. Do vậy, chúng tôi mong muốn mời KPMG Việt Nam đồng hành khảo sát tư vấn để cùng tìm ra những ưu điểm và hạn chế cần cải thiện của PDR, nhằm đảm bảo các bước phát triển chắc chắn trong tương lai”.

Đáp lại sự tin tưởng của Ban lãnh đạo PDR, ông Warrick Cleine, đại diện KPMG cam kết sẽ cử đội ngũ chuyên gia tư vấn uy tín và đã có kinh nghiệm hợp tác cùng nhiều tập đoàn hàng đầu Việt Nam về phát triển bất động sản, nhằm cùng PDR triển khai thành công việc hợp tác. KPMG, với uy tín, năng lực và kinh nghiệm tư vấn, tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp quy mô lớn tại Việt Nam và quốc tế, cùng với đội ngũ chuyên gia hiểu biết sâu sắc về thị trường, ngành nghề, quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, cam kết sẽ luôn là đối tác đồng hành hỗ trợ PDR đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Thông qua việc triển khai chương trình hợp tác với KPMG, cùng nền tảng hệ thống quản lý đã xây dựng thành công trước đó, PDR sẽ có thêm cơ sở chắc chắn trong công tác quản lý, điều hành và kiểm soát rủi ro khi thực hiện các kế hoạch, giải pháp trong chiến lược phát triển và chiến lược kinh doanh trong giai đoạn bứt phá sắp tới.

KPMG là một trong bốn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn chuyên nghiệp lớn nhất thế giới. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, KPMG được biết tới là thương hiệu dẫn đầu, sở hữu đội ngũ chuyên gia am hiểu về ngành bất động sản trong và ngoài nước. KPMG đã tư vấn giải pháp nhân sự, quản trị tài chính và triển khai công nghệ thành công cho nhiều doanh nghiệp trong ngành bất động sản. Năm 2021, KPMG vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý Consulting Firm of The Year 2020 do Asia Risk Award bình chọn.