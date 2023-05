Phúc An Ashita: Mua nhà có sổ - Lợi thế vay vốn nhanh

Điều này đã trở thành tiêu chí quan trọng trong lựa chọn sản phẩm bất động sản. Bởi, giá nhà đất luôn tăng theo thời gian, trong khi tiền vốn của người mua lại ở mức giới hạn. Để có thể sở hữu được căn nhà mình mong muốn, người mua buộc phải tìm kiếm các sản phẩm đã có sổ để có thể tiếp cận nguồn vốn vay dài hạn từ ngân hàng.

Không chỉ người có nhu cầu ở thực, mà ngay cả các nhà đầu tư cũng không bỏ qua tiêu chí này. Nhà đã có sổ thường ở mức giá khá cao, nhưng bù lại được khoản vay trong thời gian dài như 10 năm, 15 năm với dư nợ giảm dần vẫn được nhiều người lựa chọn. Đối với các nhà đầu tư lâu năm, đây được xem là bài toán tài chính thông minh.

Hiện nay, lãi suất cho vay ngân hàng đã có sự điều chỉnh giảm so với cuối năm 2022, tạo động lực để người mua quay trở lại tìm kiếm nguồn vay. Bên cạnh đó, một số đơn vị phát triển bất động sản cũng đưa ra chính sách cho vay với lãi suất cố định, trong thời gian 5 năm.

Theo anh Hùng, ngụ TP.HCM chia sẻ, sau khi anh lập gia đình vào năm 2017, gom góp tất cả vốn có được hơn 400 triệu và quyết định mua nhà, tuy nhiên để có được không gian ở với diện tích trung bình tầm 4x12m cũng đã có giá lên tới 1 tỷ 200 triệu, diện tích lớn hơn thì chi phí cao hơn. Sau gần một tháng tìm kiếm vợ chồng anh tìm được căn nhà đã có sổ hồng và vay vốn ngân hàng khoảng 60% giá trị tài sản trong vòng 15 năm với lãi suất thả nổi tại TP.HCM.

Sau 6 năm, gia đình anh đã trả xong khoản vay và sở hữu thêm một sản phẩm bất động sản ở tỉnh khác.

“Tôi nghĩ rằng, dù ở năm 2017 hay 2023, nếu đã có một khoản vốn nhỏ trong tay và mong muốn có một chốn an cư thì nên cân nhắc đến việc tìm sản phẩm có sổ để vay vốn được nhanh hơn. Do tôi mua để ở nên tôi chọn khoảng thời gian vay dài hạn, vừa giãn phần tiền trả hàng tháng, vừa có đủ thời gian để tích luỹ thêm. Còn với nhà đầu tư, có thể vay thời gian ngắn hơn, giúp rút vốn và đưa lợi nhuận về nhanh hơn”, anh Hùng chia sẻ thêm.

Với bài toán tài chính của anh Hùng, minh chứng cho giá trị của sản phẩm bất động sản có sổ và sức mạnh từ nguồn vốn vay.

Bên cạnh đó, chuyên gia về bất động sản cho rằng, người mua cần một chút “liều lĩnh” để có thể sở hữu được bất động sản, nếu xét theo “tỷ lệ vàng” về mua nhà bằng vốn vay, thì cần có vốn tự có khoảng 60-70% và vay khoảng 30-40%. Thế nhưng, người mua vẫn có thể “thắng” ở chiều ngược lại, qua ví dụ của anh Hùng.

Do đó, bất động sản cần có sự liều lĩnh và quyết tâm, như thị trường bất động sản hiện nay, vẫn đang ở trong giai đoạn khó khăn, biến động về lãi suất, về “sóng” thị trường vẫn xảy ra. Tuy nhiên, nhà đầu tư thông thái vẫn đang ráo riết tìm kiếm bất động sản chất lượng theo sự dịch chuyển của thị trường.

Phúc An Ashita: Khu đô thị tại Bàu Bàng đã xây dựng hoàn thiện và có sổ. Ảnh: Trần Anh Group.

Đại diện Trần Anh Group đơn vị phát triển dự án khu đô thị Phúc An Ashita tại Bàu Bàng - Bình Dương cho biết: “Giai đoạn 2022-2023, thị trường có nhiều biến động, nhiều nhà đầu tư “nằm chờ”, trong khi đó chúng tôi vẫn duy trì xây dựng dự án và hoàn thiện về pháp lý. Khi thị trường vẫn tồn tại khó khăn nhất định nhưng dự án đã có sổ và trực tiếp đón nhận sự quan tâm của nhà đầu tư thông thái. Chúng tôi cũng áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hơn so với bình thường, đây chính là “phần thưởng” cho người “dám” tìm kiếm vận may. Như: tiến độ thanh toán linh động từ 24 tháng đến 5 năm, trong đó, lãi suất 2 năm đầu là 0%; tặng 1 chỉ vàng/1 giao dịch thành công; chiết khấu 10%/năm/số tiền thanh toán sớm/số ngày thanh toán sớm; tặng voucher nội thất trị giá 50 triệu đồng...”.

Đối với sản phẩm có sổ như Phúc An Ashita, người mua không chỉ tiếp cận được nguồn vốn vay từ đơn vị phát triển mà còn chủ động được với các ngân hàng mình muốn vay. Sản phẩm vừa có lợi thế về vị trí trung tâm thủ phủ công nghiệp Bàu Bàng, vừa nằm trong khu đô thị được xây dựng hoàn chỉnh, gần mặt tiền Quốc lộ 13, là trục được huyết mạch của vùng, càng làm gia tăng giá trị tài sản đảm bảo trong quá trình vay vốn.

* Thông tin dự án: Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại Đất Thành

Tên thương mại: Phúc An Ashita.