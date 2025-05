Khởi động mùa du lịch hè với những tín hiệu tích cực

Kết thúc 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5, nhiều địa phương đã đạt doanh thu nghìn tỷ đồng. Đây là một tín hiệu tích cực mở đầu mùa du lịch hè năm 2025. Đặc biệt, hè là dịp nhiều cơ quan, doanh nghiệp tổ chức dã ngoại, hội họp, nghỉ mát cho cán bộ, nhân viên. Mùa hè năm 2024, các tour du lịch MICE tăng trưởng rất tốt, nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng đến 28 - 30%.

Bên cạnh đó, các sản phẩm dành cho du lịch ngắn ngày, du lịch gia đình hứa hẹn sẽ bùng nổ. Theo thói quen, người Việt Nam sẽ tổ chức các tour nghỉ mát gồm cả gia đình hoặc đại gia đình vào mùa hè, nhu cầu chủ yếu là nối kết các thành viên, tạo trải nghiệm thú vị, có ý nghĩa giáo dục cho lớp trẻ. Vì vậy, các điểm đến có thể tăng cường hoạt động tham quan, sinh hoạt gắn liền với văn hóa bản địa như: trồng rau, bắt thủy hải sản, chăm sóc bảo vệ động vật...

Để kích cầu du lịch nội địa, từ tháng 4 đến nay, các tỉnh, thành phố đã tích cực chuẩn bị các hoạt động. Mùa hè 2025, Hải Phòng lần đầu đưa vào khai thác sản phẩm du lịch sinh thái rừng ngập mặn Bàng La- Đồ Sơn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết thành phố có tổng cộng 20 hoạt động, sự kiện phục vụ mùa du lịch hè Đà Nẵng 2025 với 8 hoạt động chính, 12 hoạt động kết nối và hoạt động tại khu, điểm du lịch.

Carnaval Hạ Long lần thứ 18 với chủ đề “Kết nối di sản - Tiên phong toả sáng”. Ảnh: Vi21Media

Tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức 50 sự kiện kích cầu du lịch vào dịp hè như: Chương trình Art for Climate Festival - Halong 2025, Carnaval Hạ Long 2025, liên hoan ẩm thực… Cùng với đó, nhiều địa phương đã công bố các chương trình lễ hội du lịch, hội chợ du lịch đặc sắc, hấp dẫn.

KHÁNH HÒA

Ngày 6/5/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển năm 2025, được tổ chức tại TP. Nha Trang. Theo đó Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển năm 2025 với chủ đề "Nha Trang say hi" diễn ra từ cuối tháng 5 đến xuyên suốt tháng 6/2025 với 36 hoạt động văn hóa, thể thao và nghệ thuật hấp dẫn.

Trong đó điểm nhấn sẽ là đại nhạc hội "Nha Trang say hi" được tổ chức vào đêm 7/6/2025 với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng đến từ chương trình "Anh trai say hi", kết hợp với màn bắn pháo hoa tầm cao trên biển, chương trình giao lưu văn hóa quốc tế, carnival diễu hành đường phố (từ ngày 7 đến ngày 9/6/2025).

Bên cạnh đó là loạt sự kiện hấp dẫn như lễ hội trầm hương, lễ hội yến sào, lễ hội văn hóa ẩm thực quốc tế, lễ hội bia tươi Lousiane... Ngoài ra còn có các hoạt động thể thao như giải bóng chuyền bãi biển quốc tế, giải bơi biển Sea Star Nha Trang Bay, giải bóng đá bãi biển quốc gia, giải đua xe thể thao và địa hình, giải chạy Unique Nha Trang H-marathon...

Khai mạc và đại nhạc hội “Nha Trang Say Hi” sẽ diễn ra vào tối 7/6/2025.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra 2 cuộc thi sắc đẹp là Hoa hậu Biển đảo Việt Nam năm 2025 (Miss Sea Island Vietnam 2025) và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2025 (Miss Cosmo Vietnam 2025)… Sự kiện hy vọng tạo cơ hội liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Khánh Hòa với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế, tăng cường, mở rộng liên kết địa phương, liên kết vùng, thu hút du khách và mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế.

