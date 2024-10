Chiều 15/10/2024, Cục Viễn thông và Cơ yếu (Bộ Công an) đã ra mắt Trung tâm Giám sát mạng truyền dẫn ngành công an. Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu, chủ trì buổi Lễ.

Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, chương trình chuyển đổi số, hướng tới Chính phủ số, việc đầu tư phát triển hạ tầng mạng truyền dẫn dùng riêng cung cấp đường truyền tốc độ cao, an toàn, bảo mật kết nối đa dịch vụ, đầu tư các hệ thống quản trị mạng, bảo đảm an ninh, an toàn mạng được coi là nhiệm vụ trọng yếu.

Trong đó, nhiệm vụ giám sát mạng truyền dẫn ngành công an nhằm kịp thời phát hiện cảnh báo sự cố xảy ra trên mạng truyền dẫn hoặc nguy cơ an toàn thông tin, tổ chức điều hành ứng cứu, xử lý khắc phục sự cố đảm bảo thông tin thông suốt, an toàn, ổn định… Đồng thời, phục vụ triển khai có hiệu quả chương trình chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số trong Bộ Công an là yêu cầu bắt buộc.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã giao Cục Viễn thông và Cơ yếu thành lập Trung tâm Giám sát mạng truyền dẫn ngành công an thuộc Cục Viễn thông và Cơ yếu. Theo đó, Trung tâm Giám sát mạng truyền dẫn có trách nhiệm tham mưu giúp Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu quản lý nhà nước về lĩnh vực giám sát toàn mạng truyền dẫn ngành công an; Là đầu mối tiếp nhận, phân tích nguyên nhân, điều hành, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương giám sát, khắc phục sự cố mạng truyền dẫn ngành công an; Quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật hệ thống giám sát, hệ thống quản trị tập trung mạng truyền dẫn ngành công an.

Phát biểu tại buổi Lễ ra mắt, Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết đề nghị Trung tâm Giám sát mạng truyền dẫn ngành công an nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí cán bộ, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ chiến sĩ; Xây dựng ban hành các quy chế, quy định trên các mặt công tác; Xây dựng các tổ chức đoàn thể thể vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, thống nhất quản lý về công tác giám sát mạng, điều hành mạng, cảnh báo sớm những nguy cơ, sự cố liên quan tới thiết bị mạng truyền dẫn, các tuyến cáp quang kết nối, hiệu suất làm việc, băng thông đường truyền trên mạng truyền dẫn; nguy cơ gây mất an ninh, an toàn mạng truyền dẫn từ Bộ đến công an các đơn vị, địa phương. Xây dựng phương án phối hợp với các đơn vị chia sẻ, tiếp nhận thông tin, dữ liệu giám sát, điều hành khắc phục sự cố mạng, ứng cứu, điều tra nguyên nhân sự cố gây mất an toàn trên mạng truyền dẫn ngành công an.

Đồng thời, tổ chức quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống giám sát, hệ thống quản trị mạng truyền dẫn đã được triển khai tại các trung tâm vùng và hỗ trợ, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương giám sát, xử lý sự cố mạng theo phân cấp đảm bảo hiệu quả, an toàn mạng truyền dẫn ngành công an. Lưu ý xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ phối hợp giữa Trung tâm Giám sát mạng truyền dẫn Bộ Công an với công an các đơn vị, địa phương, tránh trùng dẫm, chồng chéo.