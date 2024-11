Phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị cho UBND TP.Đà Nẵng

Dự thảo Quyết định nêu rõ phân cấp cho UBND TP.Đà Nẵng thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng trên địa bàn TP.Đà Nẵng trên cơ sở đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo trình tự 6 bước.

Thứ nhất, UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo, tổ chức việc lập báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Thứ hai, tổ chức lấy ý kiến về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng theo quy định;

Thứ ba, tổ chức thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng; báo cáo HĐND TP;

Thứ tư, quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng;

Thứ năm, cập nhật, công bố nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng theo quy định;

Thứ sáu, báo cáo kết quả thực hiện điều chỉnh cục bộ theo hình thức gửi Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng.

Theo đó, việc lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, dự thảo yêu cầu phải phân tích, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc phải điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và chỉ được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:

Đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị: Có sự điều chỉnh về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh hoặc điều chỉnh về địa giới hành chính làm ảnh hưởng lớn đến tính chất, chức năng, quy mô của đô thị hoặc khu vực lập quy hoạch; hình thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian kiến trúc đô thị; quy hoạch đô thị không thực hiện được, hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và môi trường sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa được xác định thông qua việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch đô thị và ý kiến cộng đồng; có sự biến động về điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn; phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng.

Đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu chức năng: Có sự điều chỉnh quy hoạch cao hơn hoặc có sự mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp; hình thành dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian của khu chức năng; quy hoạch xây dựng không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, di tích lịch sử - văn hóa hoặc môi trường sinh thái được xác định thông qua việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch xây dựng và ý kiến cộng đồng; do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh làm thay đổi mục tiêu, định hướng, tổ chức không gian lãnh thổ của quy hoạch; phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng.

Dự thảo yêu cầu phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng trực tiếp về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ (nếu cần thiết).

Thời gian lấy ý kiến đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị: ít nhất là 30 ngày đối với cộng đồng dân cư; 15 ngày đối với cơ quan, tổ chức. Đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu chức năng, thời gian lấy ý kiến ít nhất là 40 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư; 20 ngày đối với cơ quan.

Ngoài ra, theo dự thảo, cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cấp tỉnh (Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng) là cơ quan thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND TP.Đà Nẵng.