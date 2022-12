Sau 3 năm thua lỗ, ngành hàng không toàn cầu được dự báo có lãi trong năm 2023

Ngành hàng không toàn cầu sẽ có lãi trở lại trong năm 2023 sau gần 3 năm chỉ có thua lỗ vì đại dịch Covid-19, Hiệp hội Giao thông hàng không Thế giới (IATA) vừa đưa ra dự báo.

Trong báo cáo công bố ngày 6/12, IATA nói rằng ngành hàng không thế giới sẽ lãi ròng một khoản nhỏ 4,7 tỷ USD trong năm 2023, với lượng hành khách đi máy bay dự kiến đạt hơn 4 tỷ lượt.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC, Tổng giám đốc IATA Willie Walsh nói rằng dự báo này đánh dấu “một bước đi đúng hướng” của ngành hàng không vốn dĩ hứng chịu ảnh hưởng nặng nề từ các hạn chế đi lại trong đại dịch và tình trạng thiếu nhân viên nghiêm trọng sau đó.

“Sự phục hồi đang diễn ra mạnh mẽ. Vẫn còn một chặng đường dài phải đi để quay trở lại với trạng thái vào năm 2019, nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng”, ông Walsh nói.

Nếu dự báo trên trở thành hiện thực, năm 2023 sẽ là năm có lãi đầu tiên của ngành hàng không toàn cầu kể từ năm 2019 - năm mà toàn ngành đạt lãi ròng 26,4 tỷ USD. Dự báo này cũng là một sự cải thiện so với dự báo mà IATA đưa ra hồi tháng 6, khi tổ chức này mới chỉ nói rằng việc có lãi trở lại “đã trong tầm tay”.

Về năm 2022, IATA cũng giảm dự báo mức lỗ toàn ngành còn 6,9 tỷ USD, từ mức dự báo lỗ 9,7 tỷ USD đưa ra hồi tháng 6.

Ngành hàng không toàn cầu đã thua lỗ chồng chất hàng trăm tỷ USD trong 3 năm qua, khi các hạn chế nhằm chống lại sự lây lan của virus corona gây tụt giảm nhu cầu đi lại. Năm 2020, năm đầu tiên của đại dịch, chứng kiến toàn ngành lỗ 137,7 tỷ USD - theo dữ liệu của IATA. Năm 2021, toàn ngành lỗ 42 tỷ USD, khi tình trạng thiếu nhân viên và các gián đoạn khác tiếp tục gây cản trở kinh doanh, cho dù hoạt động đi lại bằng máy bay đã được nối lại bền vững ở nhiều nơi.

Hiện tại, ngành hàng không nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung vẫn đương đầu sức ép - ông Walsh nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng vị thế của ngành hiện đã tốt hơn trước để vượt qua những trở ngại phía trước.

“Sẽ có những thách thức trong năm 2023. Nhưng thực lòng mà nói, nhưng thách thức đó là tương đối nhỏ so với những gì mà chúng tôi đã vượt qua”, ông Walsh nhận định. “Đó là lý do vì sao chúng tôi lạc quan rằng mình có thể vượt qua được và có lãi trở lại, dù lãi ít nhưng vẫn là có lãi”.

IATA dự báo tổng doanh thu của ngành hàng không toàn cầu đạt 779 tỷ USD trong năm 2023, chủ yếu nhờ sự phục hồi của nhu cầu đi lại.

Trong đó, Bắc Mỹ sẽ là khu vực dẫn đầu, với mức lợi nhuận lớn nhất, tiếp theo là châu Âu và Trung Đông. Trong khi đó, các hạn chế chống Covid ở Trung Quốc sẽ tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu đi lại ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vì lý do này, châu Á-Thái Bình Dương cùng với Mỹ Latin được dự báo sẽ là hai khu vực mà ngành hàng không sẽ tiếp tục thua lỗ trong năm tới.

“Nhu cầu của hành khách đi máy bay trên toàn cầu trong năm 2023 được dự báo sẽ đạt 85,5% so với mức của năm 2019. Sẽ có khoảng 4,2 tỷ lượt người đi máy bay”, báo cáo của IATA viết.

Thị trường vận tải hàng hoá đường không - vốn là một “phao cứu sinh” cho các hãng bay trong thời gian đại dịch - sẽ tiếp tục chiếm một tỷ trọng lớn trong doanh thu toàn ngành năm 2023, nhưng ở một mức thấp hơn so với những năm vừa qua. “Doanh thu từ vận tải hàng hoá đường không được dự báo đạt 149,4 tỷ USD, giảm 52 tỷ USD so với năm 2022 nhưng vẫn cao hơn 48,6 tỷ USD so với năm 2019”, báo cáo viết.