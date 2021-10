Ra mắt khu đô thị sinh thái Sun Riverside Village tại Sầm Sơn

Sun Riverside Village tọa lạc tại điểm giao thoa của 3 dòng chảy “mặt sông Đơ, nhánh của sông Mã, đổ ra biển Sầm Sơn”. Từ đây, dự án mang đến không gian sống sinh thái xanh mát, cũng như luồng sinh khí thịnh vượng cho cả khu đô thị.

Tiên phong đưa mô hình phát triển đô thị ven sông từ những “thánh địa thượng lưu” trên thế giới (như Singapore, Paris, London, Hàn Quốc,…) đến với Sầm Sơn - Thanh Hoá, lần này, chủ đầu tư Sun Group đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang dòng sông Đơ.

Hai bên bờ sông sẽ là sự hiện diện của khu đô thị nghỉ dưỡng Sun Riverside Village quy mô lên tới 29ha, mang đến sức sống tươi mới, phồn thịnh cho dòng sông. Điều này không chỉ đem lại lợi ích cho những nhà đầu tư, mà còn mang đến cho bờ Tây phố biển Sầm Sơn một diện mạo mới đầy tự hào. Được biết, đề án cải tạo dòng sông Đơ sẽ chính thức được triển khai vào năm 2022.

Ngoài ra, Sun Riverside Village nằm gần đại lộ Nam sông Mã, chỉ cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 20 phút di chuyển. Chủ nhân tại Sun Riverside Village có thể thuận lợi vừa an cư, nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn và làm việc ở thành phố Thanh Hóa, đồng thời dễ dàng kết nối đến các khu phố trung tâm, bãi biển Sầm Sơn để vui chơi, giải trí.

Tới đây, khi tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua Thanh Hoá hoàn thành, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Sun Riverside Village sẽ rút ngắn chỉ còn dưới 2 giờ đồng hồ. Bên cạnh đó, Sun Riverside Village còn tiếp giáp trực tiếp đại lộ Nam Sông Mã và ở rất gần biển Sầm Sơn, được đánh giá là vị trí đẹp nhất để triển khai mô hình đô thị nghỉ dưỡng.

Về kiến trúc, khu đô thị được lấy cảm hứng từ “thiên đường nhiệt đới” Miami - thành phố biển sôi động bậc nhất nước Mỹ. “Thành phố nghỉ dưỡng ven sông đa sắc màu” Sun Riverside Village gồm 791 căn biệt thự và shophouse chia thành 3 phân khu: The River, Festival Avenue và The Harbor. Trong đó, phân khu The Harbor và shophouse mặt đại lộ Nam Sông Mã sẽ được giới thiệu ra thị trường đầu tiên.

Tại Sun Riverside Village, cảm hứng và chất sống Miami được tái hiện trong từng đường nét, từ kiến trúc thiết kế căn biệt thự đến ý tưởng phát triển tiện ích, cảnh quan. Tất cả tạo nên một bức tranh “Miami giữa lòng phố biển Sầm Sơn” vô cùng sống động và trọn vẹn.

Cụ thể, về phong cách kiến trúc, chủ đầu tư lựa chọn 2 phong cách chủ đạo khi thiết kế các căn biệt thự tại Sun Riverside Village: Tân thuộc địa Tây Ban Nha và Art Deco. Trong khi đó, phong cách Art Deco lại là sự tổng hòa của những gam màu pastel, kết hợp đường nét thiết kế và họa tiết hình khối kinh điển, được chủ đầu tư khéo léo đặt vào những dãy phố mua sắm sầm uất, gia tăng trải nghiệm cho du khách. Lối kiến trúc này được thể hiện khá rõ nét tại các căn shophouse thuộc phân khu Festival Avenue.

Hệ thống công viên với đầy đủ tiện ích mang đến những trải nghiệm ấn tượng cho cư dân và du khách. Ảnh phối cảnh minh họa.

