Sở hữu quỹ đất khoảng 450 ha, Phát Đạt sẵn sàng phát triển dự án trong 10 năm tới

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) đang sở hữu quỹ đất khoảng 450 ha phân bổ tại Tp.HCM và các tỉnh như: Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Dương, Phú Quốc,… Quỹ đất này đủ để PDR phát triển dự án trong 10 năm tới.

NÂNG TỔNG QUỸ ĐẤT DỰ ÁN LÊN 450 HA, SẴN SÀNG PHÁT TRIỂN "TỐC ĐỘ VÀ BỀN VỮNG"

PDR được biết đến là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam với loạt dự án căn hộ cao cấp và có vị trí đắc địa tại Tp.HCM như: The EverRich 1, The EverRich 2, The EverRich 3, The EverRich Infinity, Millennium…

Nhanh chóng nắm bắt xu hướng phát triển nhanh của thị trường xung quanh Tp.HCM như Bình Dương, Bà Riạ - Vũng Tàu,… hay các tỉnh ven biển miền trung như Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Quốc, Đà Nẵng,… có hạ tầng được đầu tư và kết nối đồng bộ, bên cạnh những ưu đãi về thiên nhiên thuận lợi để phát triển du lịch và dịch vụ phụ trợ, PDR tiếp tục mở rộng quỹ đất, chuẩn bị cho những bước phát triển dài hạn.

Với thế mạnh là năng lực tìm kiếm và phát triển dự án, PDR nâng tổng quỹ đất lên khoảng 450 ha, đồng thời tiếp tục thực thi các chiến lược phát triển đa dạng các thị trường, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh với nhiều phân khúc khác nhau như: Nhà phố và đất nền, căn hộ, bất động sản khu công nghiệp. Đây được cho là một trong những bước đi bền vững để PDR đa dạng hóa cơ cấu doanh thu, nhanh chóng ghi nhận dòng tiền đều, nhanh và ổn định, từng bước đưa công ty này vào kỷ nguyên mới tăng trưởng Tốc độ và Bền vững.

Năm 2019, PDR phát triển dự án KDL sinh thái Nhơn Hội bao gồm: Phân khu số 2, Phân khu số 4 và Phân khu số 9 (Kỳ Co Gateway) với tổng diện tích hơn 116,2 ha, tổng mức đầu tư dự kiến gần 25.500 tỷ đồng. Trong đó, PDR đã bán hết toàn bộ sản phẩm thấp tầng của cả 3 phân khu.



Nhờ kết quả bán hàng ấn tượng này, PDR đã ghi nhận 1.315 tỷ đồng doanh thu và 438,9 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 3/2020. Lũy kế 9 tháng năm 2020, doanh thu thuần của PDR đạt gần 2.498 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận trước thuế đạt gần 903 tỷ đồng, tăng 77%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 718 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2019.



Không chỉ vậy, PDR còn sở hữu quỹ đất vàng tại số 1 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn. Dự án có quy mô hơn 5.246 m2 với tổng mức đầu tư 1.126 tỷ đồng nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất tại trung tâm thành phố Quy Nhơn để phát triển dự án tổ hợp bất động sản du lịch, khách sạn.



Đặc biệt, dự án sở hữu tầm nhìn hướng biển trực diện và nằm tại giao điểm của ngã 5 các đường Ngô Mây, Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Xuân Diệu và Diên Hồng, nhìn thẳng ra công viên và quảng trường trung tâm, ngay sát bờ biển thành phố Quy Nhơn. Trước đó, PDR cũng đã công bố trúng đấu giá dự án Khu dân cư Bắc Hà Thanh, Bình Định, có diện tích 43,16 ha.

Tại Quảng Ngãi, PDR cũng sở hữu quỹ đất hơn 51,88 ha với dự án khu dân cư Phát Đạt Bàu Cả (7,71 ha) toạ lạc trên đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi. Đây là cung đường tập trung trụ sở UBND Quảng Ngãi, Toà án tỉnh Quảng Ngãi, Đài Truyền hình Quảng Ngãi, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.



