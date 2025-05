Quảng Bình : Phát hiện tại hai quầy thuốc “chui” hơn 5.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Trong khuôn khổ đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc tây không phép trên địa bàn huyện Quảng Trạch.

Đối tượng liên quan đến vụ việc là Phạm Thị Mỹ Linh (sinh năm 1994) trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, hiện sở hữu hai cơ sở kinh doanh thuốc và thực phẩm chức năng mang tên “Quầy thuốc Hà Nội”.

Ngày 28/5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tỉnh, Công an xã Quảng Tùng và Công an xã Quảng Phú tiến hành khám hành chính tại hai địa điểm kinh doanh nói trên.

Kết quả kiểm tra cho thấy tại cả hai cơ sở này đang bày bán hơn 5.000 sản phẩm, bao gồm gần 100 loại thuốc tây và thực phẩm chức năng. Đáng chú ý, số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nhiều mặt hàng đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn được trưng bày để bán cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh cũng không đảm bảo các tiêu chí theo quy định của ngành y tế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Lượng chức năng Quảng Bình tiến hành tiến hành khám hành chính đối với 2 cơ sở kinh doanh trên

Làm việc với cơ quan chức năng, Phạm Thị Mỹ Linh khai nhận rằng hoạt động kinh doanh tại hai địa điểm này không được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền. Toàn bộ các loại thuốc và thực phẩm chức năng được nhập về theo hình thức không chính thống, không qua kiểm định chất lượng.

Trước những sai phạm nghiêm trọng trên, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch triển khai cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vi phạm, đồng thời thành lập Tổ công tác chuyên trách để chỉ đạo, đôn đốc và giám sát việc thực hiện tại các địa phương.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình cũng đã thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, nhất là các khu vực biên giới, cửa khẩu và các chợ đầu mối. Từ ngày 15 đến 27/5, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện và xử lý 14 vụ vi phạm hành chính liên quan đến hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền truy thu thuế và tiền thu từ bán hàng hóa tịch thu lên đến hơn 1,2 tỷ đồng.

Cùng với việc kiểm tra, xử lý trực tiếp tại cơ sở, tỉnh Quảng Bình cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, nhất là trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát hoạt động giao dịch, vận chuyển hàng hóa qua các nền tảng trực tuyến; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm giám sát dữ liệu, truy vết nguồn gốc hàng hóa và ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ khâu vận chuyển.