Quản lý vận đơn đạt chất lượng 5 sao - “vaccine” giúp doanh nghiệp vượt đại dịch

Chiều ngày 29/11/2021, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo “Công thức quản lý vận đơn 5 sao” dưới hình thức trực tuyến.

Hội thảo nằm trong chuỗi Go Online Series – Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử quốc gia Go online do Bộ Công Thương triển khai.

Ông Lê Đức Anh, Giám đốc trung tâm Tin học và Công nghệ số (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương), cho biết 5 sao là điểm tối đa mà khách hàng đánh giá về chất lượng dịch vụ trong thương mại điện tử. Đây cũng chính là mục tiêu mà chương trình hướng tới.

Tại hội thảo, hàng trăm câu hỏi trực tiếp từ các doanh nghiệp đã được đặt cho các chuyên gia trả lời như: công cụ nào là khả thi nhất để hàng hóa đến tay khách hàng an toàn và thông suốt mặc cho dịch bệnh diễn ra? Hệ thống trả lời tin nhắn tự động trong quản lý đơn hàng có hiệu quả? Liệu có thể phát triển chu trình quản lý vận đơn chỉ cần 1 người quản lý? Làm sao để vận đơn một cách nhanh và kịp được tiến độ? Làm cách nào để có thể xuất khẩu hàng hóa ra thị trường thế giới?...

Nhấn mạnh ý nghĩa của Chương trình, theo ông Anh, chỉ trong 8 tháng năm 2021, đã có khoảng 85,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy trung bình mỗi tháng có gần 10,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trước tình trạng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn đặc biệt trong bán hàng cùng với dịch bệnh phức tạp làm gia tăng hàng giả, hàng nhái và niềm tin của người tiêu dùng, các chi phí tăng cao như vận chuyển, kho bãi, nguyên vật liệu; nguồn cung nguyên vật liệu bị ảnh hưởng… Chương trình Go Online được triển khai với mục tiêu thúc đẩy phát triển các giải pháp ứng dụng thương mại điện tử để hỗ trợ thị trường trong các tình huống khẩn cấp và trong tình hình mới.

Go Online triển khai 8 nhóm giải pháp phát triển thương mại điện tử bao gồm: hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động chuyển phát giao hàng; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Gian hàng Việt trực tuyến quốc gia; hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng trên các sàn thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số để bán hàng trên thương mại điện tử bằng các công cụ thông minh; hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp, ứng dụng thanh toán điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động vay vốn tài chính; hỗ trợ nhà sản xuất xây dựng chuỗi cung ứng bán hàng thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tại hội thảo, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử cũng đã chia sẻ các bí quyết giúp doanh nghiệp tối ưu các chi phí trong việc quản lý đơn hàng trực tiếp bằng cách sử dụng hiệu quả các công cụ, gói ưu đãi của các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng hỗ trợ thương mại điện tử; sử dụng hiệu quả các công cụ tối ưu quy trình quản lý vận đơn của các doanh nghiệp…

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Phòng thiết kế sản phẩm - Trung tâm kinh doanh chuyển phát (Viettel Post) chia sẻ, gói dịch vụ 5+ của Viettel Post được xem như chìa khóa quan trọng giúp doanh nghiệp tiến tới chuyển đổi số và kinh doanh online.

“Chuỗi hội thảo Go Online Series do Bộ Công Thương khởi động, các doanh nghiệp có thể tìm được “liều vaccine” cho doanh nghiệp mình để vượt đại dịch. "Công thức quản lý vận đơn 5 sao" đã góp phần giúp doanh nghiệp tối ưu các chi phí trong việc quản lý đơn hàng trực tiếp bằng cách sử dụng hiệu quả các công cụ, gói ưu đãi của các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng hỗ trợ thương mại điện tử”, ông Anh nhấn mạnh.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, người bán hàng có nhu cầu triển khai thương mại điện tử, sử dụng các giải pháp chuyển đổi số và cập nhật những thông tin kiến thức mới nhất về thương mại điện tử đã có một địa chỉ kết nối tin cậy là Goonline.gov.vn.