Phát hiện kho chứa hơn 20 tấn nước hoa, mỹ phẩm nghi giả nhãn hiệu nổi tiếng

Sau nhiều tháng theo dõi, thẩm tra, xác minh thông tin và đề nghị phối hợp của Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an tỉnh Bắc Ninh. Ngày 25/7, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 3, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an thành phố Bắc Ninh đột xuất kiểm tra kho chứa hàng hóa tại Khu Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh do ông Nguyễn Đức Phú, sinh năm 1986 thường trú tại tỉnh Bắc Ninh làm chủ.

Tại ngôi nhà không số, không biển hiệu, luôn trong tình trạng đóng cửa 24/7. Phải rất khó khăn, lực lượng chức năng mới có thể tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh ở địa điểm này.

Trong diện tích khoảng 50m2, chủ cơ sở dùng để chứa trữ hàng hóa chủ yếu là các loại mỹ phẩm như: nước tẩy trang, kem nền, son môi, tẩy da chết, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, ủ tóc… với các thương hiệu đang được ưa chuộng và tin tưởng trên thị trường hiện nay như Innisfree, bioderma, kem dưỡng trắng V7...

Đặc biệt, một lượng lớn sản phẩm là nước hoa các nhãn hiệu như Chanel, Gucci, Dior, Versace, Victoria secrect, Lancome… vừa được chủ cơ sở vận chuyển về đến kho, vẫn “nguyên đai, nguyên kiện” thì bị lực lượng chức năng “ập” vào kiểm tra.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Nguyễn Đức Phú chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Theo chủ cơ sở, kho hàng này mới được sử dụng làm nơi chứa trữ hàng hóa từ đầu năm 2022 đến nay.

“Nếu quan sát bằng mắt thường, rất khó để phát hiện đây là kho hàng, bởi hoạt động vận chuyển đến, đi thường diễn ra chóng vánh, đặc biệt luôn trong tình trạng đóng cửa nên không ai biết trong ấy có gì hay buôn bán gì” một người dân sống gần Kho hàng của Phú cho hay.

Kiểm đếm thực tế tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ trên 20 tấn hàng hóa với 76.804 sản phẩm, trong đó gần 25.000 sản phẩm là nước hoa Lancôm, Versace, Giorgio, Armani, Dior, Victoria’s secret, chanel, Gucci, hugo boss….

Số lượng còn lại là kem trang điểm Hiisees, nước hoa xịt phòng Victoria’s secret, sữa rửa mặt Innisfree, kem tẩy da chết Heyxi, kem trắng da V7 Dr.Jart, dầu gội đầu Jiorniee và son Vongee. Bước đầu lực lượng chức năng nhận định cơ sở có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý theo quy định.