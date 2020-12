SCIC bán thành công 51% vốn tại Nông sản Thực phẩm An Giang

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (mã AFX-UpCoM).



Theo đó, một tổ chức đã mua trọn lô 17,85 triệu cổ phiếu, tương đương 51% vốn Afiex với mức giá bình quân 19.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 100 đồng so với giá khởi điểm (18.900 đồng/cổ phiếu). Tổng giá trị là 339,15 tỷ đồng.

Trước đó, Quỹ đầu tư hạ tầng PVI (quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI) thông báo đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cả lô cổ phần của SCIC tại Nông Sản Thực phẩm An Giang. Nếu thành công, Quỹ sẽ nắm giữ 51% vốn tại AFX.

Còn theo thông báo trước đó, có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ tham gia buổi đấu giá cạnh tranh cổ phiếu AFX là Quỹ đầu tư hạ tầng PVI và nhà đầu tư cá nhân là ông Hứa Minh Trí đều đăng ký tham gia đấu giá với tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký mua là 35,7 triệu cổ phần (mỗi lô là 17,85 triệu cổ phần) và tiền cọc của mỗi nhà đầu tư là hơn 33,7 tỷ đồng với giá đặt mua hợp lệ thấp nhất tại cuộc chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại AFX được xác định là 18.900 đồng/cổ phần.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/12, giá cổ phiếu AFX dừng tại mức 12.800 đồng/cổ phần, thấp hơn 32% giá đấu thành công.

Afiex được thành lập vào năm 1990 theo quyết định của UBNN tỉnh An Giang. Từ ngày 01/4/2011, Công ty đã chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang loại hình công ty cổ phần với mảng kinh doanh chính của Afiex là mua bán lương thực, sản phẩm chăn nuôi gia súc gia cầm, thuỷ sản; Mua bán nguyên vật liệu thức ăn chăn nuôi, dịch vụ cung cấp vật nuôi; mua bán lúa giống, thóc, ngô, lúa mì, hạt ngũ cốc khác...

9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 598 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ và lãi sau thuế 8 tỷ đồng, cải thiện mạnh so con số 101 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Theo AFX, trong quý 3, do ảnh hưởng của dịch Covid làm cho tình hình xuất khẩu cũng như nội địa cá tra thịt gặp nhiều khó khăn, giá cá tra nguyên liệu ở mức thấp kéo dài nên việc tiêu thụ phát sinh lỗ. Tuy nhiên, do 6 tháng đầu năm công ty trữ nguyên liệu thức ăn với giá thấp đã góp phần làm giảm giá thành sản phẩm thức ăn đưa đến kết quả chung 9 tháng của công ty hiệu quả hơn.

Tính đến ngày 30/9, công ty có 1.988 tỷ đồng - trong đó có hơn 800 triệu tiền mặt; còn lại là tiền gửi ngân hàng bằng USD, EUR và VND; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ 329 triệu hồi đầu năm lên hơn 8,3 tỷ đồng.



Tính đến ngày 30/9, vốn góp nhà nước - SCIC nắm giữ 51%; Tổng công ty lương thực Miền Nam nắm giữ 20,52%; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang nắm giữ 8,63% và các cổ đông khác là 19,85%.