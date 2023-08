Siêu dự án hơn 41.100 tỷ tại Quảng Bình gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng

Sáng ngày 16/8/2023 lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực để nắm tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200MW, khi đi vào vận hành sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 8,4 tỷ kWh; tổng mức đầu tư của dự án là 41.130 tỷ đồng, tương đương 1,86 tỷ USD (gồm 30% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 70% vốn vay thương mại trong nước).

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch có tổng diện tích quy hoạch trên 540 ha. Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và bàn giao cho nhà thầu thi công gồm các hạng mục: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I; Cảng nhập than; Đê chắn sóng; Sân phân phối; các hạng mục dùng chung như đường ống cấp thoát nước làm mát, băng tải than, đường ra cảng than và hệ thống bơm nước hồi, khu phụ trợ, kênh thoát nước hoàn trả…

Công tác tái định cư đã thực hiện 03 giai đoạn với tổng số 678 lô đất, trong đó các khu tái định cư giai đoạn 1, 2 đã cơ bản xây dựng xong, giai đoạn 3 đang hoàn thiện. Dự kiến, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I sẽ hoàn thành tổ máy 1 vào tháng 6/2025 và tổ máy 2 vào tháng 12/2025.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Quảng Trạch đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc như: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án còn 1,8 ha mặt bằng chưa bàn giao để thi công trạm bơm nước làm mát; Nhiều hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ do đơn giá thấp nên các hạng mục như băng tải than, đường ống xả nước làm mát, trạm bơm nước chưa được triển khai thi công...

Bên cạnh đó, một số hạng mục như bải thải xỉ, tuyến đường ống cung cấp nước ngọt đi qua các xã trên địa bàn huyện vẫn còn vướng mắc trong phê duyệt phương án bồi thường do chênh lệch đơn giá hỗ trợ, bồi thường giữa các địa phương trong vùng Dự án; Việc xác nhận lại hiện trạng sử dụng đất của những hộ dân bị ảnh hưởng; xem xét, giới thiệu vị trí đổ thải đất san lấp, chấp thuận phương án xử lý vật chất nạo vét, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của các hộ bị ảnh hưởng...

Sau khi thảo luận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện Quảng trạch đẩy nhanh công tác di dời các ngôi mộ thuộc phạm vi Trạm bơm nước làm mát, hoàn thành trước ngày 30/8/2023 để nhà thầu triển khai thi công; Xác định nguồn gốc đất, danh sách các hộ dân trồng hoa màu, kiểm đếm tài sản trên đất; đẩy nhanh thủ tục xác nhận hiện trạng sự dụng đất để lập, phê duyệt phương án bồi thường các phần còn lại các xã Quảng Hợp, Quảng Châu, Quảng Kim trong tháng 8/2023.

EVN cũng đề nghị địa phương sớm chốt danh sách phê duyệt các hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư trong tháng 8/2023; Xem xét có ý kiến chính thức về việc nhận chìm vật chất nạo vét; đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Dự án Điện 2 phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ các vướng mắc; đối với các mặt bằng, diện tích đã bàn giao, cần chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công để đẩy nhanh tiến độ Dự án…