Tăng cường quảng bá du lịch, Lâm Đồng hướng tới mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, trong 4 tháng đầu năm 2025, du lịch Lâm Đồng tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế với mức tăng trưởng cao. Cụ thể, tỉnh đã đón trên 3,87 triệu lượt khách, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2024.

LƯỢNG KHÁCH ĐẾN LÂM ĐỒNG TĂNG

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Lâm Đồng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm 2024 (305 nghìn lượt khách). Số lượt khách qua lưu trú cũng tăng 23,8% (2,91 triệu lượt khách), cho thấy sức hấp dẫn và khả năng giữ chân du khách của địa phương ngày càng được nâng cao.

Riêng trong dịp lễ 30/4-1/5 (từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5/2025), Lâm Đồng ước đón khoảng 240 nghìn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (tăng khoảng 14,3% so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 14 nghìn lượt khách (tăng 75% so với cùng kỳ năm 2024); khách nội địa ước đạt 226 nghìn lượt khách (tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2024), khách qua lưu trú ước đạt 160 nghìn lượt (tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024).

Trước đó, những tháng đầu năm cũng ghi nhận những con số hết sức tích cực. Tháng 1/2025 và đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, lượng khách quốc tế đến Lâm Đồng tăng 35% so với Tết Giáp Thìn 2024; khách qua lưu trú cũng tăng gần 70%.

KỲ VỌNG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

Với những kết quả tích cực đã đạt được, ngành du lịch Lâm Đồng được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong những tháng còn lại của năm 2025, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của Việt Nam.

Phối cảnh sân khấu nơi diễn ra sự kiện.

Phát biểu tại buổi họp báo mới đây tại Hà Nội, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức “Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội - năm 2025”, cho biết vùng đất Lâm Đồng mang những nét văn hóa phong phú đa dạng từ ngôn ngữ, phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo của 47 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh, tạo nền tảng để hình thành nhiều loại hình du lịch hấp dẫn, như: du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch lễ hội, du lịch sinh thái, cảnh quan...

“Vì vậy, việc tổ chức Ngày Văn hóa Lâm Đồng kéo dài suốt 3 ngày sự kiện (16-18/5/2025) tại Hà Nội là một trong những hoạt động xúc tiến du lịch của Lâm Đồng nhằm hướng tới mục tiêu mà Lâm Đồng đã đặt ra”, ông Tuấn cho biết.

Mục tiêu của Lâm Đồng trong năm 2025 và những năm tiếp theo là đưa ngành du lịch trở thành nền tảng kinh tế chiến lược, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh. TP. Đà Lạt đặt mục tiêu tăng lượng du khách quốc tế lên 12% trong tổng số du khách đến Đà Lạt năm 2025 và nâng tỷ lệ này lên 20% vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch và tăng cường bảo vệ môi trường để phát triển du lịch bền vững.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trung Kiên khẳng định đây là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm giới thiệu và quảng bá những nét đẹp đặc trưng về văn hóa, con người và du lịch Đà Lạt-Lâm Đồng, mang đến cơ hội để người dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế khám phá tiềm năng, thế mạnh cùng những sản vật độc đáo của vùng đất cao nguyên.

Trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội - năm 2025” sẽ có nhiều hoạt động như Diễn đàn kết nối Văn hóa-Du lịch-Thương mại tỉnh Lâm Đồng - năm 2025 diễn ra ngày 17/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội. Ngoài ra là các hoạt động xuyên suốt diễn ra từ ngày 16 đến 18/5 tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, như chương trình trưng bày giới thiệu văn hóa du lịch, di sản kiến trúc quy hoạch, sản phẩm OCOP, nông nghiệp; triển lãm Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng - Đà Lạt; trưng bày giới thiệu văn hóa, du lịch, sản vật của Lâm Đồng; quảng bá, trưng bày triển lãm, giới thiệu tinh hoa văn hóa của địa phương; không gian trà và trưng bày các sản phẩm trà…