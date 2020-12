SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang đáp ứng đúng tiến độ xây dựng

Là công trình biểu tượng của du lịch Ninh Thuận được động thổ năm 2019, những ngày này tại công trường SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang do Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác đầu tư, các kỹ sư xây dựng miệt mài không kể ngày đêm, liên tục tăng ca để đảm bảo đúng tiến độ xây dựng.

ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BIỂU TƯỢNG

Tháng 4/2019, Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác đã chính thức động thổ tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí biển tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất tỉnh Ninh Thuận - SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang. Sự kiện này tạo ra cú hích mạnh mẽ đưa Ninh Thuận vươn lên trở thành thiên đường nghỉ dưỡng mới của châu Á và thế giới.

Với tiến độ thi công khẩn trương, đến cuối tháng 12/2020, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang hoàn thiện tới tầng 15, lộ rõ hình hài của một kiệt tác kiến trúc quy mô châu lục, một công trình biểu tượng của Ninh Thuận.

Nhà thầu Delta đảm bảo tiến độ trung bình cứ 5 ngày, công trình được xây cao thêm 1 tầng. Những ngày cuối tháng 12/2020 tại công trường dự án, không khí thi công tấp nập, hối hả. Các kỹ sư xây dựng miệt mài không kể đêm ngày, liên tục tăng ca đảm bảo đúng tiến độ xây dựng.

Khi dự án đi vào hoạt động, tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển diện tích lên tới 3,6ha với 60% không gian dành cho tiện ích này sẽ là phễu đón dòng khách quốc tế tấp nập cũng như đông đảo khách nội địa của Crystal Bay tới vùng sa thảo Ninh Thuận.

Là đơn vị thiết kế chi tiết kiến trúc cho dự án, các kiến trúc sư của tập đoàn thiết kế NDA đã mất gần một năm tìm hiểu, thẩm thấu văn hóa tại những làng nghề, điệu múa, con người Ninh Thuận, từ đó hình thành nên ý tưởng thiết kế SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang.

Theo thiết kế tổng thể của NDA, tổ hợp gồm 3 tòa tháp Lazurya, Nuvensa, Crystal Holidays vừa đậm nét truyền thống khi mô phỏng hình nan quạt, gợi nhớ điệu múa của vũ nữ Apsara uyển chuyển, mềm mại, vừa hiện đại khi đầy ắp không gian xanh, tất cả 3.300 căn hộ đều hướng biển.

Với tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang được kiến tạo theo xu hướng "All-in-one" mô hình ApartHotel chuẩn 5 sao quốc tế lần đầu có mặt tại Việt Nam ngay trung tâm công viên biển Bình Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Hệ thống 101 tiện ích 5 sao quy mô lớn như: khu phức hợp thể thao giải trí trên biển, khu giải trí tương tác biển công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam - Interactive Sea, công viên chuyên đề ven biển, rạp chiếu phim, hệ thống nhà hàng, các khu Spa… sẽ sớm chào đón du khách ghé thăm khi dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang do Crystal Bay và các đối tác đầu tư đi vào hoạt động.

Tại SunBay Park Hotel & Resort, công nghệ hòa quyện cùng trầm tích văn hóa, tiện ích quốc tế song hành cùng yếu tố bản địa…, sẽ mang đến sức hút lớn cho du lịch Ninh Thuận.

Cùng với SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang, Crystal Bay sẽ kiến tạo hàng loạt trải nghiệm mới lạ tại Ninh Thuận như: lướt ván diều, nhà tuyết top 3 thế giới Ski Ninh Chu Bay, công viên chuyên đề (theme park), cánh đồng khinh khí cầu, sân golf và safari trên sa mạc Mũi Dinh Ecopark, trung tâm outlet theo mô hình Outlet Village, phố đi bộ dọc biển Phan Rang Beach Walking Street...

KIẾN TẠO ĐIỂM ĐẾN QUỐC TẾ TRẢI NGHIỆM

Là nhà đầu tư và phát triển du lịch có hơn 20 năm kinh nghiệm khai thác lữ hành với thế mạnh dòng khách quốc tế, Crystal Bay xây dựng hệ sinh thái du lịch bền vững bao gồm các sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực: lữ hành, vận chuyển, lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí và mua sắm…, thu hút du khách, khiến họ sẵn sàng quay lại nhiều lần.

Năm 2019, Crystal Bay thông qua hoạt động của các công ty thành viên đã đón gần nửa triệu lượt khách quốc tế, với 2 thị trường khách trọng điểm là Nga và Hàn Quốc. 18 máy bay charter đón du khách, sử dụng gần 4,5 triệu lượt phòng/đêm trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại khắp Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc…

Ngay khi du lịch nội địa mở cửa trở lại sau dịch Covid -19, Crystal Bay đã có những điều chỉnh linh hoạt để thu hút khách Việt với công suất buồng phòng lên tới 80- 90% tại các khu nghỉ dưỡng. Sự nhộn nhịp, tấp nập du khách cũng được ghi nhận ở các khu nghỉ dưỡng đầy tiện ích khác của Crystal Bay và các đối tác như Selectum Noa Resort Cam Ranh, Sailing Bay Mũi Né,....

Không chỉ khai mở vùng đất giàu tiềm năng Ninh Thuận, tại Nha Trang, Crystal Bay và các đối tác đã đầu tư xây dựng bến du thuyền quốc tế Ana Marina đẹp như mơ với sự hiện diện của những du thuyền sang chảnh. Sự lãng mạn, nên thơ của con đường đi bộ ven biển nằm bên vịnh Nha Trang xuống bến du thuyền đã mang đến những trải nghiệm mới lạ, đón đầu dòng khách cao cấp.

Tạo ra nhiều đột phá tại Ninh Thuận, thu hút du khách đến Khánh Hòa, Crystal Bay phát triển sản phẩm chiến lược "Một kỳ nghỉ, nhiều vùng di sản" đưa du khách tới những vùng đất kỳ thú được kết nối từ miền Trung tới miền Bắc Việt Nam.

Các chuyến bay charter của Crystal Bay đưa du khách trải nghiệm sự cổ kính, rêu phong của Tháp Chàm gắn với văn hóa Chăm của vùng đất Nha Trang - Ninh Thuận - Bình Thuận và sự kỳ vĩ của vịnh Hạ Long thơ mộng. Đó là lý do khiến các điểm đến do Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác đầu tư tập trung ở các vùng đất này như Sailing Bay Ninh Chữ, Mũi Dinh Ecopark, Vân Đồn Heritage Road...

Lấy nhu cầu trải nghiệm của du khách làm trung tâm để xây dựng hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, phát triển các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng All - in - one cùng dịch vụ trọn gói All Inclusive, Crystal Bay đã và đang từng bước giới thiệu một Việt Nam, trung tâm du lịch mới của Châu Á với nhiều trải nghiệm mới lạ hấp dẫn du khách.