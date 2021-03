PVPower thoái thành công 51,58% vốn tại PV Machino

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - PVPower (mã POW-HOSE) công bố kết quả chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí - PV Machino (mã PVM-UPCoM).



Theo đó, PVPower đã bán thành công toàn bộ 19.931.430 cổ phiếu PVM, chiếm 100% số cổ phần mà POW đang sở hữu. Theo phương thức khớp lệnh trên sàn UpCoM, thời gian giao dịch từ ngày 17/3 đến ngày 19/3/2021.

Theo số liệu giao dịch do UpCOM ghi nhận, VCSC ước tính giá thoái vốn trung bình của POW là 27.000 đồng/cổ phiếu. Dựa trên giá vốn trung bình là 9.500 đồng/cổ phiếu, theo báo cáo tài chính của POW, chúng tôi ước tính rằng POW sẽ ghi nhận khoản lãi trước thuế trị giá 350 tỷ đồng từ việc thoái vốn này trong quý 1/2021.

Còn theo thông báo từ HNX, ngày 17/3/2021 vừa qua CTCP máy – Thiết bị dầu khí (mã PVM-UpCoM) vừa đón thêm 2 cổ đông lớn mới là hai nhà đầu tư cá nhân.



Cụ thể: bà Lê Thị Kiều Vân đã mua vào 7 triệu cổ phiếu PVM, chiếm 18,12% và bà Nguyễn Anh Thu đã mua hơn 6,53 triệu cổ phiếu PVM, chiếm 16,91% và trước giao dịch này cả hai bà Vân và bà Thu đều không sở hữu cổ phiếu PVM nào.

Trước đó, CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cũng đăng ký bán gần 3,83 triệu cổ phiếu PVM, tương ứng tỷ lệ 9,9% vốn cổ phần. Giao dịch thực hiện từ ngày 12/3 đến ngày 9/4 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Theo dữ liệu trên HNX, trong ngày 17/3/2021 đã có hơn 22,7 triệu cổ phiếu PVM giao dịch khớp lệnh với tổng giá trị hơn 631 tỷ đồng, tương ứng giá giao dịch bình quân gần 27.820 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, 2 nhà đầu tư trên đã rót khoảng 370 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu PVM.

Trong năm 2020, PV Machino ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 739,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 50,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 58% và tăng 8,6% so với thực hiện trong năm 2019.

Công ty cho biết doanh thu năm 2020 giảm 58% so với cùng kỳ là do ảnh hưởng của dịch Covid làm cho hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con bị ảnh hưởng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại tăng so với cùng kỳ là do công ty thu được nợ khó đòi và hoàn nhập dự phòng nợ phải thu.