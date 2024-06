[Phóng sự ảnh]: Sáng nay, gần 106.000 thí sinh Hà Nội bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 

Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT không chuyên năm nay, thí sinh làm bài với 3 môn thi gồm Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút), Toán (120 phút) và Ngoại ngữ (60 phút). Bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Với bài thi môn Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Trong đó, thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Trước đó, buổi học tập quy chế, làm thủ tục dự thi đã diễn ra vào sáng ngày 7/6, công tác tổ chức học tập quy chế và làm thủ tục dự thi cho thí sinh tại các điểm thi được triển khai đúng quy định. Toàn thành phố có 201 điểm thi với 4.532 phòng thi và 402 phòng thi dự phòng. Có 105.213/105.911 thí sinh có mặt làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 99,34%. Số thí sinh vắng là 689 em do nhiều thí sinh đã đỗ vào lớp 10 chuyên của các cơ sở giáo dục đại học, đi học nghề...

Có 12 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi, trong đó có 9 học sinh bị gãy tay, 3 thí sinh cần hỗ trợ y tế. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 15.483 người, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số người được huy động làm nhiệm vụ. Tất cả điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi. Mỗi điểm thi có 1 máy phát điện dự phòng.

8h sáng nay (8/6), hơn 105.000 thí sinh sẽ bước vào thi môn Văn, môn đầu tiên của kỳ thi lớp 10 năm 2024 Hà Nội theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Từ sáng sớm, tại các điểm thi trên địa bàn thành phố, các lực lượng đã triển khai các công tác hỗ trợ từ rất sớm, phân luồng giao thông; tiếp sức mùa thi...

Thời tiết Hà Nội dịu mát sau những ngày nắng nóng giúp thí sinh giảm bớt mệt mỏi khi bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10.

Các tuyến đường dễ gây ùn tắc hoặc ngập úng khi có mưa to đều được tính toán để sẵn sàng giúp đỡ thí sinh, đảm bảo thí sinh đến điểm thi đúng giờ, an toàn.

Để hỗ trợ thí sinh khi có tình huống bất thường, Ban chỉ đạo thi Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan có liên quan như công an, điện lực, y tế… chuẩn bị các phương án ứng phó khi có tình huống đặc biệt.

Sở GDĐT Hà Nội cũng thông tin, số thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi là 12 trường hợp, trong đó 9 thí sinh bị gãy tay, 3 thí sinh cần hỗ trợ y tế.

Khi các con đã vào trong trường thi và tiếng trống làm bài đã điểm, rất nhiều các phụ huynh vẫn nán lại bên ngoài để trông ngóng, chờ đợi.

Là một kỳ thi lớn đầu đời của các con nên nhiều bậc phụ huynh bày tỏ tâm trạng lo lắng không kém các sỹ tử. Chiều 8/6, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút. Sáng mai, 9/6, thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán (120 phút).