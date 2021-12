“Sakana BW Premier Collection sẽ trở thành biểu tượng mới của Hòa Bình”

“Sakana Hòa Bình sẽ trở thành một biểu tượng mới của khu vực, một điểm đến đáng mơ ước cho những ai đang tìm kiếm những kỳ nghỉ tiện nghi và dịch vụ đẳng cấp”, ông Cyrill Czerworka - Giám đốc phát triển của Tập đoàn Best Western nhấn mạnh.

Lựa chọn đơn vị vận hành có năng lực quản lý đẳng cấp quốc tế là một trong những yếu tố bảo chứng cho chất lượng và giá trị của một dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Đơn vị càng uy tín, chuyên nghiệp, khách hàng càng an tâm đầu tư. Gần đây, Tập đoàn Best Western lần đầu tiên gia nhập thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ngoại ô Hà Nội. Nhân dịp này ông Cyrill Czerwonka - Giám đốc phát triển phát triển tại khu vực Châu Á của Tập đoàn Best Western đã có những chia sẻ quanh vấn đề này.

Thưa ông, những năm vừa qua, Best Western® Hotels & Resorts dường như đang quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam và gần đây đã mời một giám đốc điều hành tại Tp.HCM làm đại diện. Liệu có phải Việt Nam sẽ là một thị trường mục tiêu mới của BW?

Best Western® Hotels & Resorts là một trong những chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới với 4.500 khách sạn tại hơn 100 quốc gia. Chúng tôi xác định Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng nhất ở Châu Á và là thị trường quan trọng trong chiến lược dài hạn để mở rộng khu vực kinh doanh..

Điều này dựa trên một số yếu tố như nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, điều kiện vật chất và cơ sở hạ tầng ngày một phát triển. Trước đại dịch toàn cầu, Việt Nam vẫn có lượng du khách quốc tế và du lịch trong nước tăng kỷ lục, và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ hậu đại dịch.

Để thúc đẩy chiến lược của mình, trước tiên chúng tôi đã mời một Giám đốc Phát triển kinh doanh tại Tp.HCM làm đại diện và trong vòng chưa đầy 2 năm tới sẽ mở văn phòng với nhiều Giám đốc điều hành chủ chốt. Họ chính là những người sẽ chia sẻ các giá trị cốt lõi của Best Western trong dịch vụ chăm sóc khách hàng với phương châm chính trực và trung thực. Bằng sự kết hợp khéo léo giữa văn hóa Việt Nam và các tiêu chuẩn cao cấp nhất về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, phương pháp vận hành, thương hiệu Best Western sẽ được công nhận tại Việt Nam.

Thưa ông, ông nghĩ sao về lượng khách hàng tiềm năng của các khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô Hà Nội?

Người dân ở các thành phố lớn thường tìm kiếm những nơi thuận tiện, thoải mái để thoát khỏi nhịp sống hối hả thường ngày. Ví dụ, nhiều người New York đến The Hamptons hoặc Lake Placid, người Bangkok đến Hua Hin hoặc Khao Yai, và đối với người dân Hà Nội, Hòa Bình là nơi lý tưởng để “trốn” trong vài ngày, tìm lại sự gắn kết với thiên nhiên.

Về dài hạn, chúng tôi cũng nhìn thấy tiềm năng du lịch quốc tế ở các vùng lân cận thành phố. Thủ đô Hà Nội là một điểm đến phổ biến cho khách nước ngoài và Hòa Bình có tiềm năng trở thành một trung tâm của những chuyến phiêu lưu và khám phá văn hóa, đặc biệt là khi sân bay Nội Bài tiếp tục được mở rộng với công suất tối đa.

Được biết, Best Western đã ký kết hợp tác quản lý hai dự án tại khu vực ngoại ô Hà Nội là Vườn Vua với BW Signature Collection (Best Western) được định vị ở phân khúc trung cấp, còn Sakana Hoà Bình với thương hiệu BW Premier Collection (Best Western) được định vị là thương hiệu cao cấp. Vậy BW Premier Collection khác biệt như thế nào so với các tiêu chuẩn 5 sao khác, thưa ông?

Best Western có thể đáp ứng nhu cầu của bất kỳ thị trường nào, từ bình dân đến cao cấp. Điểm khác biệt chính của thương hiệu này là đặc điểm mỗi khách sạn sẽ gắn liền với bản sắc của từng địa danh. Điều này sẽ khiến khách hàng được những trải nghiệm độc đáo từ văn hóa đặc sắc của từng địa phương một cách chân thực nhất.

Hơn nữa, ở các khu nghỉ dưỡng cao cấp này luôn phải đạt các tiêu chuẩn cao nhất về sự đón tiếp và dịch vụ chuyên nghiệp mà khách hàng mong đợi từ Best Western. Best Western sẽ trở thành một trong những Tập đoàn khách sạn quốc tế đầu tiên tại Hòa Bình, thể hiện lợi thế tiên phong trong khu vực và cam kết đồng hành lâu dài với thị trường nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Sakana Hòa Bình - BW Premier Collection by Best Western sẽ tạo nên đột phá mới về khái niệm không gian nghỉ dưỡng đáng giá có 1 không 2 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Thưa ông, ông kỳ vọng gì ở khu nghỉ dưỡng có thiết kế độc đáo như Sakana Hoà Bình - BW Premier Colletion với hệ thống bể bơi riêng cho từng căn biệt thự?

Sakana Hòa Bình - BW Premier Collection sẽ là một dự án nghỉ dưỡng ngoạn mục với dịch vụ khách sạn đẳng cấp thế giới và tiện nghi cao cấp chuẩn 5 sao.

Lối kiến trúc độc đáo trong không gian trập trùng của rừng cây non nước, các biệt thự đều có hồ bơi riêng, trong đó phải kể đến bể bơi ở khu vực trung tâm của khu nghỉ dưỡng được làm theo công nghệ đặc biệt của Bio Design- một thương hiệu về công nghệ bể bơi của Italya đã được nhiều nơi trên thế giới áp dụng.

