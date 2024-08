Sắp đấu giá 400 lô "đất vàng", tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tuyệt đối không lợi ích nhóm

Theo thông báo của Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn, đơn vị được UBND huyện Đông Sơn lựa chọn, trong ngày 26/8/2024, tại khách sạn Melia Vinpearl thành phố Thanh Hóa sẽ diễn ra 2 phiên đấu giá gần 400 lô đất đang được các nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh đặc biệt quan tâm.

400 lô "đất vàng" nêu trên có địa chỉ tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, địa phương chuẩn bị sáp nhập vào thành phố Thanh Hóa đang hâm nóng thị trường bất động sản Thanh Hóa

ĐẤU GIÁ HÀNG TRĂM LÔ ĐẤT TRONG 1 NGÀY

Theo đó, phiên buổi sáng, bắt đầu từ 8h30 sẽ diễn ra cuộc đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư mới OM7 (OM17, CX7) có vị trí tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Khu đất đấu giá có diện tích 22.612,9 m2 gồm 157 lô đất ở thuộc dự án khu dân cư mới.

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích 22.612,9 m2 đất ở trên là 253 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự án hơn 387 tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, cũng tại địa điểm trên, Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn sẽ tổ chức đấu giá 240 lô đất tại khu dân cư phía nam quốc lộ 47 thuộc thị trấn Rừng Thông và xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trong số 240 lô đất được đưa ra đấu tổng có 208 lô đất liền kề, 32 lô đất biệt thự.

Giá khởi điểm của khu đất xấp xỉ 199 tỷ đồng, tổng mức đầu tư của dự án gần 724 tỷ đồng.

Các khu đất đấu giá đã được UBND huyện Đông Sơn đầu tư hoàn thiện hạ tầng, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đối với công trình hạ tầng kết nối với các tuyến giao thông của khu vực, đảm bảo người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có thể triển khai đầu tư dự án ngay sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định.

DOANH NGHIỆP "THAN VÃN" VÌ NHIỀU LẦN GẶP KHÓ

Thời gian gần đây, những phiên đấu giá quyền sử dụng đất dưới hình thức đấu tổng nhận được rất nhiền ý kiến, kiến nghị liên quan đến những dấu hiệu hạn chế sự tiếp cận của nhà đầu tư.

Ngày 04/5/2024, Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn có thông báo Số 03 về việc Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất dự án: Khu dân cư tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn, có địa chỉ tại Tầng 2, Tòa nhà Khách sạn Lam Kinh, Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Người có tài sản đấu giá là UBND thành phố Thanh Hóa.

Thời gian, địa điểm đấu tổ chức đấu giá được bắt đầu từ 14 giờ 30 phút, thứ 2 ngày 27/05/2024, tại Phòng Boardroom, tầng 6, Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa, địa chỉ Số 27 Trần Phú, phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, ngày 13/5/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Đại Việt đã có đơn kiến nghị gửi lên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa... về việc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn không bán hồ sơ đấu giá dự án nêu trên theo quy định.

Cũng liên quan đến phiên đấu giá này, Tổng Công ty CP Hợp Lực cũng đã gửi đơn kiến nghị với nội dung tương tự. Vì thế, phiên đấu giá đã phải tạm hoãn để giải quyết nội dung kiến nghị theo quy định.

Trước đó, ngày 28/12/2023, phiên đấu giá khu đất vàng dự kiến xây dựng Trung tâm thương mại Aeon mall tại TP Thanh Hóa cũng nhận được nhiều ý kiến phản ánh của doanh nghiệp tham gia mua hồ sơ đấu giá. Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hoá cho biết, có 20 khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá, trong đó 3 đơn vị nộp hồ sơ, 2 đơn vị nộp tiền đặt cọc đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Thể thao Hà Nội phản ánh doanh nghiệp cử đại diện đến mua hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát, đơn vị tổ chức đấu giá, nhưng không mua được.

Đại diện Công ty Cổ phần Lincolnshire (trụ sở chính tại phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, dù đã đến văn phòng Công ty Anh Phát nhiều lần hỏi mua hồ sơ tham gia đấu giá nhưng cũng không mua được.

Là doanh nghiệp có năng lực và nhu cầu tham gia đấu giá thật, nhưng dù đã nhiều lần đến Công ty Đấu giá hợp danh Anh Phát nhưng 2 doanh nghiệp này vẫn không thể mua được hồ sơ tham gia đấu giá.

Điểm chung của cả 2 phiên đấu giá này là doanh nghiệp trúng đấu giá số tiền chênh lệch rất nhỏ so với giá khởi điểm.

Vì thế, nhiều ý kiến của người dân, doanh nghiệp cho rằng, các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ những phiên đấu giá "đất vàng".

UBND TỈNH YÊU CẦU CÔNG KHAI, MINH BẠCH

Trong văn bản ủy quyền cho UBND huyện Đông Sơn tổ chức đấu giá 2 khu đất này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quy định UBND huyện Đông Sơn thực hiện triển khai các công việc, hồ sơ thủ tục tiếp theo để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định.

Thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm tra quá trình bán hồ sơ đấu giá và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc phát hành các hồ sơ đấu giá; đảm bảo việc đấu giá khu đất nêu trên công khai, minh bạch; tuyệt đối không được có hành vi cản trở hoạt động đấu giá để tiêu cực, lợi ích nhóm, làm thất thoát ngân sách nhà nước; đảm bảo việc đấu giá để lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án có đủ năng lực về tài chính, năng lực về kinh nghiệm và tuyệt đối không có nợ đọng thuế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao công an tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Đông Sơn trong đảm bảo an ninh, trật tự tại cuộc đấu giá; đồng thời, chỉ đạo các phòng chức năng, công an huyện Đông Sơn, tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách nhà nước.