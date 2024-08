Quảng Bình thu ngân sách tăng gần 35%

Theo thông tin từ Cục Thống kê Quảng Bình, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2024 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7 năm 2024 tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 5,4%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,8%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 25,1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 4,2%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,5%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,8%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 7 hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn ra sôi động với nhiều chương trình lễ hội du lịch, lễ hội mua sắm, chương trình xúc tiến thương mại, thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử được thực hiện nhằm kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong mùa du lịch hè.

Về doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 7/2024 của Quảng Bình ước đạt 76,9 tỷ đồng, tăng 15,9% so với tháng trước và tăng 25,5% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2024 đạt 398,2 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Số lượt khách lưu trú tại tỉnh này tháng 7/2024 ước đạt 232.069 lượt khách, tăng 15,7% so với tháng trước và tăng 26,4% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2024 đạt 1.197.611 lượt khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động lữ hành tháng 7/2024 của Quảng Bình ước đạt 70,6 tỷ đồng, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 35,1% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2024 đạt 393,7 tỷ đồng, tăng 36,9% so với cùng kỳ.

Về vận tải hành khách, khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 7/2024 của Quảng Bình ước đạt 3,2 triệu tấn, tăng 2,0% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 221,6 triệu tấn.km, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Tính chung 7 tháng năm 2024, khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 22,0 triệu tấn, tăng 11,2%; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 1.518,9 triệu tấn.km, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách 7 tháng năm nay trên địa bàn tỉnh này ước tính thực hiện đạt 3.926,5 tỷ đồng, đạt 64,7% so với dự toán trung ương và địa phương giao; tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Quảng Bình thu cân đối ngân sách ước tính đạt 3.016,5 tỷ đồng, bằng 56,2% dự toán địa phương giao, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thu thuế xuất nhập khẩu 7 tháng năm nay của Quảng Bình ước tính đạt 910 tỷ đồng, vượt 30% chỉ tiêu được giao cả năm, gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương 7 tháng năm 2024 của tỉnh này ước tính 9.012,5 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 4.405,8 tỷ đồng, giảm 9,0%; chi thường xuyên đạt 4.585,1 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ.