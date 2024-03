Doanh nghiệp tại Nghệ An kiến nghị loạt vấn đề nóng

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị giao ban với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các Hội doanh nghiệp.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An báo cáo tình hình giải quyết nội dung 12 kiến nghị thuộc thẩm quyền chủ trì giải quyết của 8 cơ quan theo thông báo kết luận của UBND tỉnh Nghệ An vào tháng 10/2023.

Các kiến nghị tập trung vào các vấn đề về giải phóng mặt bằng tại Khu A - Khu Công nghiệp Nam Cấm và bàn giao tài sản hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cấm; Quy hoạch bãi rác thải công nghiệp tại huyện Quỳ Hợp; Chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; giải quyết lấn chiếm đất rừng tại xã Nghĩa Dũng (huyện Tân Kỳ); Kiến nghị TP. Vinh thanh toán tiền hợp đồng cung cấp chế phẩm, vật tư y tế chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các Hiệp hội, doanh nghiệp còn kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Sào Nam, thị xã Cửa Lò; tính khoản tiền nộp bổ sung trong thời gian dự án được gia hạn tiến độ tại Khu đô thị mới Cửa Tiền - Vinh Tân, thành phố Vinh; giải ngân cho các dự án đã đưa vào sử dụng, các chủ đầu tư còn nợ nhà thầu; thanh toán tiền nợ đấu giá đất.

Cuối tháng 12/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An nhận được thêm 10 kiến nghị mới của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Hiệp hội Bất động sản tỉnh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh thành phố Vinh. Đến nay, các sở, ngành, địa phương đã có văn bản trả lời các kiến nghị này.

Trong đó, Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An có kiến nghị liên quan đến Bến xe Nam Vinh. Cụ thể, Dự án Bến xe Nam Vinh được phân kỳ thành 2 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1 xây dựng Bến xe Nam Vinh, giai đoạn 2 xây dựng Trạm dừng nghỉ và các dịch vụ thương mại khác. Đến nay giai đoạn 1 chỉ còn phần đấu nối vào Quốc lộ 1A đường tránh Vinh là công bố bến đi vào hoạt động. Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát ở Chợ nông sản phía Tây đình chợ Vinh.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An nêu kiến nghị

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Nghệ An có chủ trương di dời Chợ nông sản phía Tây đình chợ Vinh ra vùng ngoại ô. Tại cuộc họp ngày 15/9/2021, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các Sở, ngành, UBND thành phố Vinh, UBND huyện Hưng Nguyên và Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An thống nhất chủ trương di dời Chợ nông sản phía Tây đình chợ Vinh về địa điểm giai đoạn 2 của dự án Bến xe Nam Vinh.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An đang tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Bến xe Nam Vinh. Tuy nhiên, qua kiểm tra, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của UBND huyện Hưng Nguyên thì toàn bộ khu đất Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An xin điều chỉnh được quy hoạch là đất chợ. Nhà đầu tư kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo UBND huyện Hưng Nguyên cùng các Sở, ban, ngành liên quan điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại khu vực dự án phù hợp với hiện trạng.

Kiến nghị của Công ty Cổ phần May Minh Anh – Nghệ An về việc cho phép Dự án Nhà máy giặt Minh Anh - Đô Lương, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, được thực hiện kết nối giao thông từ Nhà máy vào mạng lưới đường bộ của địa phương.

Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan kiến nghị Sở Xây dựng Nghệ An và UBND huyện Hưng Nguyên xem xét, đồng ý thông qua Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư di dời nhà máy đến xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên...

Đại diện các Hội doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh Nghệ An quan tâm, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương đẩy nhanh thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục đất đai, cấp quyền khai thác mỏ đất thực hiện các dự án trên địa bàn; việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, việc xác định giá thuê đất; thanh toán vốn đầu tư…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải trong bối cảnh chung hiện nay và nội tại của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Đức Trung cho biết, tinh thần của UBND tỉnh Nghệ An muốn giải quyết ngay các kiến nghị của doanh nghiệp, tuy nhiên có những kiến nghị liên quan đến nhiều yếu tố, phức tạp nên không thể giải quyết ngay được. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu để giải quyết các kiến nghị đã được nêu trong Thông báo kết luận tại kỳ giao ban trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, những kiến nghị của các doanh nghiệp sẽ được UBND tỉnh, các Sở, ngành giải quyết thường ngày chứ không phải đợi đến kỳ giao ban. Bởi vậy, nếu có những kiến nghị nào đã được trả lời nhưng doanh nghiệp còn băn khoăn cần thẳng thắn trao đổi lại với cơ quan quản lý nhà nước.

Khẳng định doanh nghiệp là đơn vị tạo nên giá trị, doanh nghiệp phát triển tỉnh mới phát triển, nên UBND tỉnh, các Sở, ngành, các địa phương Nghệ An luôn tạo điều kiện tối đa và quan tâm, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình với quan điểm phải có giải pháp giải quyết kiến nghị.