Sở hữu căn hộ cạnh Phú Mỹ Hưng chỉ với 1 tỷ đồng

Nhờ chính sách hỗ trợ tối đa của chủ đầu tư Vinaland, khách hàng chỉ cần thanh toán số tiền khoảng 1 tỷ đồng trong thời gian hơn 12 tháng là có thể sở hữu ngay một căn hộ bàn giao kèm nội thất cao cấp của Hafele, Malloca… tại dự án Viva Plaza, quận 7.

MUA ĐƯỢC NHÀ BẰNG TIỀN THUÊ NHÀ

Viva Plaza là dự án thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng tại quận 7 bởi mức giá dễ tiếp cận nhất, chỉ hơn 2 tỷ đồng/căn. Hơn nữa, chủ đầu tư Vinaland còn tung ra loạt ưu đãi hấp dẫn giúp khách hàng an tâm sở hữu căn hộ mà không phải quá lo lắng về áp lực tài chính.

Cụ thể, hiện nay Viva Plaza đã xây đến tầng 18 trên tổng cộng 23 tầng nhưng khách hàng chỉ phải đóng khoảng 1 tỷ đồng trong thời gian lên đến hơn 12 tháng, tức là đến thời điểm nhận nhà dự kiến vào quý 3/2023. Phần tiền còn lại, khách hàng sẽ tiếp tục được Vinaland hỗ trợ trả góp với lãi suất ưu đãi.

Như vậy, những gia đình có số tiền tích lũy rất thấp cũng có thể an tâm sở hữu căn hộ tại Viva Plaza. Sau khi nhận nhà an cư, thay vì trả tiền thuê nhà, khách hàng có thể dùng số tiền đó thanh trả góp cho chủ đầu tư. Một thời gian sau, khách hàng sẽ chính thức làm chủ hoàn toàn tổ ấm của mình. Ngoài ra, Vinaland còn tặng khách hàng gói nội thất cơ bản khi bàn giao nhà gồm ván sàn nhập khẩu, thiết bị bếp, nhà vệ sinh của Hafele, Malloca… Số tiền cho gói nội thất này có thể lên đến cả trăm triệu đồng.

Các chuyên gia tài chính chỉ ra rằng, phương án tài chính của Vinaland sẽ giúp nhiều người lao động có thể an tâm sở hữu căn hộ, nhất là trong bối cảnh giá bất động sản liên tục lập đỉnh mới. Nếu vẫn tiếp tục đi thuê thì mãi họ vẫn không thể có nhà để an cư; ngược lại nếu đợi tích cóp đủ tiền mới mua thì lúc đó giá nhà đã tăng lên một mức mới.

Căn hộ Viva Plaza được thiết kế cao cấp, mở rộng ra không gian thiên nhiên bên ngoài.

Ở góc độ khác, Viva Plaza là dự án hiếm hoi được chủ đầu tư đưa ra thị trường khi đã hoàn thiện 100% pháp lý như đóng tiền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, giấy phép mở bán căn hộ hình thành trong tương lai, đăng ký hợp đồng mẫu theo quy định pháp luật về bất động sản. Dự án cũng đã xây dựng với tốc độ mỗi tuần hoàn thành đổ bê tông một tầng nên khách hàng sẽ được đảm bảo mọi quyền lợi liên quan.

KHÔNG GIAN SỐNG ĐÁNG MƠ ƯỚC

Nếu vài năm trước, các dự án hạng B tại khu Nam có giá chỉ khoảng 60 triệu đồng/m2 thì nay đạt ngưỡng bình quân 90-100 triệu đồng/m2. Ngay như các dự án thuộc huyện Bình Chánh, Nhà Bè hiện nay giá cũng chạm ngưỡng 60 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, dù nằm liền kề Phú Mỹ Hưng, ngay trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng (quận 7) với rất nhiều dự án hạng sang như The Chateau, The Midtown, The Ascentia… nhưng tính ra giá bán của Viva Plaza chỉ khoảng 47 triệu đồng/m2. So sánh với các dự án đang triển khai trên trục Nguyễn Lương Bằng, có thể thấy Viva Plaza rẻ hơn gần 50%.

Điều đáng nói, dù mức giá hấp dẫn nhưng Viva Plaza được thiết kế cao cấp, không gian thoáng mát nhờ được bao quanh ba mặt bởi sông Nhà Bè, sông Phú Xuân và sông Rạch Đĩa. Với kiến trúc hình chữ V, mỗi căn hộ Viva Plaza có ít nhất 2 mặt thoáng, balcony và cửa sổ rộng lớn tăng cường khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên. Điều này vừa mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe vừa giúp tiết kiệm năng lượng sử dụng hàng ngày cho các chủ nhân của Viva Plaza.

Đặc biệt, Viva Plaza tích hợp đầy đủ các tiện ích cao cấp như trung tâm thương mại, khu chăm sóc y tế, trường mầm non, phòng tập gym - yoga, khu vui chơi trẻ em, khu cảnh quan, khu BBQ ngoài trời, hầm để xe… Ra bên ngoài, Viva Plaza liền kề với chợ Phước Long, Co.opmart, Bách Hóa Xanh, các nhà thuốc An Khang, Long Châu và trong bán kính vài km sẽ tiếp cận công viên Nam Viên và công viên Sakura Park; trung tâm thương mại Crescent Mall, SC Vivo City; Bệnh viện FV, Bệnh viện Tâm Đức; hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao, sân golf và bến du thuyền Phú Mỹ Hưng, hệ thống trường đại học và trường quốc tế như RMIT, Tôn Đức Thắng, Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đinh Thiên Lý…

Viva Plaza chỉ có 295 căn hộ 1-3 phòng ngủ nhưng sở hữu khối đế 3 tầng tích hợp đầy đủ tiện nghi phục vụ cư dân.

Đặc biệt, đại lộ thương mại - tài chính quốc tế Nguyễn Lương Bằng đang trở thành tâm điểm phát triển của khu Nam. Đây là khu vực được nhiều tập đoàn lớn đặt trụ sở như Phú Mỹ Hưng, Nam Long, Unilever, Manulife, Vinamilk... Điều này đã tạo nên sức nóng cho thị trường bất động sản khu vực xung quanh bởi vừa thuận tiện trong cuộc sống hàng ngày vừa có thể kinh doanh, buôn bán. Đối với phân khúc căn hộ, khu vực này cũng dễ dàng khai thác cho thuê vì tập trung nhiều người nước ngoài, Việt kiều và gần với khu chế xuất Tân Thuận, khu công nghiệp - cảng quốc tế Hiệp Phước.

Theo đại diện Vinaland, những yếu tố nói trên mang lại lợi thế vượt trội cho Viva Plaza so với các dự án có mức giá tương tự. Vì vậy, dự án đang tạo được sức hút lớn trên thị trường khu Nam, một số nhà đầu tư còn mua sỉ đón đầu giá căn hộ sẽ tăng cao trong thời gian tới bởi sắp đến ngày bàn giao và khu vực xung quanh đang đầu tư nhiều dự án hạ tầng quan trọng như cầu Phú Xuân 2, cầu Thủ Thiêm 4, nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cao tốc Bến Lức - Long Thành… giúp tăng thêm tính kết nối của khu Nam với các khu vực xung quanh.