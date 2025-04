Quý 1/2025, ngành hàng không tăng trưởng mạnh

Hoạt động vận tải hàng không tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong Quý 1/2025, bất chấp nhiều khó khăn tồn tại như tình trạng thiếu hụt tàu bay kéo dài.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng sản lượng vận chuyển trong quý đạt hơn 20,7 triệu lượt hành khách, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường nội địa ghi nhận hơn 9 triệu lượt, tăng 5,4%, trong khi quốc tế vượt 11,7 triệu lượt, tăng 12,3%.

Cùng với đó, vận tải hàng hóa cũng tăng trưởng mạnh với 329 nghìn tấn, tăng 12,4% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, thị trường quốc tế đóng góp 269 nghìn tấn (tăng 14,8%) và nội địa hơn 60 nghìn tấn (tăng 2,8%).

So với thời điểm trước đại dịch Covid-19 (năm 2019), vận tải hàng không Việt Nam không chỉ phục hồi hoàn toàn mà còn ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn cả ở thị trường quốc tế tăng 11% lẫn thị trường nội địa tăng 5,8%.

Đáng chú ý, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ (từ 14/01 đến 12/02/2024, tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch), thị trường hàng không phục vụ xấp xỉ 7,3 triệu lượt hành khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh đội tàu bay của các hãng hàng không trong nước vẫn chưa được bổ sung kịp thời do ảnh hưởng kéo dài từ chuỗi cung ứng toàn cầu hậu Covid-19.

Các cảng hàng không trọng điểm như Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số về hành khách, hàng hóa và số chuyến bay. Riêng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có ngày phục vụ với mức kỷ lục đạt hơn 1.000 chuyến bay, nhưng toàn bộ chuỗi vận hành vẫn hoạt động nhịp nhàng, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra ùn tắc.

Song song với hoạt động khai thác, công tác thể chế và hạ tầng hàng không tiếp tục được thúc đẩy. Theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam đã hoàn thiện hồ sơ chính sách xây dựng Luật Hàng không Việt Nam (thay thế), trình Bộ Xây dựng và tiếp tục các bước tiếp theo khi được Quốc hội thông qua.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 347/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo nền tảng quan trọng cho việc phát triển mạng lưới cảng hàng không trong dài hạn.

Đặc biệt, đối với Dự án thành phần 4 – xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập Tổ giúp việc triển khai các thủ tục đưa cảng vào khai thác; đồng thời làm việc với ACV về phương án, lộ trình, thủ tục chi tiết nhằm đưa sân bay vào khai thác đúng kế hoạch. Cục cũng tích cực đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký và cam kết hoàn thành cơ bản trước ngày 31/12/2025, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Trong công tác điều phối slot, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức họp với các hãng hàng không để xác định, quản lý hiệu quả chuỗi slot code Y và N; triển khai giám sát hoạt động khai thác, cập nhật tình hình bán vé, đặt giữ chỗ trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, 30/4 – 1/5 và hè 2025. Đáng chú ý, Cục cũng đang xây dựng phương án điều phối slot riêng cho sân bay quốc tế Long Thành, chuẩn bị cho giai đoạn khai thác thương mại.

Ở lĩnh vực an toàn hàng không, Cục Hàng không đã tăng cường kiểm tra tại các cảng có lưu lượng bay cao như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Vinh, Côn Sơn.

Đồng thời, tổ chức họp Hội đồng đánh giá rủi ro an toàn hàng không nhằm xây dựng Dự thảo Chương trình an toàn quốc gia phiên bản mới theo tiêu chuẩn ICAO; đánh giá kế hoạch khắc phục các khuyến cáo từ ICAO và đề án thành lập Cơ quan điều tra tai nạn sự cố tàu bay. Cục cũng ban hành các chỉ thị chuyên đề nâng cao an toàn trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Chính phủ điện tử tiếp tục được đẩy mạnh. Trong quý 1, Cục giải quyết đúng hạn 98% hồ sơ thủ tục hành chính và đạt tỷ lệ số hóa kết quả ở mức 98%. Công tác tiếp công dân, phổ biến pháp luật, trả lời phản ánh và niêm yết nội quy đều được thực hiện đúng quy định; đặc biệt, trong quý 1/2025, không ghi nhận trường hợp công dân đến khiếu nại, phản ánh trực tiếp tại trụ sở Cục.