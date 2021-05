Lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp

Tại báo cáo phân tích mới đây, Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) đã đưa ra một số dự báo về lạm phát, lãi suất cũng như tỷ giá trong tháng 5 này.

Cụ thể, VCBS cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2021 giảm 0,04% so với tháng trước, tương ứng tăng 1,27% so với tháng 12/2020 và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2021, CPI tăng 0,89% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Trong khi đó, lạm phát cơ bản 4 tháng tăng 0,74%.

Với việc dịch bệnh chưa hoàn toàn chấm dứt nhiều khả năng khiến cho nhu cầu tiêu dùng chưa thể hồi phục mạnh trở lại. Dó đó, VCBS dự báo lạm phát tháng 5 có thể giảm 0,10% so với tháng trước, tương ứng tăng 2,62% so với cùng kỳ do sức tiêu dùng phần nào bị tác động bởi làn sóng dịch mới nhất xâm nhập vào Việt Nam.

Về lãi suất, trong tháng 4, lãi suất huy động và cho vay hầu như không biến động. Giai đoạn này, thông điệp Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thể hiện sự nhất quán, kiểm soát chặt chẽ tín dụng chảy vào hoạt động kinh doanh, đầu cơ bất động sản và định hướng chung vẫn là duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh.

"Chính sách điều hành ổn định ít biến động trong giai đoạn này được xem là điểm sáng", nhóm chuyên gia nhìn nhận.

Lãi suất liên ngân hàng bật tăng trong những ngày cuối tháng 4 vừa qua chỉ mang yếu tố thời vụ khi các ngân hàng thương mại chốt số liệu và áp lực chỉ ghi nhận cục bộ tại vài đơn vị.

"Tính tới thời điểm này, các biến chủng Covid-19 đang là rào cản đáng kể đến khả năng sớm đẩy lui dịch bệnh bất chấp các nỗ lực tiêm phòng vaccine vẫn đang được tiến hành. Như vậy, các nỗ lực hồi phục kinh tế sẽ tiếp tục vấp phải nhiều khó khăn. Theo đó, chúng tôi duy trì dự báo về các chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ tiếp tục được duy trì ít nhất cho tới năm 2022 đối với nhiều ngân hàng trung ương lớn khi mục tiêu ưu tiên của giai đoạn này vẫn sẽ là hỗ trợ nền kinh tế hồi phục sau dịch bệnh", báo cáo của VCBS cho hay.

Liên quan đến áp lực tăng lãi suất liên ngân hàng cuối tháng 4, công ty chứng khoán này cho rằng diễn biến trên chỉ mang yếu tố thời vụ khi cuối tháng thường là thời điểm các ngân hàng chốt số liệu và áp lực chỉ ghi nhận cục bộ tại một số ngân hàng, mà không phản ánh toàn hệ thống ngân hàng.

Hơn nữa, trong bối cảnh lo ngại diễn biến dịch bệnh, kỳ vọng và nhu cầu tín dụng khó có khả năng được đẩy mạnh. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư vẫn tiếp tục tìm đến địa điểm lý tưởng như Việt Nam.

"Chúng tôi duy trì nhận định các yếu tố thị trường sẽ ủng hộ cho mặt bằng lãi suất liên ngân hàng có thể duy trì ở mặt bằng thấp", VCBS nêu quan điểm.

Về thị trường ngoại tệ, đến hết tháng 4/2021, tỷ giá trung tâm ở mức 23.158 VND/USD, giảm 86 đồng so với thời điểm cuối tháng liền trước. Tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại cũng có xu hướng giảm nhẹ 20-30 đồng.

Việc Bộ Tài chính Mỹ khẳng định không có bằng chứng kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ là tín hiệu tích cực sau nỗ lực phối hợp cung cấp thông tin từ phía cơ quan có thẩm quyển Việt Nam tiêu biểu là Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, với dư địa cả về nguồn lực và chính sách hiện có, Ngân hàng Nhà nước có thể hoàn thành mục tiêu ổn định tỷ giá. Và VCBS duy trì dự báo trong năm 2021 tỷ giá dao động trong khoảng biên độ 0,5%.