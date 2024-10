SHS thôi làm cổ đông lớn của SAF

CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) thông báo CTcổ phiếu Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) - không còn là cổ đông lớn của công ty.

Cụ thể: SHS đã bán ra 2.005.000 cổ phiếu, chiếm 16,64% SAF trong phiên 16/10/2024. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm từ 16.64% xuống còn 0.02% tại SAF, tương đương 3,000 cổ phiếu, qua đó SHS không còn là cổ đông lớn của SAF.

Theo dữ liệu trên HNX, trong phiên 16/10, cổ phiếu SAF không ghi nhận bất kỳ giao dịch khớp lệnh nào. Thay vào đó, có 2.007.848 cổ phiếu này được giao dịch thỏa thuận với giá trị hơn 140, 671 tỷ (tương ứng 70.061 đồng/cổ phiếu, cao hơn 6% so với giá đóng cửa). Ước tính SHS thu về gần 140,3 tỷ đồng từ thương vụ.

Cũng theo dữ liệu trên HNX, cổ phiếu SAF ghi nhận sắc xanh trong 3 phiên liên tiếp (11-15/10) với tổng mức tăng gần 31%, đạt 66,000 đồng/cổ phiếu vào cuối phiên 15/10. Đến phiên 18/10, cổ phiếu này lại giảm sàn về mức 59.400 đồng/cổ phiếu và được duy trì đến nay (23/10).

Về kết quả kinh doanh, SAF ghi nhận doanh thu thuần giảm hơn 6% từ gần 210 tỷ xuống còn 197 tỷ và lãi sau thuế cũng giảm hơn 6%, từ 13,8 xuống còn 12,94 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SAF giảm 11% từ 611 tỷ xuống còn 543 tỷ và lãi sau thuế giảm 4% từ gần 38 tỷ xuống 36 tỷ đồng.

Đối với SHS, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt gần 69 tỷ đồng, giảm gần 130 tỷ so với cùng kỳ (198,84 tỷ đồng) là do thị trường chứng khoán Việt Nam trong quý 3 này kém khả quan hơn quý 3/2023. Lũy kế 9 tháng công ty báo lãi 779 tỷ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ (381 tỷ đồng).