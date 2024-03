Tạm hoãn xuất cảnh 5 giám đốc doanh nghiệp tại Nghệ An

Trong 2 ngày 19 và 20/3/2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều giám đốc doanh nghiệp.

Cụ thể, theo Thông báo số 992/TB-CT ngày 20/3/2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn An Bắc (sinh năm 1974) Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Dịch vụ Địa ốc Vân Hưng Phát địa chỉ tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ông Bắc bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp này thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bắc kể từ ngày 20/3/2024 đến khi người nộp thuế hoãn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Tiếp đến, tại Thông báo 991/TB-CT Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Văn Phúc (sinh năm 1988) Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hỏa Phong Đỉnh địa chỉ tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Lý do ông này bị cấm xuất cảnh là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Theo nội dung thông báo này, ông Phúc bị tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 20/3/2024 đến khi người nộp thuế hoãn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Các thông báo tạm hoãn xuất cảnh của Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Tại Thông báo số 990/TB-CT Cục Thuế tỉnh Nghệ thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Văn Đồng (sinh năm 1998) Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn bất động sản LT địa chỉ tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Lý do ông này bị tạm hoãn xuất cảnh doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Theo nội dung thông báo này, ông Phúc bị tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 20/3/2024 đến khi người nộp thuế hoãn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Ngày 19/3/2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cũng đã thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 giám đốc doanh nghiệp.

Cụ thể, theo Thông báo số 972/TB-CT Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Cảnh Duyên, Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Quỳnh địa chỉ tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Lý do ông Duyên bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp này thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bắc kể từ ngày 19/3/2024 đến khi người nộp thuế hoãn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Tiếp đến, Thông báo 973/TB-CT Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Lê, Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinh Hưng địa chỉ tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh (Nghệ An). Lý do bà Lê bị tạm hoãn xuất cảnh bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp này thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chủa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bắc kể từ ngày 19/3/2024 đến khi người nộp thuế hoãn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.