Sun Riverside Village sở hữu 4 công viên nội khu: Công viên Bãi biển Miami, Công viên Art Deco, Công viên Broadway, Công viên Wynwood với tổng diện tích lên đến 45.000m2 mang đến cho cư dân và du khách những trải nghiệm ấn tượng như đang đắm chìm trong bầu không khí tại Miami thực thụ. Cụ thể, cư dân tương lai có thể thư thái dạo bộ tại đường ven sông, mãn nhãn với sân khấu nhạc nước sôi động hay lạc vào những khu vườn nổi, vườn nghệ thuật, sân dưỡng sinh, yoga…

Không gian đồi cảnh quan hay khu cắm trại, BBQ… được phân bố đều trong nội khu cũng là điểm hẹn gặp gỡ của bạn bè, nơi sum họp lý tưởng của mỗi gia đình.

Bên cạnh đó, với vai trò là mảnh ghép quan trọng của quần thể lên tới 1.260ha của Sun Group tại Sầm Sơn, Sun Riverside Village sẽ mang đến cho cư dân sự sôi động cùng không gian giải trí bất tận trong hệ sinh thái. Vị trí đối xứng hai công viên Sun World rộng 33,6ha qua đại lộ Nam sông Mã, kết nối thẳng tới quảng trường biển và khu đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard thông qua trục đại lộ dài 2,6km, rộng 120m giúp cư dân Sun Riverside Village được trải nghiệm trọn vẹn tiện ích trong hệ sinh thái du lịch - thương mại - nghỉ dưỡng - lưu trú sầm uất bậc nhất xứ Thanh.

Sun Riverside Village góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch - thương mại - nghỉ dưỡng - lưu trú sầm uất bậc nhất xứ Thanh. Ảnh phối cảnh minh họa.

Chủ nhân Sun Riverside Village có cơ hội tham gia những lễ hội, sự kiện sôi động quanh năm, giải trí, mua sắm trên những con phố sầm uất tiếp giáp quảng trường biển, vui chơi trong hai công viên Sun World đầu tiên của khu vực Bắc Trung Bộ gồm công viên nước và công viên chủ đề. Tâm điểm mua sắm đẳng cấp của toàn khu là trung tâm thương mại 24 tầng quy mô 7ha cũng nằm trong bán kính vài trăm bước chân từ khu đô thị.

Được quản lý, vận hành bởi Sun Property Management (thuộc Tập đoàn Sun Group), Sun Riverside Village sẽ đem đến cuộc sống an cư bậc nhất cho cư dân với tiêu chuẩn quản lý vận hành 5 sao: từ hệ thống an ninh đảm bảo, dịch vụ quản gia cao cấp, chăm sóc y tế tại nhà, đưa đón người thân… và các dịch vụ cá nhân khác theo yêu cầu.

“Kiến tạo một ốc đảo xa hoa giữa phố biển Sầm Sơn sôi động, chúng tôi muốn mang đến không gian nghỉ dưỡng yên bình nhưng tiện nghi, hiện đại cho giới thượng lưu, để Sầm Sơn không chỉ là kinh đô du lịch đáng khao khát mà còn là nơi đáng sống, nghỉ ngơi, làm việc, hưởng thụ. Trong tương lai, chúng tôi sẽ còn phát triển những dự án tiếp theo trong quần thể quy mô lên tới 1.260ha, từng bước đưa Sầm Sơn - Thanh Hoá trở thành điểm đến 4 mùa của Việt Nam và thế giới, đặt Sầm Sơn về đúng vị thế tương xứng với tiềm năng vốn có ”, bà Hà Thị Thanh Huyền, Phó Tổng giám đốc Sun Property khẳng định.

Dù chọn an cư lâu dài hay đầu tư second home thì sức hút của Sun Riverside Village sẽ còn gia tăng mạnh mẽ khi hệ sinh thái tỷ đô của Sun Group tại Sầm Sơn đang dần hoàn thiện.