HÀ NỘI

UBND Thành phố Hà Nội mới đây cũng đã đồng ý chủ trương về việc tổ chức Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2025 theo đề nghị của Sở Du lịch. Theo đó, Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2025 sẽ được tổ chức với chủ đề “Trải nghiệm Hà Nội 2025".

Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 30/5 - 01/6/2025 tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội. Lễ hội sẽ bao gồm nhiều không gian trải nghiệm đáng ý như: Không gian trải nghiệm “Điểm đến Hà Nội”; Không gian kết nối doanh nghiệp; Không gian giới thiệu và trải nghiệm nghề truyền thống; Không gian trải nghiệm ẩm thực Hà Nội; Không gian kết nối Hà Nội và các tỉnh, thành phố với bạn bè quốc tế; Không gian trải nghiệm, khám phá du lịch Hà Nội qua công nghệ...

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2025 sẽ có nhiều không gian trải nghiệm đáng chú ý.

Các hoạt động chính sẽ bao gồm: tái hiện trải nghiệm của du khách tại các khu điểm du lịch trên địa bàn; kích cầu du lịch; biểu diễn nghệ thuật; diễu hành nghệ thuật; giao lưu... Cùng với đó, các khu, điểm du lịch nổi bật của Hà Nội tham gia lễ hội với các hoạt động hưởng ứng như Trải nghiệm văn hóa phố cổ, phố nghề Hoạt động trải nghiệm tại Khu phố cổ Hà Nội; Hướng dẫn làm các sản phẩm thủ công truyền thống; Trải nghiệm lịch sử và di sản...

LÀO CAI

Năm 2025, Hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Lào Cai, với chủ đề “Du lịch Lào Cai ‑ Kết nối khát vọng xanh". Hội chợ sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 5/6 - 8/6/2025), quy mô tương đương 130 gian hàng tiêu chuẩn và các khu vực phụ cận trong khuôn viên 5.000 m2, tại khu vực Quảng trường Đinh Lễ, thành phố Lào Cai.

Nổi bật trong khuôn khổ hội chợ là tọa đàm “Kết nối phát triển du lịch xanh” sẽ diễn ra vào sáng ngày 6/6/2025. Các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp sẽ cùng đánh giá hiện trạng, hiến kế giải pháp đột phá cho phát triển du lịch bền vững; đồng thời thảo luận xu hướng thị trường và định hướng kết nối du lịch xuyên biên giới.

Để tăng tính kết nối và hiệu quả, chương trình Famtrip dành cho doanh nghiệp du lịch sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6/6/2025. Hội chợ cũng dành không gian riêng cho các hoạt động B2B và B2C - nơi các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối với nhau và với khách hàng tiềm năng.

Từ ngày 5 đến ngày 8/6/2025, hàng loạt hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tặng quà lưu niệm, voucher khuyến mãi… sẽ được triển khai bởi các đơn vị du lịch uy tín như Cáp treo Sunworld Fansipan Legend, Khu du lịch cầu kính Rồng Mây, Điểm du lịch Cát Cát...

Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai 2025 dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 5/6 - 8/6.

Đặc biệt, không gian tiểu cảnh được đầu tư sáng tạo với điểm nhấn là cổng vào mô phỏng hình dáng ngọn núi kết hợp hoa văn thổ cẩm, lối đi chính được bố trí thành dòng “sông giao duyên” trải đầy hoa văn thổ cẩm tạo điểm nhấn về mặt thị giác…

Với quy mô và tính chuyên nghiệp cao, Hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai năm 2025 được kỳ vọng sẽ khẳng định vị thế của Lào Cai như một trung tâm liên kết vùng và quốc tế - nơi lan tỏa khát vọng phát triển xanh, hài hòa và bền vững.