[Phóng sự ảnh] Trắng đêm cứu hộ tại Thái Nguyên trong trận lũ lịch sử

"Đây là trận lũ có diễn biến rất phức tạp do ảnh hưởng từ mưa lớn cục bộ và vận hành điều tiết các hồ phía thượng lưu, do vậy làm gia tăng mức độ ngập lụt ven sông kéo dài, có nguy cơ sạt lở bờ sông, đê bao, gây ngập úng vùng trũng thấp, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê vùng ven các sông, suối và những điểm xung yếu như bờ ta luy cao, bãi thải", Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên cảnh báo và đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lên cấp 3.

Mực nước lũ sông Cầu lên cao đã gây ngập lụt sâu, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của nhiều vùng dân cư sinh sống dọc hai bờ sông Cầu tại các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, thành phố Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. Trong đó, khu vực thành phố Thái Nguyên bị ngập nặng nhất, khoảng 3 nghìn hộ dân thuộc 22 phường, xã đã bị ngập úng; gần 1.000 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị đổ, ngập chìm trong nước…

Bên cạnh đó, nước lũ sông Cầu cũng làm ngập cục bộ tại một số tuyến giao thông liên huyện và trong địa bàn thành phố, gây chia cắt giao thông. Lực lượng chức năng đã cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua các cầu Gia Bảy, Bến Tượng, Bến Oánh…

Trên mạng xã hội, người dân Thái Nguyên liên tục cầu cứu, tìm những xuồng cứu sinh, phao, thuyền giải cứu người thân đang gặp nguy hiểm do ngập cao, không thể tự di tản. Đáp lại, nhiều cá nhân, tổ chức, nhóm... đã đăng tải thông tin liên lạc, đề nghị người gặp nạn gọi điện trực tiếp để thông báo vị trí, từ đó có thể di chuyển phương tiện đến ứng cứu.

Hiện hoạt động cứu nạn, cứu hộ vẫn đang được các cấp chính quyền nỗ lực triển khai 24/24 giờ, tập trung rà soát các hộ dân trong vùng ngập lụt, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống và thông tin liên lạc cho các hộ dân, kích hoạt toàn bộ phương án "4 tại chỗ", ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, cương quyết di dời các hộ dân có nguy cơ mất an toàn.

Chiều 9/9, lực lượng chức năng cho biết TP Phổ Yên, TP Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, Phú Bình... xảy ra ngập úng, nước lũ dâng cao, có nơi hơn 70 cm. Cảnh báo sau 6 - 12 giờ, lũ trên sông Cầu tiếp tục lên chậm dần và có khả năng đạt đỉnh.

Cảnh báo sau 6 - 12 giờ, lũ trên sông Cầu tiếp tục lên chậm dần và có khả năng đạt đỉnh.

Một số hộ dân cho biết: ''Nước lên rất nhanh. Tưởng nhà ba tầng là an toàn nhưng không phải''

Một nhóm cứu hộ cho biết đã nhận hàng nghìn cuộc gọi, cùng với đội của mình đưa hàng trăm người dân ở khu vực Túc Duyên, Bến Oánh, đa phần là người già, trẻ nhỏ khỏi khu vực ngập lụt, đồng thời tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, cán bộ chiến sĩ Quân khu 1 cùng nhiều phương tiện xuồng máy đã tham gia cứu trợ những người dân mắc kẹt do lũ lụt suốt đêm qua.

Một cán bộ công an tỉnh Thái Nguyên trực tiếp tham gia cứu trợ cũng cho biết chính quyền đã huy động toàn bộ nhân lực địa phương để giúp dân. Tuy nhiên khu vực ngập lụt trên diện rộng, nhân lực mỏng, nước lũ lên nhanh và chảy xiết nên rất khó tiếp cận.

Càng về đêm, nước sông Cầu càng dâng cao, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc cứu trợ.

Đến sáng sớm nay, nhiều tuyến phố tại thành phố Thái Nguyên nước vẫn ngập sâu và chảy siết. Trong đêm qua, 3 xe tải chở theo 9 chiếc thuyền đã xuất phát từ chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) đi Thái Nguyên. Đồng thời, rất nhiều hội nhóm đã tìm mua đèn pin, áo phao, thực phẩm dự trữ... và mang tới Thái Nguyên trong đêm 9/9 và rạng sáng 10/9.