Sunshine Diamond River: Thỏa mãn trải nghiệm sống xanh - sống thông minh

THỎA MÃN TRẢI NGHIỆM SỐNG XANH - SỐNG THÔNG MINH

Hướng tới những trải nghiệm trọn vẹn cho người dùng cuối, Sunshine Diamond River là sự giao hòa hoàn hảo của hai định nghĩa sống thời thượng: Sống xanh chuẩn resort và Sống thông minh 4.0.

Sở hữu vị trí đắt giá bên sông Sài Gòn, trên cung đường Đào Trí, Quận 7, Sunshine Diamond River hứa hẹn trở thành tâm điểm giao thương, nơi tiềm năng tăng giá bậc nhất với lợi thế “kế giang - cận lộ”.

Với địa thế phú quý ngay ngã 3 hợp lưu của sông Sài Gòn và sông Soài Rập cùng thiết kế mặt giáp sông, Sunshine Diamond River mang đến tầm nhìn không giới hạn ôm trọn sông Sài Gòn thoáng đãng. Thật tuyệt khi trở về nhà sau ngày dài bận rộn, đứng tại ban công nhà mình và phóng tầm mắt ra xa là có thể thu trọn khung cảnh thành phố phồn hoa bên bờ sông gió lộng. Hay thưởng ngoạn khung cảnh tuyệt mỹ khi ánh tà dương trải màu lên mặt sông lấp lánh, không quên tận hưởng, hít trọn bầu không khí trong lành từ lòng sông thổi vào. Tất cả là những đặc quyền sống mà Sunshine Diamond River mang đến cho những chủ nhân thượng lưu của mình.

Vị trí này cũng kiến tạo nên một Sunshine Diamond River với khả năng “siêu kết nối”, dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố, thuận tiện với các hoạt động giao thương. Hơn thế nữa, sự hoàn thiện quy hoạch về hạ tầng trong tương lai như: cầu Thủ Thiêm 4, cầu Nguyễn Khoái, cảng quốc tế… là những yếu tố cộng hưởng tạo nên sự đắt giá của dự án.



Chú trọng kiến trúc xanh, Sunshine Diamond River mở ra không gian sống và tái tạo năng lượng, là sự hòa quyện tuyệt vời của diện tích mặt nước cùng những mảng xanh của công viên nhiệt đới, hệ thống vườn treo, thảm thực vật đa dạng…mang đến cho cư dân bầu không trong lành. Đây là một cuộc sống mà bất kỳ cư dân thành thị nào cũng mong muốn hướng tới.

Với Sunshine Diamond River, sống là tận hưởng, là an nhiên.

Bên cạnh đó, yếu tố công nghệ 4.0 được xem như là linh hồn và thế mạnh của tất cả các dự án mà Sunshine Group phát triển cũng được áp dụng triệt để, hiệu quả tại Sunshine Diamond River. Toàn bộ dự án đều được ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý vận hành, bảo mật đa lớp… mang lại một môi trường sống an toàn, đáng tin cậy.

Không chỉ có thiết kế tổng thể ấn tượng mà từng căn hộ tại dự án cũng làm hài lòng khách hàng với thiết kế sang trọng, diện tích rộng rãi, thông thoáng, tầm view đắt giá đi kèm với nội thất nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu châu Âu, được bàn giao đúng chất lượng, đảm bảo nhu cầu sống xanh, thông minh. Tại Sunshine Diamond River, mọi căng thẳng của một ngày dài sẽ không còn tồn tại khi chủ nhân trở về nhà.

TRẢI NGHIỆM SỐNG TRỌN VẸN CÙNG HỆ TIỆN ÍCH TẤT CẢ TRONG MỘT THỜI THƯỢNG

Sở hữu căn hộ tại Sunshine Diamond River chính là làm chủ hệ sinh thái đặc quyền được cá nhân hóa hoàn hảo, đi cùng tiện ích All-in-one được đầu tư kỳ công, tạo nên một thiên đường mua sắm, giải trí, thư giãn và ẩm thực thời thượng.

Rời những căn hộ hoàn mỹ, chỉ vài bước chân là cư dân có thể tiếp cận với mọi nhu cầu nghỉ dưỡng và những tiện ích xứng tầm như: Shopping in the Park - Phố mua sắm giữa công viên - mô hình lần đầu tiên xuất hiện ở TP.HCM, trung tâm thương mại, nhà hàng chuẩn phong cách châu Âu – Á, bể bơi ngoài trời, bể bơi trên cao, tuyến đường dạo bộ ven sông, khu vui chơi trẻ em – công viên nước, trường mầm non đẳng cấp quốc tế, phòng sinh hoạt cộng đồng…Với hệ tiện ích đẳng cấp đó, cư dân mọi lứa tuổi đều được thỏa mãn mọi nhu cầu theo sở thích của riêng mình.

Phòng sinh hoạt cộng đồng - Nơi gặp gỡ, giao lưu của cộng đồng cư dân đẳng cấp.

Đặc biệt, Sunshine Diamond River được vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao của Matterhorn cùng các đơn vị vận hành danh tiếng quốc tế. Hàng loạt các dịch vụ sẽ được thiết lập như: dịch vụ xe đưa đón với dàn xe sang xịn đẳng cấp, quản gia theo nhu cầu, phục vụ tiệc phong cách hoàng gia ngay tại căn hộ, đưa đón trẻ em đến trường, chăm sóc thú cưng theo tiêu chuẩn thú y quốc tế…

Sunshine Diamond River – Nơi chủ nhân trải nghiệm hệ tiện ích đỉnh cao ngay trong căn hộ.

Đồng thời, cư dân Sunshine Diamond River cũng được hưởng những ưu đãi đặc quyền khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ Tài chính, Đầu tư, Truyền hình, Giải trí, Mua sắm thông minh... trên hệ thống các siêu ứng dụng đã và sắp ra mắt của Sunshine Group và đơn vị liên kết.

Hội tụ những tinh hoa từ hạ tầng cùng giá trị nội tại vững bền, sự xuất hiện của Sunshine Diamond River khiến thị trường khu vực Nam Sài Gòn trở nên sôi động hơn, không chỉ mang lại cuộc sống phồn vinh cho cộng đồng cư dân tinh hoa mà còn mang đến tiềm năng sinh lời cho nhà đầu tư.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 18006897

Website: diamondriver.sunshinegroup.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/SunshineDiamondRiverOfficial