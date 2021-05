PYN Elite Fund thua xa VN-Index vì không có HPG lại còn giữ CEO, VEAM

Quỹ đến từ Phần Lan PYN Elite vừa đánh giá hiệu suất đầu tư trong tháng 4/2021. Cụ thể, giá trị cổ phiếu trong danh mục của PYN Elite Fund đã tăng 0,65% trong tháng 4.

PYN Elite Fund cho rằng so với VnIndex tăng 4% thì mức tăng của quỹ tụt hậu do không có cổ phiếu thép HPG và VIC của Vingroup trong danh mục.

VnIndex được dẫn dắt bởi các cổ phiếu NVL với mức tăng 63%, HPG 24%, VIC 11% thì PYN Elite Fund được hỗ trợ nhờ VN Diamond tăng 10%/tháng, MBB tăng 8% và HDB tăng 3%. Tuy nhiên, trong 10 cổ phiếu nắm giữ lớn nhất của quỹ thì VEAM đã giảm 7,5% so doanh số bán hàng ô tô phục hồi chậm chạm. Bên cạnh đó, một số khoản đầu tư tệ nhất của PYN Elite Fund còn bao gồm CMC Corporation giảm 4,4%, C.E.O Group giảm 14%.

Top 10 cổ phiếu nắm giữ lớn nhất của PYN Elite Fund.

Cổ phiếu nổi bật trong tháng của quỹ ngoại là Vincom Retail (VRE) – nhà phát triển bất động sản bán lẻ lớn nhất Việt Nam. Triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp mạnh mẽ do số lượng trung tâm mua sắm còn ít và thu nhập của người dân tăng trưởng ổn định. Mảng kinh doanh bán lẻ của VRE đã được thúc đẩy bởi nhanh chóng nhờ các chiến dịch tiếp thị hiệu quả cùng với sự hỗ trợ cho khách thuê.

Trong quý đầu tiên của năm, Vincom Retail ghi nhận lãi ròng tăng trưởng 59%. Công ty cũng có kế hoạch mở rộng diện tích sàn bán lẻ thêm 2,5 lần vào năm 2026.

Đáng lưu ý, với việc áp dụng chuẩn mực kế toán mới IFRS vào năm 2023-2024, quỹ ngoại nhận định lợi nhuận Vincom Retail sẽ tăng lên do chi phí khấu hao và lãi định giá lại giá trị tương lai các trung tâm thương mại được ghi nhận khác với chính sách kế toán hiện tại. Theo đó, định giá cổ phiếu VRE sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Hiện VRE là khoản đầu tư lớn thứ 8 trong danh mục với tỷ trọng 8%.

Tăng trưởng của PYN Elite Fund so với VnIndex.

Đánh giá về vĩ mô Việt Nam, quỹ đến từ Phần Lan cho rằng, các số liệu vĩ mô vẫn tăng trưởng bền bỉ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng đã tăng tháng thứ ba và hiện ở mức 54,7 điểm, với mức tăng trưởng mạnh nhất sản xuất công nghiệp kể từ tháng 11 năm 2018.

So với năm trước, doanh số bán lẻ tăng 30,9%. Trong nửa đầu năm, lạm phát ở mức 1,27%. Đầu tư công đã tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực công nghiệp tăng trong 4 tháng đạt 12,3 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Vào những ngày cuối tháng 4, các trường hợp nghiễm Covid-19 lại được phát hiện ở Việt Nam nhưng tình hình nhanh chóng được kiểm soát. PYN Elite Fund cho rằng, tất cả các đợt bùng phát mới được phản ánh trong các đợt bán cổ phiếu ngắn hạn, nhưng quá khứ cho thấy, thị trường chứng khoán sẽ phục hồi từ những đợt này trong vài tuần, nên tác động của làn sóng Covid mới không đáng kể.