Tăng hạn dùng vaccine Moderna từ 7 tháng lên 9 tháng

Bộ Y tế ngày 3/3 cho biết, căn cứ vào kết luận của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc, Cục Quản lý Dược đã đồng ý cập nhật hạn dùng của vaccine Spikevax (tên khác của vaccine Moderna) từ 7 tháng lên 9 tháng (kể từ ngày sản xuất) ở điều kiện bảo quản -25 độ C đến -15 độ C, đối với các cơ sở sản xuất vaccine này đã được Bộ Y tế phê duyệt cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Việc cập nhật hạn dùng này được áp dụng đối với các lô vaccine Moderna được nhập khẩu vào Việt Nam kể từ ngày 2/3/2022.

Trước đó, việc cập nhật hạn dùng vaccine Moderna cũng đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt vào ngày 9/2/2022, Cơ quan Quản lý Dược của Châu Âu (EMA) phê duyệt ngày 8/12/2021, Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (US FDA) phê duyệt ngày 31/1/2022 và các cơ quan quản lý dược của Anh, Úc, Canada, Thụy Sỹ...

Vaccine Moderna do hãng dược Moderna nghiên cứu và sản xuất, được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 28/6/2021. Vaccine Moderna mỗi liều 0,5ml chứa 100mcg mRNA (được nhúng trong các lipid nanoparticle SM-102). Dạng bào chế là hỗn dịch tiêm bắp.

Bộ Y tế khẳng định việc cập nhật hạn dùng đối với vaccine Moderna không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vaccine.

Liên quan đến vaccine Moderna, hồi tháng 12/2021, Bộ Y tế đã có hướng dẫn để sử dụng vaccine hợp lý, an toàn và hiệu quả vaccine do Moderna sản xuất, Bộ Y tế hướng dẫn những người đã tiêm mũi 1 vaccine nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vaccine đó.

Trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vaccine do Moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine do Pfizer hoặc Astrazeneca sản xuất. Khoảng cách tiêm mũi 2 sau mũi 1 vaccine do Pfizer sản xuất theo hướng dẫn của nhà sản xuất, khoảng cách sau mũi 1 vaccine do Astrazeneca sản xuất theo công văn số 7820/BYT-DP ngày 20/9/2021 của Bộ Y tế.

Trước vaccine Moderna, Bộ Y tế cũng đã cập nhật về việc tăng hạn dùng của vaccine Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản từ -90 đến -60 độ C. Gần đây nhất, vaccine phòng Covid-19 Abdala của Cuba cũng được tăng hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản 2 – 8 độ C.