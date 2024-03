Nghệ An Quy hoạch phân khu đại đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, thể thao rộng gần 700ha

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, niên độ từ năm 2023 đến năm 2040.

Phạm vi ranh giới của Khu đô thị có phía Bắc giáp đường Quy hoạch N2 thuộc Khu Kinh tế Đông Nam, phía Nam giáp Đền Cuông và núi Mộ Dạ; phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp đường sắt Bắc Nam, được chia làm 4 phân khu:

Phân khu A là phân khu đô thị, dịch vụ phụ trợ bố trí tại phía Tây khu quy hoạch, diện tích 108,96 ha, quy mô dân số khoảng 13.350 người, được định hướng trở thành khu đô thị có mật độ dân cư cao, phân khúc bình dân nhằm trở thành một khu chức năng phụ trợ phục vụ chính nhu cầu lưu trú và sinh sống của người dân, người lao động tại các Khu công nghiệp phía Tây và phía Bắc của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Phân khu B là phân khu đô thị trung tâm và nhà ở sinh thái bố trí tại trung tâm khu quy hoạch, diện tích 153,46 ha, quy mô dân số khoảng 6.700 người, được định hướng trở thành khu đô thị kết hợp dịch vụ công cộng cấp đô thị và nhà ở sinh thái.

Phân khu C là phân khu đô thị du lịch và dịch vụ được bố trí tại phía Đông Bắc quy hoạch, diện tích 181,84 ha, quy mô dân số khoảng 8.050 người, được định hướng trở thành Khu đô thị du lịch và dịch vụ nhằm khai thác tiềm năng du lịch biển tại khu quy hoạch.

Phối cảnh dự án

Phân khu D là phân khu du lịch nghỉ dưỡng và thể thao được bố trí tại phía Đông Nam khu quy hoạch với diện tích 242,26ha, quy mô dân số khoảng 850 người, được định hướng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và thể thao cấp vùng, là điểm thu hút chính của khu quy hoạch.

Tại phân khu D sẽ khai thác tiềm năng về mặt cảnh quan ven biển và đa dạng hệ thống thực vật tại chân núi Mộ Dạ, dự kiến bố trí sân golf quy mô 36 lỗ với hạ tầng hiện đại, hướng tới phục vụ khách hàng ở phân khúc cao cấp.

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu còn thể hiện rõ quy hoạch không gian kiến trúc, cảnh quan gồm: Các khu trung tâm đô thị, các trục giao thông chủ đạo (trục cảnh quan liên vùng được tổ chức dọc theo hai tuyến đường giao thông là đường N2 và đường bộ ven biển; và trục cảnh quan sinh thái); các công trình điểm nhấn; không gian mở.

Cùng với đó, quy hoạch còn thể hiện rõ quy hoạch giao thông, thoát nước, cấp nước, thoát nước thải, cấp điện, thông tin liên lạc.

Về tính chất, chức năng, đây là khu vực phát triển dân cư theo hướng đô thị, gồm các chức năng chính: Đô thị - Du lịch - Dịch vụ - Thể dục thể thao có hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại để bổ trợ phát triển cho các khu chức năng công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam.

Đây là khu đô thị sinh thái mật độ thấp gắn với Khu du lịch thể thao Cửa Hiền; và trở thành khu đô thị kết hợp du lịch nghỉ dưỡng phát triển hỗn hợp tại phía Đông Bắc tỉnh Nghệ An nhằm giảm sức ép về phát triển trong đô thị trung tâm, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng tầm đô thị.

Việc UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 có mục tiêu nhằm cụ thể hóa Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 15/2/2023.

Đồng thời tạo lập một quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế, là một trong những trung tâm du lịch vùng Bắc Trung Bộ, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí của du khách trong và ngoài nước.

Là khu đô thị, thể thao, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan; đồng thời xác định khung kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 cũng làm cơ sở thu hút, kêu gọi, lựa chọn các nhà đầu tư vào thực hiện quy hoạch theo đúng quy định; làm cơ sở pháp lý cho việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng các công trình, các khu chức năng trong khu vực.

UBND tỉnh Nghệ An giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp với UBND huyện Diễn Châu và các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai đồ án Quy hoạch và bàn giao hồ sơ Quy hoạch được duyệt để các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện chức năng quản lý theo quy định.

Đồng thời tổ chức quản lý quy hoạch, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch để thực hiện quy hoạch theo tiến độ và trình tự được phê duyệt, đúng các quy định hiện hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Diễn Châu căn cứ nội dung đồ án quy hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt, rà soát, tham mưu UBND tỉnh phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Diễn Châu (nếu có), đảm bảo có sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch.