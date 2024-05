Tăng là xả, thanh khoản cao kỷ lục 8 tuần, khối ngoại rút tiếp gần 800 tỷ

Rất có thể thị trường sáng nay chịu ảnh hưởng từ cú sốc giảm giá của thế giới đêm qua. Tuy vậy những nỗ lực bắt đáy vẫn xuất hiện, chỉ là không đủ mạnh để đem lại kết cục thuận lợi: VN-Index rung lắc mạnh và đang chốt ở sát mức thấp nhất, bốc hơi 0,66% so với tham chiếu giữa bối cảnh thanh khoản lên mức cao nhất 8 tuần.

Tác động rõ nhất của ảnh hưởng bên ngoài xuất hiện ngay những phút mở cửa. VN-Index “sập” rất nhanh trong vài phút, sau đó dòng tiền vào bắt đáy đẩy dần lên. Chỉ số vượt tham chiếu trong vài chục phút nhưng mức cao nhất cũng chỉ hơn 4 điểm. 45 phút cuối phiên là một đợt xả dữ dội, chỉ số gần như rơi tự do xuống đáy. Chốt phiên VN-Index giảm 8,5 điểm.

Nhịp phục hồi của chỉ số chủ yếu nhờ các trụ dẫn. Độ rộng kém là biểu hiện rõ nhất. Trọn phiên độ rộng nghiêng mạnh về phía giảm, thậm chí tại đỉnh chỉ số, sàn HoSE chỉ có 186 mã tăng/266 mã giảm. Chốt phiên, chỉ còn 116 mã tăng/310 mã giảm, trong đó 151 mã giảm quá 1%, tập trung 53% tổng giao dịch của sàn.

Biến động mạnh trong sáng nay đi kèm với thanh khoản rất cao, tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE tăng vọt 35,4% so với sáng hôm qua, đạt 14.016 tỷ đồng. Tính chung cả HNX, giao dịch tăng 30% đạt 15.199 tỷ đồng. Đây là mức khớp lệnh lớn nhất 8 tuần.

Sau phiên tăng mạnh bất ngờ hôm qua, thị trường suy yếu khá nhanh với nền thanh khoản vượt trội cho thấy quan điểm chốt lời vẫn rất nhiều. Tác động từ bên ngoài không lý giải hết diễn biến sáng nay vì thực tế phản ứng ban đầu qua khá nhanh, thị trường đã có nhịp phục hồi trước khi bị xả lần nữa.

Nhóm blue-chips sau khi nâng đỡ thị trường hôm qua đã quay đầu rõ nhất. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,83% với 8 mã tăng/21 mã giảm. Loạt cổ phiếu quay đầu với biên độ rất rộng là FPT giảm 3,7% so với mức đỉnh và chốt phiên dưới tham chiếu 3,35%. PLX dù vẫn đang tăng 0,5% so với tham chiếu nhưng thực chất bốc hơi tới 4,48% so với đỉnh đầu ngày. GAS để mất 2,33% và đảo chiều thành giảm 0,38% so với tham chiếu. CTG, MBB, GVR, MSN, MWG đều có biên độ dao động giảm cực mạnh trên 2%.

Nhìn chung diễn biến kiểu tăng trước, giảm sau với thanh khoản rất cao đều là biểu hiện của áp lực bán. Sự thay đổi trong quan điểm của nhà đầu tư là quá nhanh, vì hôm qua tâm lý hưng phấn còn rất mạnh. Trong 151 cổ phiếu giảm mạnh nhất của VN-Index, tới 26 mã giao dịch quá 100 tỷ đồng. FPT, SSI, HPG, VND, DIG, MWG, MSN, VIX, HDG là những cổ phiếu thanh khoản dữ dội và sức ép rõ nét nhất.

Phía tăng giá, trong 116 mã xanh chỉ có 30 mã tăng hơn 1% và hầu hết thanh khoản rất nhỏ. Số đáng chú ý là FET, ITA tăng kịch trần với thanh khoản lần lượt 88,8 tỷ và 40,7 tỷ; CSV tăng 5,3% với 160,7 tỷ; ACB tăng 4,22% với 659,4 tỷ; PVT tăng 2,05% với 242,5 tỷ; GVR tăng 1,8% với 252,1 tỷ; NVL tăng 1,04% với 290,3 tỷ; DGC tăng 1,02% với 578,5 tỷ…

Các cổ phiếu đi ngược dòng sáng nay hầu như không mang tính đại diện nhóm ngành mà chỉ là những cổ phiếu cá biệt có dòng tiền riêng rẽ. Điều này cho thấy khả năng đi ngược dòng mang tính chọn lọc và chừng nào độ rộng càng hẹp thì xác suất càng thấp cho khả năng chọn đúng cổ phiếu.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tăng mạnh quy mô bán ra tới 1.495,6 tỷ đồng trên sàn HoSE và mức rút vốn ròng đạt 739,5 tỷ đồng. Nếu tính chung 3 sàn, tổng giá trị rút ròng lên tới gần 800 tỷ. Đây là mức bán ròng trong phiên sáng cao kỷ lục 5 tuần.