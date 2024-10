Bình Định xin ý kiến về đồ án quy hoạch Khu công nghiệp Phù Mỹ 820ha

UBND tỉnh Bình Định vừa ký văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xin ý kiến về nội dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ.

Cụ thể, Khu công nghiệp Phù Mỹ có quy mô 820,93ha. Trong đó, diện tích thuộc địa phận xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ) 627,22 ha; diện tích thuộc địa phận xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ) 193,71ha.

Các ngành, sản phẩm công nghiệp định hướng phát triển, gồm công nghiệp năng lượng mới; công nghiệp sản xuất, chế tạo sản phẩm nằm trong hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo, LNG; ngành công nghiệp luyện kim, sản xuất kim loại; chế tạo máy; chế tạo nguyên vật liệu công nghệ cao; thiết bị vật tư phụ trợ; công nghiệp hóa chất, dược phẩm; lắp ráp và sản xuất ôtô, thiết bị nặng…; công nghiệp phụ trợ ngành điện tử và dữ liệu. Quy mô lao động khi lấp đầy khu công nghiệp khoảng 37.620 người.

Để triển khai xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ, tổng nhu cầu tái định cư là 118 hộ. Trong đó, xã Mỹ An 101 hộ, xã Mỹ Thọ 17 hộ với quỹ đất bố trí tái định cư tại xã Mỹ Thọ là 4ha và xã Mỹ An 17ha. Ngoài ra, tỉnh cũng dự kiến quy hoạch quỹ đất 14ha thuộc thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An (phía Tây Bắc Khu công nghiệp) để xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp với quy mô 2.180 căn.

Theo đồ án quy hoạch, Khu công nghiệp Phù Mỹ có đất phát triển sản xuất công nghiệp, kho tàng là 527,02 ha; đất cây xanh 112,61ha; đất hạ tầng kỹ thuật 35,65ha…

Về giao thông đối ngoại, Khu công nghiệp Phù Mỹ được kết nối bởi tuyến đường ĐT 639 (tuyến đường ven biển, nằm phía Đông khu công nghiệp); đường biển là khu bến Phù Mỹ - cảng biển Bình Định sẽ được xây dựng trong tương lai theo quy hoạch. Còn giao thông đối nội, xây dựng 2 trục chính của Khu công nghiệp theo hướng Bắc – Nam, Đông – Tây với lộ giới rộng 60m. Trong đó, trục giao thông Đông – Tây kết nối trực tiếp tuyến đường ven biển ĐT.639 và kết nối Khu bến Phù Mỹ trong tương lai. Đồng thời, xây dựng cả 2 bãi đỗ xe đảm bảo phục vụ nhu cầu cho khu công nghiệp, tổng diện tích khoảng 20,03ha.

UBND tỉnh Bình Định cho biết quan điểm quy hoạch Khu công nghiệp Phù Mỹ theo hướng trở thành khu công nghiệp hiện đại, ưu tiên sử dụng năng lượng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường, tài nguyên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương; dựa trên nguyên tắc tối ưu phương án sử dụng đất, tổ chức dải cây xanh cách ly quanh khu công nghiệp hợp lý, các không gian cây xanh công cộng, dịch vụ, lưu trú người lao động được tổ chức phù hợp… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp.

Được biết, phương hướng phát triển khu công nghiệp trong quy hoạch tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050, mà Bình Định đặt ra là đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng và tăng tỷ lệ lấp đầy trong các khu công nghiệp; tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi đất công nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội sang đất đô thị, dịch vụ; tập trung hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động và mở rộng Khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ Becamex - VSIP Bình Định, hình thành vành đai công nghiệp Vân Canh - An Nhơn - Phù Cát, phát triển Khu công nghiệp điện tử, bán dẫn Hoà Hội và Khu công nghiệp Cát Trinh gắn với đô thị sân bay Phù Cát, mở rộng Khu công nghiệp Hòa Hội.

Đồng thời, đầu tư xây dựng mới Khu công nghiệp Tây Giang, huyện Tây Sơn; Khu công nghiệp phía Nam Quốc lộ 19, thị xã An Nhơn; Khu công nghiệp Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ; Khu công nghiệp Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn; Khu công nghiệp Vân Canh, huyện Vân Canh và tại những địa phương khác khi có điều kiện. Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 15 khu công nghiệp với tổng diện tích 6.714ha