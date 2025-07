Tiền nội ngoại vào ồ ạt, VN-Index sớm lập đỉnh 1.550 điểm ngay trong quý 3?

Thỏa thuận sơ bộ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được xem là nền tảng giúp cải thiện tâm lý giao dịch tại thị trường chứng khoán trong nước trước khi Việt Nam chính thức đạt được thỏa thuận thuế quan với Mỹ.

VN-Index ghi nhận mức tăng hơn 43 điểm và đóng cửa tại mức 1.376,07 tăng 3,26% so với tháng trước. Sắc xanh lan tỏa gần như đến mọi nhóm ngành song thanh khoản vẫn phản ánh bức tranh tương đối thận trọng trên diện rộng giữa các nhóm nhà đầu tư.

Lực cầu đến từ nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục là động lực tăng điểm chính của thị trường song diễn biến giao dịch giữa các nhóm nhà đầu tư trong tháng 6 đã dần trở nên phân hóa và phản ánh diễn biến tái cơ cấu danh mục trên diện rộng.

Cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 7, Mirae Asset duy trì quan điểm thận trọng đối với thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong bối cảnh nhiều chi tiết vẫn cần được tiếp tục đàm phán và làm rõ trong thời gian tới.

Trong đó, mức độ tác động thực tế của thuế đối ứng chỉ thực sự rõ ràng khi so sánh với mức thuế mà Hoa Kỳ áp dụng cho các quốc gia trong khu vực. Hiện một số các yếu tố cần được làm rõ sẽ bao gồm mức áp thuế chi tiết đối với từng mặt hàng, cách xác định hàng hóa chuyển tải và các điều khoản đi kèm với đối với các rào cản phi thuế quan mà Hoa Kỳ đánh giá là rào cản đối với hàng hóa Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam.

Quá trình đàm phán chi tiết dự kiến sẽ kéo dài từ một đến hai tháng. Ở một diễn biến khác, Hoa Kỳ đã đồng thời lên tiếng về việc dời thời hạn áp thuế đối ứng từ ngày 09/07 sang ngày 01/08 để gia tăng thời gian đàm phán.

Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam dường như được hưởng lợi ngắn hạn trong bối cảnh các nhà nhập khẩu tận dụng thời gian tạm hoãn thuế đối ứng để gia tăng hàng tồn kho (front-loading). Hiện mức thuế đối ứng đã được thỏa thuận sơ bộ là 20%, gấp đôi so với mức nền 10% tại ba tháng trước. Do đó, hoạt động xuất khẩu có thể tạm thời giảm tốc trong thời gian tới khi doanh nghiệp dần thích ứng với mức thuế mới và cũng như đánh giá lại chi phí cơ hội khi so sánh với các thị trường khác trong khu vực.

Trong tháng 7, Mirae Asset cho rằng bối cảnh lợi nhuận chung sẽ tiếp tục được cải thiện trên diện rộng sau khi Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP trong 2Q25 đạt 7,96% YoY bên cạnh là tăng trưởng tín dụng đạt 9,9% giúp cải thiện lợi nhuận chung của nhóm Ngân hàng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu đến từ hoạt động xuất khẩu cao cũng sẽ đồng thời hưởng lợi ngắn hạn đến từ xu hướng front-loading trong quý 2.

Ở một diễn biến khác, mặt bằng thanh khoản chung được cải thiện trong quý 2 đồng thời giúp tạo động lực tăng trưởng cho nhóm Chứng khoán trong bối cảnh dư nợ cho vay ký quỹ duy trì ở mức cao và đồng thời hưởng lợi từ triển vọng nâng hạng theo tiêu chuẩn của FTSE trong thời gian tới.

Kịch bản xấu nhất đã tạm thời qua đi, mở đường cho triển vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn. Trong đó, VN-Index tính đến thời điểm công bố báo cáo đã thuận lợi chinh phục vùng cản tâm lý 1.400 điểm với động thái mua ròng đến từ khối ngoại và áp lực chốt lời nhìn chung là không đáng kể. Do đó, Mirae Asset tiếp tục kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn trong phần còn lại của quý 3 với mục tiêu chinh phục vùng đỉnh lịch sử 1.550 điểm.

Trong đó, các nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn được xem là yếu tố cần thiết giúp thị trường hạ nhiệt và thiết lập điểm cân bằng mới cho các xu hướng tăng trong trung và dài hạn. Đặc biệt theo dõi vùng hỗ trợ có thể hình thành tại 1.350 điểm với vùng kháng cự ngắn hạn tại 1.440 điểm trong tháng 7.