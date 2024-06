Sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh “hồi sức” trong tháng 5

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Hà Tĩnh, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của Hà Tĩnh trong tháng 5/22024 ước tăng 46,95% so với tháng trước và tăng 4,77% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng ước tăng 4,75% so với tháng trước và tăng 19,38% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 63,46% so với tháng trước và giảm 1,26% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện dự tính tăng 110,06% so với tháng trước và tăng 36,24% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước và xả lý rác thải dự ước tăng 9,87% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước tăng 10,78%.

Để đạt được những kết quả khả quan là nhờ các hoạt động liên quan đến sản xuất công nghiệp trong 5 tháng qua không có những thay đổi lớn và khá tích cực.

Trong tháng 5 qua, việc đại tu sửa xưởng cán nóng của doanh nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã hoàn tất, dây chuyền cán thép đã hoạt động trở lại, do đó sản lượng thép tháng 5/2024 của Hà Tĩnh dự ước tăng hơn 230.000 tấn thép thành phẩm. Bên cạnh đó, Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh chạy tối đa công suất với 2 tổ máy, dự ước sản lượng điện trong tháng 5 đạt 713 triệu Kwh, tăng 78,76% so với cùng kỳ. Dự ước tháng 5, sản lượng quặng do Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh khai thác tăng 40,69% so với tháng 5/2023. Đây là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt được kết quả tích cực, tăng 4,77% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, hoạt động sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhiều dấu hiệu tích cực, khi có 3/4 nhóm ngành công nghiệp cấp 1 đều ghi nhận mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, nửa đầu tháng 4 năm 2024, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh này gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh khi mà xưởng cán nóng đại tu sửa, dây chuyền sản xuất thép dừng sản xuất của doanh nghiệp Formosa Hà Tĩnh, do đó sản lượng thép sản xuất giảm mạnh so cùng kỳ. Vì vậy, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh ước tính 5 tháng đầu năm 2024 vẫn giảm 2,06% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 21,69% đóng góp 0,28 điểm vào mức tăng chung toàn ngành; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 9,03% làm giảm 7,41 điểm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 37,29% đóng góp 4,73 điểm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 16,56% đóng góp 0,34 điểm phần trăm vào mức tăng chung toàn ngành công nghiệp Hà Tĩnh.

Trong số 20 nhóm sản phẩm chủ yếu của Hà Tĩnh được tổng hợp, có 13 nhóm sản phẩm cộng dồn 5 tháng đầu năm 2024 tăng so cùng kỳ và có 6 nhóm sản phẩm có chỉ số giảm trong tổng số sản phẩm công nghiệp chủ yếu.

Một số sản phẩm công nghiệp 5 tháng đầu năm 2024 của tỉnh này tăng so với năm trước bao gồm: Vỏ bào, dăm gỗ tăng 80,74%; quặng zircon và tinh quặng zircon tăng 89,71%; bia đóng lon tăng 38,87%; điện sản xuất tăng 39,24%; nước không uống được tăng 17,91%...

Một số sản phẩm công nghiệp 5 tháng đầu năm 2024 của Hà Tĩnh giảm so với cùng kỳ năm trước bao gồm: Mực đông lạnh giảm 90,15%, nguyên nhân do khách hàng Nhật bản ngừng đơn hàng, hiện tại doanh nghiệp chưa tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường trong nước cũng hạn hẹp; chè (trà) nguyên chất, như: chè xanh, chè đen giảm 10,91%, nguyên nhân do 2 tháng đầu năm chè chưa vào vụ thu hoạch, chưa có nguyên liệu sản xuất; gạch xây dựng bằng đất sét nung giảm 45,68%.

Một số doanh nghiệp tại tỉnh này đang tạm ngừng để đầu tư lại máy móc, đồng thời nhu cầu tiêu thụ sản phẩm này đang bị thu hẹp, thay tế bằng sản phẩm khác, nên chủ yếu là bán khối lượng tồn kho, sản lượng sản xuất gạch 5 tháng đầu năm giảm mạnh; thép không gỉ ở dạng bán thành phẩm giảm 14,77%.