Hơn thế nữa, PDR dự kiến sẽ tiếp tục phát triển dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bờ Bắc (trên 44,16 ha). Dự kiến dự án sẽ được phát triển thành khu đô thị ven sông ở phía Bắc sông Trà Khúc thuộc phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi nhằm thay đổi diện mạo cuộc sống nơi đây, kiến tạo và nâng tầm các giá trị sống mang tính nghỉ dưỡng.

Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City tọa lạc mặt tiền quốc lộ 13 (thành phố Thuận An, Bình Dương).

DỰA ÁN ASTRAL CITY - ĐO THỊ TÂM ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ HẠT NHÂN

Với phân khúc căn hộ tại thị trường tỉnh, tháng 11/2019, PDR đã thâu tóm khu đất rộng 3,73 ha và là chủ đầu tư dự án Astral City nằm trên mặt tiền quốc lộ 13 (Bình Dương). Tại dự án này, PDR tiếp tục hợp tác đầu tư, phát triển cùng Tập đoàn Danh Khôi. Astral City được chia làm 2 giai đoạn với 8 toà tháp cao 40 tầng có quy mô gần 5.000 căn hộ.

Astral City sở hữu không gian sống đẳng cấp quốc tế với nhiều tiện ích: suối nhiệt đới trung tâm dự án dài 300 m kết hợp tuyến phố thương mại mang đến một không gian như suối Cheonggye giữa lòng Seoul; tuyến phố shopping - ẩm thực - giải trí kết hợp chuỗi trung tâm thương mại ôm trọn 300 m mặt tiền quốc lộ 13; hệ thống rạp chiếu phim quy mô hơn 1.000 m2; 2 công viên trung tâm cùng tổ hợp vui chơi trẻ em lên đến 2.000 m2; 6 hồ bơi vô cực và vườn trên không, yoga, spa; sảnh đón 5 sao. Astral City dự kiến được tư vấn quản lý và vận hành bởi CBRE - Thương hiệu quản lý và vận hành bất động sản hàng đầu thế giới.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, PDR sở hữu 2 dự án có tổng quy mô hơn 20 ha đều toạ lạc tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể, dự án Khu thương mại dịch vụ, biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp có tổng diện tích gần 7 ha. Dự án Khu du lịch Bến Thành Long Hải có tổng diện tích gần 12,64 ha.



Tại Phú Quốc, PDR sở hữu 3 dự án với tổng quy mô hơn 179,39 ha bao gồm: dự án cụm công nghiệp Hàm Ninh có quy mô 59,16 ha; dự án Khu dân cư làng nghề và trung tâm xã Hàm Ninh quy mô 79,69 ha; dự án KDL sinh thái Vũng Bàu có quy mô tổng 40,6 ha, trong đó giai đoạn đầu đạt 16,7 ha.

Cuối năm 2020, Phát Đạt công bố lấn sân sang mảng kinh doanh bất động sản công nghiệp nhằm tạo nên những khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ kiểu mới có giá trị đóng góp cao cho thị trường.



Mới đây, Phát Đạt đã triển khai dự án Khu dịch vụ Kho bãi logistics đầu tiên gần cảng Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu) với diện tích 24 ha và tổng mức đầu tư dự kiến là 1.136 tỷ đồng, nhằm thực thi chiến lược của mình tại khu vực được xem là cửa ngõ mới của nền kinh tế phía Nam. Dự án góp phần tạo ra dòng tiền đều, ổn định, lâu dài trong ngắn hạn và dài hạn cho PDR. Dự kiến đầu năm 2022, PDR sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu từ dự án này.

Chiến lược phát triển mạnh thị trường tỉnh, đa dạng hoá dòng sản phẩm đã giúp PDR đạt được kết quả kinh doanh khả quan. PDR tiếp tục định hướng phát triển "Tốc độ và bền vững", nâng tổng quỹ đất lên 450 ha với tích lũy tăng trưởng lợi nhuận trước thuế lên 14.270 tỷ đồng trong giai đoạn từ 2019 - 2023, tỷ lệ tăng trưởng kép bình quân hàng năm (CAGR) đạt 51%. Dự kiến năm 2020 sẽ là năm mà PDR tiếp tục "cán đích" các chỉ tiêu đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên.