Quảng Nam cấm Công ty Đạt Phương bán nhà dự án Casamia và Cồn Tiến cho người nước ngoài

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam mới đây đã có văn bản về việc không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh và dự án Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, xã Cẩm Hà, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Sở này nhận văn bản số 161/ĐPHA-P3 ngày 20/5/2021 của Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An về việc sở hữu nhà ở cho người nước ngoài tại dự án Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh và dự án Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, xã Cẩm Hà.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh và dự án Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, xã Cẩm Hà do Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư dự án.

Khu vực đầu tư xây dựng dự án là khu vực không cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu theo quy định. Vì vậy, trong việc thực hiện thủ tục giao dịch mua bán nhà ở, đề nghị Công ty nghiêm túc tuân thủ quy định nêu trên: “ Tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở khu vực này”.

Đồng thời, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hội An khi thực hiện thủ tục cấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở “không cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài” được sở hữu nhà ở trong dự án này theo quy định của pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản.

Văn bản của Sở xây dựng Quảng Nam.

Theo tìm hiểu, Dự án khu đô thị Cồn Tiến do Công ty CP Đạt Phương làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 31ha, là một trong 4 dự án được HĐND tỉnh, UBND tỉnh thống nhất giao để hoàn vốn cho nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng cầu Km0+317 trên đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (hình thức BT). Tổng diện tích rừng phòng hộ có trong ranh giới dự án hơn 3,4ha.

Khu đô thị Đồng Nà (Casamia Calm Hội An) nằm tại phường Cẩm Hà, TP. Hội An (Quảng Nam) với diện tích 6,4ha. Định hướng xây dựng quần thể biệt thự đa dạng loại hình, kết hợp với hệ thống tiện ích nội khu hiện đại như: khách sạn, villas, clubhouse, nhà hàng, công viên,…

Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An là công ty con trực thuộc Công ty CP Đạt Phương với vốn góp công ty mẹ 80% tương đương với 155 tỷ đồng. Đạt Phương hoạt động chủ yếu trong ba lĩnh vực chính là bất động sản, thuỷ điện và xây dựng. Các công trình, dự án của Đạt Phương có thể kể đến như Cầu Thủ Thiêm 1, Cầu Cao Lãnh, thuỷ điện Sơn Trà, cầu Cửa Đại, Dự án Casamia, thuỷ điện sông Bung…