Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến thời điểm ngày 20/5/2024 đạt hơn 1.483 tỷ đồng (bằng 28,3% kế hoạch Thủ tướng giao và bằng 31,6% kế hoạch vốn đã phân bổ).

Trong đó, vốn Bộ, ngành quản lý giải ngân đạt gần 210 tỷ đồng (bằng 25,5% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và bằng 24,3% kế hoạch vốn đã phân bổ); vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý giải ngân đạt gần 342 tỷ đồng (bằng 12,9% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, bằng 14% kế hoạch vốn đã phân bổ); vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã quản lý giải ngân đạt hơn 931 tỷ đồng (bằng 52,8% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, bằng 67,1% kế hoạch vốn đã phân bổ).

NGUYÊN NHÂN KHIẾN TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN CHẬM SO VỚI KẾ HOẠCH GIAO VỐN

Có 14/24 địa phương, đơn vị tại Hà Tĩnh có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư cấp tỉnh quản lý đạt dưới 14% kế hoạch vốn giao (bao gồm cả nguồn năm trước kéo dài thanh toán sang năm 2024). Trong đó có 4 địa phương, đơn vị chưa giải ngân vốn. Có 37 danh mục dự án (bao gồm cả nguồn năm trước kéo dài thanh toán sang năm 2024) chưa giải ngân vốn đầu tư cấp tỉnh quản lý theo các quyết định giao với tổng số vốn là hơn 783 tỷ đồng.

Theo đánh giá, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2024 của tỉnh này còn chậm so với kế hoạch vốn được giao. Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, được các cơ quan chức năng Hà Tĩnh chỉ rõ, như vướng mắc do thủ tục đầu tư dự án kéo dài, khó khăn trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng dự án... nên chưa đủ điều kiện để tạm ứng vốn (theo hợp đồng) hoặc khối lượng hoàn thành để thanh toán. Cùng với đó, do các dự án chuyển tiếp bố trí kế hoạch vốn năm 2024 chủ yếu mới được khởi công vào cuối năm 2023, hiện đang tập trung thi công hoàn trả khối lượng tạm ứng kế hoạch vốn năm trước nên chưa có khối lượng để giải ngân kế hoạch vốn 2024.

Một số chương trình, dự án tại Hà Tĩnh chưa hoàn thiện đủ các thủ tục đầu tư để giao vốn theo quy định; các dự án khởi công mới đang hoàn thiện các bước phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, phê duyệt kế hoạch lựa chọn và tổ chức đấu thầu nên chưa có hồ sơ để giải ngân vốn. Các dự án ODA ngoài việc thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật trong nước, còn phải hoàn thiện thêm các hồ sơ, thủ tục đầu tư, rút vốn, giải ngân… theo các cam kết với nhà tài trợ dẫn đến quá trình hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư, rút vốn, giải ngân mất nhiều thời gian.

XEM XÉT TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa thành lập 3 Tổ do 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng sẽ kiểm tra hoạt động tại các đơn vị, địa phương; các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nhiệm vụ của tổ công tác là tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công, từ khâu lập chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, tổ chức thi công đến nghiệm thu, thanh, quyết toán và bàn giao công trình, dự án đưa vào sử dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cùng đoàn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên. Ảnh Báo Hà Tĩnh

Tổ công tác kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Tổ công tác kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án chậm giải ngân để bố trí cho các dự án có tiến độ triển khai tốt, giải ngân nhanh, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2024 nhưng chưa được bố trí đủ vốn, nhằm đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao trong niên độ ngân sách năm 2024.

Tổ công tác xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại từng Sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ký công văn gửi đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương, quyết liệt triển khai hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, áp dụng các biện pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao, định kỳ báo cáo kết quả giải ngân của các dự án nêu trên gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 15 và 30 hàng tháng. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trong trường hợp tiến độ giải ngân chậm, không đạt kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công chung của tỉnh.