Quý 1, Thế giới Di Động báo lãi tăng 18% so với cùng kỳ

Cụ thể: trong tháng 3/2021, doanh thu của MWG đạt hơn 9.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 338 tỷ đồng, tăng lần lượt là 3% và 18% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 3 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 30.827 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.337 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Biểu đồ tình hình kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021 của MWG.

Trước đó, HĐQT công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 15% và lợi nhuận sau thuế đạt 4.750 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2020. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

MWG cho biết, theo chu kỳ kinh doanh, tháng 3 thường có doanh thu thấp nhất trong năm (chỉ tính các tháng hoạt động đủ tối thiểu 30 ngày) do ngay liền sau mùa bán hàng cao điểm dịp Tết Nguyên Đán. Doanh thu thường tăng trở lại vào quý 2 do bắt đầu vào mùa nóng (mùa cao điểm đối với hàng điện lạnh) và nhu cầu mua hàng FMCGs quay trở lại sau Tết, đối với thực phẩm và hàng tiêu dùng.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận ròng trong cả quý 1/2021 đạt 4,3% - tăng 0,4 điểm phần trăm so với 3,9% trong quý 1/2020 chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp tăng từ 21% lên xấp xỉ 23%. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện so với cùng kỳ năm trước ở hầu hết các ngành hàng chính, trong đó có sự đóng góp đáng kể của Bách hoá Xanh. Biên lợi nhuận gộp hiện tại của Bách hoá Xanh sau hủy hàng và mất mát đang ở mức 25% và dự kiến sẽ tiếp tục tăng từ tháng 4/2021 khi các điều khoản thương mại mới được áp dụng do lợi thế quy mô doanh thu ngày càng lớn.

Về hoạt động kinh doanh online, tính hết hết ngày 31/3/2021, doanh thu online đạt 2.495 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2020 - trong đó, doanh thu online của thegioididong.com và dienmayxanh.com chiếm 9% tổng doanh thu của Thế giới Di động và Điện máy Xanh; trong khi doanh thu online từ bachhoaxanh.com chiếm 3% trên tổng doanh số của chuỗi Bách hoá Xanh.

Cũng tính đến 31/3/2021, đối với chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh, MWG cho biết, các ngành hàng ghi nhận mức tăng trưởng dương là điện thoại, gia dụng, máy tính xách tay, đồng hồ; trong khi đó, nhóm điện lạnh duy trì mức doanh số tương đương cùng kỳ năm 2020, còn đối với các sản phẩm điện tử tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm do sức cầu tiêu thụ yếu.

Cuối tháng 3/2021, Điện máy Xanh Supermini có 410 cửa hàng - trong đó, 22 cửa hàng mở mới chỉ trong tháng 3 với doanh thu đạt gần 1.300 tỷ đồng, chiếm 8% doanh thu của chuỗi Điện máy Xanh.

Kết thúc tháng 3, Bluetronics có 52 cửa hàng tại Campuchia. Bluetronics hiện đã dừng mở mới do tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp tại quốc gia này.

Đối với hệ thống cửa hàng và kênh Bách hoá Xanh online, chuỗi Bách hoá Xanh ghi nhận doanh thu gần 6.000 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2021, tăng 32% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/03/2021, Bách hoá Xanh có tổng cộng 1.767 điểm bán, tăng thêm 11 cửa hàng trong tháng 3, được phân bổ tại 25 tỉnh thành - trong đó, có 70% số cửa hàng hoạt động ở khu vực tỉnh, so với tỷ lệ 61% cùng kỳ năm trước; 36% số cửa hàng có diện tích từ 300m2 trở lên, so với tỷ lệ 18% vào cuối tháng 3/2020 và có hơn 60% số cửa hàng đã hoạt động tối thiểu 12 tháng (khai trương trước 01/04/2020).

MWG cho biết, doanh thu Bách hoá Xanh tháng 3/2021 chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ do tháng 3/2020 được hưởng lợi từ hiệu ứng tích trữ thực phẩm bởi tác động của đợt giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng trong tháng này đạt hơn 1,1 tỷ đồng/tháng. Theo MWG, với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, người tiêu dùng thường có xu hướng mua nhiều hàng FMCGs với giá tốt dịp Tết Nguyên Đán nên liền sau Tết cũng là tháng thấp điểm đối với Bách hoá Xanh. Tuy nhiên, doanh thu của chuỗi này đang tăng trở lại trong tháng 4/2021.

Đáng chú ý, ngoài các cửa hàng mở mới, Bách hoá Xanh đã hoàn tất nâng cấp thêm 13 cửa hàng diện tích hơn 500m2 trong tháng 3, nâng tổng số cửa hàng loại này lên 255 tại 19 tỉnh thành khu vực Nam Bộ.



Kênh Bách hoá Xanh online tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ về cả số lượng đơn hàng và doanh thu đóng góp. Số lượng và giá trị giao dịch của Bách hoá Xanh online trong 3 tháng đầu năm nay gấp lần lượt là 4,5 lần và 3,5 lần số lượng và giá trị giao dịch trên kênh này cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, số lượng đơn hàng được ghi nhận trên bachhoaxanh.com đã xấp xỉ bằng tổng số giao dịch thành công của hai website thegioididong.com và dienmayxanh.com trong quý 1/2021.

MWG cho biết, cuối tháng 3, An Khang có 75 nhà thuốc đang hoạt động (trong đó có 60 điểm bán được sắp xếp đi cùng với mô hình Bách hoá Xanh diện tích lớn).