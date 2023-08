Quý 2/2023: Số lượng dự án phát triển nhà ở tiếp tục sụt giảm

Ngay từ đầu năm 2023, đặc biệt từ quý 2/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục ban hành các cơ chế chính sách, công điện chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản như: Nghị quyết 33/NQ-CP, Công điện số 194/CĐ-TTg, Công điện số 469/CT-TTg, Công điện số 470/CT-TTg, Công điện số 634/CĐ-TTg...

QUYẾT LIỆT HÀNH ĐỘNG

Ngoài ra, các Bộ, ngành còn trình Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách giúp tháo gỡ nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó, có Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn; Thông tư số 03/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 về việc ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết liệt chỉ đạo Tổ công tác, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan… khẩn trương, tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, mà cụ thể đã làm việc lần lượt được một số địa phương lớn như: TP.Hồ Chí Minh, TP.Hà Nội, TP.Đà Nẵng, TP.Hải Phòng, TP.Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai và một số doanh nghiệp bất động sản để nghe báo cáo, nắm thông tin, tình hình, đồng thời rà soát đến từng dự án bất động sản để trao đổi, hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

THỊ TRƯỜNG VẪN TRẦM LẮNG

Tuy nhiên, thông tin từ Bộ Xây dựng về nhà ở và thị trường bất động sản Việt Nam quý 2/2023 cho biết, số lượng các dự án phát triển nhà ở vẫn tiếp tục ghi nhận đà sụt giảm, giao dịch trầm lắng và giá nhà tiếp tục tăng.

Theo đó, cả nước có 7 dự án phát triển nhà ở thương mại hoàn thành với 2.424 căn (852 căn hộ; 1.572 căn nhà ở riêng lẻ). Số lượng dự án chỉ bằng khoảng 50% so quý 1/2023 và bằng 29,17% so cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra có 986 dự án phát triển nhà ở thương mại đang triển khai xây dựng, quy mô 413.539 căn. Số lượng dự án bằng 141,26% so quý 1/2023 và bằng 90,38% so cùng kỳ năm 2022; có 15 dự án được cấp phép mới với 3.239 căn. Số lượng dự án chỉ bằng 88,24% so quý 1/2023 và bằng 51,72% so cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, tổng hợp số liệu từ các địa phương thì có khoảng 51 dự án nhà ở đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai, quy mô 6.205 căn hộ. Số lượng dự án bằng 98,08% so quý 1/2023; bằng 63,75% so cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo Bộ Xây dựng, quý 2/2023 có khoảng 96.977 giao dịch thành công. Bao gồm 29.725 giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, bằng 75,61% so quý 1/2023; bằng 43,03% so cùng kỳ năm 2022. Đối với phân khúc đất nền, có 67.252 giao dịch thành công, bằng 99,98% so quý 1/2023; bằng 31,57% so cùng kỳ năm 2022.

Bộ Xây dựng cho biết, qua khảo sát, lượng tìm mua bất động sản toàn quốc tính đến hết quý 2/2023 giảm 33% so cùng kỳ năm trước, lượng tin đăng bán bất động sản cũng giảm 44% (lượng quan tâm tìm mua đất nền giảm gần 50% so cùng kỳ năm 2022). Tình hình giao dịch nhìn chung trầm lắng do niềm tin của người mua, nhà đầu tư bị ảnh hưởng và những khó khăn về hạn mức tín dụng, lãi suất vay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Trong khi đó, với căn hộ chung cư, giá giao dịch chung cư mới ở một số khu vực trên địa bàn TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh được ghi nhận tăng cao. Như tại Hà Nội thì theo khảo sát, giá nhà ở vẫn tiếp tục xu hướng tăng. Mức tăng cao nhất là ở quận Tây Hồ và khu vực xung quanh. Số lượng dự án chung cư mới mở bán ở khu vực này rất hiếm và đều có mức giá khoảng 80-100 triệu đồng/m2. Các dự án căn hộ trên đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Huyên, Võ Chí Công, Lạc Long Quân… đều tăng giá mạnh so với giá gốc và tăng khoảng 1-3% so quý trước.

Còn tại TP.Hồ Chí Minh, các dự án căn hộ đang phát triển, có đầy đủ pháp lý gần như độc quyền để chào hàng khi thị trường không nhiều nguồn cung mới. Đây là lý do dù khó khăn, thị trường ảm đạm nhưng giá căn hộ vẫn tăng 2-3% so quý trước tại một số dự án.