Định giá thị trường tăng nhưng "tiền rẻ" khiến dư địa còn cao, cơ hội kiếm lời vẫn rất lớn

Chứng khoán Yuanta vừa có báo cáo cập nhật triển vọng vĩ mô và thị trường chứng khoán trong đó nhấn mạnh quý 2/2025 kinh tế trong nước đã ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá 7,96% bất chấp những căng thăng thương mại, địa chính trị trên toàn cầu.

Trong khi lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu tích cực nhờ hiệu ứng đẩy đơn hàng đi sớm thì vốn đăng ký và giải ngân FDI vẫn duy trì đà tăng tích cực, tiêu dùng trong nước tăng trưởng lại mức hai con số. Dù tỷ giá và giá vàng ở mức cao nhưng nhìn chung bối cảnh vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát.

Điểm tích cực là quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp diễn ra một cách hiệu quả, nhanh chóng và trong thời gian ngắn Chính phủ đã ban hành hàng loạt các chính sách trong “bộ tứ chiến lược” về Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (NQ 57), về Hội nhập quốc tế (NQ 59), về Xây dựng và thực thi pháp luật (NQ 66) và về Phát triển kinh tế tư nhân (NQ 68), đây sẽ là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững dài hạn.

Yuanta nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2025 lên mức 7,4% từ mức dự báo 6,8% đầu năm, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ 7,52% nửa đầu năm. Động lực dẫn dắt tăng trưởng sẽ chuyển dịch từ sản xuất công nghiệp, xuất khẩu sang tiêu dùng nội địa, đầu tư công rõ ràng hơn trong nửa cuối năm.

Thông thường tăng trưởng kinh tế 2 quý cuối năm sẽ mạnh mẽ hơn 2 quý đầu năm, tuy nhiên, trong nửa cuối năm 2025 một số động lực tăng trưởng từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xuất khẩu có thể sẽ chậm lại do đã đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu đơn hàng trong quý 2 trong thời gian gia hạn thuế đối ứng, và việc hiệu lực của thuế quan đối ứng mới (20%) dù được đánh giá là thấp hơn so với trước đó (46%) và so với nhiều nước đối thủ cạnh tranh nhưng mức tăng trưởng sẽ chậm lại so với những tháng gần đây.

Ngược lại, động lực tăng trưởng từ bên trong (tiêu dùng nội địa, đầu tư công) đang dần thể hiện vai trò quan trọng hơn khi: đầu tư công ước tính 6T2025 đạt 268,1 nghìn tỷ (so với mức 184,5 nghìn tỷ 5T2025), tăng 42,3% cùng kỳ 2024, dù mới đạt 29,6% kế hoạch năm nhưng tốc độ giải ngân đang tăng ngày càng nhanh trong 2 tháng gần đây.

Các dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy mạnh triển khai, đặc biệt sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước mới, cơ quan chính quyền các địa phương đang cho thấy việc xử lý công việc nhanh gọn hơn trước; tiêu dùng nội địa kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ các chương trình kích cầu tiêu dùng, du lịch cũng như các chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong nước.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ nới lỏng vẫn đang được Ngân hàng Nhà nước sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn dễ dàng với chi phí thấp.

Chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.376,07 điểm, tăng 3,3% so với tháng 05/2025. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh khi tiến sát vùng kháng cự tâm lý 1.400 điểm và các nhà đầu tư cần thận trọng tại vùng kháng cự này do khả năng điều chỉnh là khá cao cho nên các nhà đầu tư cần lưu ý chọn lựa cổ phiếu và hạn chế mua đuổi.

Định giá thị trường tăng nhưng “tiền rẻ” khiến dư địa thị trường tăng vẫn còn cao. Mức P/E TTM của chỉ số VN-Index đã tăng lên mức 13.5x nhưng mức định giá này vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm (14.4x) và 10 năm (15.3x). Đồng thời, mức chênh lệch lãi suất tiết kiệm và lợi suất thị trường chứng khoán giảm dưới mức 0% cho thấy “tiền rẻ” vẫn là động lực thúc đẩy thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.

Định giá nhóm Tài chính đang hấp dẫn vượt trội. Trong khi P/E TTM nhiều nhóm Phi tài chính đang gần bằng mức trung bình 5 năm thì mức định giá nhóm Tài chính vẫn đang thấp và hấp dẫn hơn, điều này chúng tôi đánh giá thị trường sẽ có sự phân hóa nhóm ngành trong đà tăng của thị trường trong tháng 07/2025.

Tâm lý nhà đầu tư đều lạc quan trong trung và dài hạn. Đồng thời, rủi ro vẫn ở mức thấp cho thấy các nhà đầu tư vẫn có cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong trung và dài hạn.