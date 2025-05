Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của PNJ

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của nhóm nhà ĐTNN CLQ của PNJ.

Theo đó, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company - quỹ thuộc Dragon Capital đã bán ra 100.000 cổ phiếu PNJ trong phiên 08/05/2025.

Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ Dragon Capital tại PNJ giảm từ 16,98 triệu cổ phiếu, chiếm 5,0268% xuống còn 16,885 triệu cổ phiếu, chiếm 4,9972% và không còn làm cổ đông lớn của PNJ.

Chốt phiên ngày 8/5, giá cổ phiếu PNJ đóng cửa tại mốc 74.000 đồng/cp, ước tính Dragon Capital thu về 7,4 tỷ đồng từ thương vụ kể trên và hiện thì giá cổ phiếu tại phiên ngày 14/5 tăng thêm 4,62% lên 86.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng gần 37%.

Được biết, PNJ đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với doanh thu dự kiến giảm 17,3% xuống 31.606,954 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 7,3% đạt 1.959,650 tỷ đồng; cổ tức 20%.

Theo nhận định của VCSC thì kế hoạch này tương đương 85% dự báo của VCSC và VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo năm 2025 của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Về kế hoạch mua lại cổ phiếu: ĐHCĐ đã chấp thuận cho PNJ mua lại tối đa khoảng 8 triệu cổ phiếu (tương đương 2,5% cổ phiếu đang lưu hành) thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Chi tiết về giá mua lại và mốc thời gian vẫn chưa được công bố.

- Cổ tức tiền mặt: Cổ đông đã phê duyệt cổ tức tiền mặt năm tài chính 2024 là 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 2,9%), bao gồm khoản tạm ứng 600 đồng/cổ phiếu vào tháng 3/2025. Cổ đông cũng đã phê duyệt kế hoạch cổ tức tiền mặt năm tài chính 2025 là 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 2,9%).

- Về cổ phiếu ESOP năm tài chính 2024: PNJ đã được chấp thuận để phát hành khoảng 3,24 triệu cổ phiếu (0,96% cổ phiếu đang lưu hành) với giá 20.000 đồng/cổ phiếu vào năm 2025. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm: 30% có thể chuyển nhượng sau Năm 1, 30% khác sau Năm 2 và 40% còn lại sau Năm 3.

- Đề xuất ESOP năm tài chính 2025 đã không được chấp thuận, chỉ nhận được tỷ lệ chấp thuận là 60,237% - dưới ngưỡng yêu cầu là 65%. Đề xuất này nhằm mục đích phát hành cổ phiếu ESOP cho nhân viên của PNJ, giới hạn ở mức 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. PNJ sẽ đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu này nếu LNST thực tế năm 2025 ≥ 1.568 tỷ đồng (80% kế hoạch LNST năm 2025).

- Thưởng bằng tiền mặt cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt dựa trên LNST thực tế năm 2025 của PNJ; Thưởng bằng tiền mặt 35 tỷ đồng nếu 1.960 tỷ đồng (kế hoạch LNST năm 2025) ≤ LNST thực tế năm 2025 < 2.113 tỷ đồng (LNST thực tế năm 2024); Thưởng bằng tiền mặt 50 tỷ đồng nếu LNST thực tế năm 2025 ≥ 2.113 tỷ đồng (LNST thực tế năm 2024).

Trong phần thảo luận, VCSC cho biết PNJ đã có kết quả vượt trội so với thị trường trang sức Việt Nam vào năm 2024. Số lượng khách hàng mới của công ty tăng 15% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2024 nhờ tiếp tục mở rộng cửa hàng và thu hút khách hàng từ các cửa hàng vàng khác. Trong khi đó, chi tiêu trung bình của mỗi khách hàng của PNJ giảm 2% so với cùng kỳ vào năm 2024 và tương đối đi ngang trong quý 1/2025 so với quý 4/2024 do chi tiêu của người tiêu dùng yếu.

Về mở rộng mạng lưới cửa hàng: PNJ đặt mục tiêu nâng tổng số lượng cửa hàng thêm từ 12 đến 25 cửa hàng vào năm 2025, tùy thuộc vào tình hình chi tiêu của người tiêu dùng.

PNJ cho biết việc thu mua vàng nguyên liệu vẫn là thách thức đối với ngành trang sức.

Cũng theo PNJ, việc ra mắt thử nghiệm dòng trang sức nam của PNJ (Men code by PNJ) đã nhận được kết quả ban đầu khả quan. PNJ có kế hoạch chính thức ra mắt dòng sản phẩm này (bao gồm trang sức và các mặt hàng không phải trang sức dành cho nam) vào cuối quý 2 - đầu quý 3/2025.

Đồng thời, công ty có kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm này theo mô hình cửa hàng trong cửa hàng và có thể cân nhắc mở các cửa hàng độc lập nếu điều kiện thị trường thuận lợi.

Ngoài ra, PNJ đang chuẩn bị tái cấu trúc thương hiệu và tái ra mắt dòng sản phẩm liên quan đến mỹ thuật.