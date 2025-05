Tăng trước giảm sau, VN-Index đang quá phụ thuộc vào cổ phiếu trụ

Diễn biến tăng mạnh mẽ ngay sau khi mở cửa phiên sáng nay đã đưa VN-Index tiến vào vùng đỉnh cũ tháng 3, nhưng hoàn toàn là nhờ sức kéo của các cổ phiếu lớn. Đến khi nhóm trụ quay đầu suy yếu, chỉ số từ mức tăng gần 16,5 điểm đã trả lại gần hết, chỉ còn tăng chưa tới 1 điểm.

Đỉnh cao nhất của VN-Index đạt 1331,6 điểm trong khi mức đóng cửa lập đỉnh tháng 3 vừa qua là 1336,26 điểm và mức cao nhất tại đỉnh là 1342,91 điểm. Như vậy chỉ số này đã quay lại vùng đỉnh cũ. Diễn biến đầu phiên là phản ứng quán tính sau phiên tăng bùng nổ hôm qua, nhưng khả năng duy trì cũng như sức mạnh lại kém ổn định.

Tác động của các cổ phiếu trụ là rất rõ nét ở nhịp kéo “rướn” này. VIC có ít phút bùng nổ tăng kịch trần 6,99%, VHM cũng kịch trần tương tự tăng 7%. Hôm qua hai mã này cũng “dắt nhau” cùng tăng hết biên độ. VCB trong khoảng 40 phút đầu tiên có lúc tăng 1,4% so với tham chiếu; BID tăng 1,8%, CTG tăng 2,28%; TCB tăng 1,45%; VPL tăng 1,81%... Tuy nhiên sự hưng phấn này diễn ra trong thời gian ngắn, khi các cổ phiếu lớn suy yếu, VN-Index cũng “đổ dốc” rất nhanh. Đến cuối phiên sáng chỉ số chỉ còn tăng 0,98 điểm, thậm chí có lúc còn đỏ.

Diễn biến tăng trước giảm sau khiến hàng loạt cổ phiếu trong rổ VN30 tạo “bẫy tăng giá” khá to trong phiên: VIC đã quay đầu giảm 0,22% so với tham chiếu, tức là trượt dốc đến 6,74% so với đỉnh. VHM còn tăng 5,25% cũng là trượt giảm 1,63%. VCB mất sạch, quay về tham chiếu. BID đổ đèo -2,04% thành giảm 0,28% so với tham chiếu. CTG cũng không kém, để mất 1,98%, chỉ còn tăng nhẹ 0,25% cuối phiên. FPT bốc hơi tới 2% so với đỉnh và đảo chiều thành giảm 1,34%... Thống kê có tới 7/30 cổ phiếu của rổ blue-chips đã đảo chiều từ 2% trở lên so với giá cao nhất, chưa kể 17 mã khác đảo chiều từ 1% tới dưới 2%.

Điều này lý giải tại sao VN-Index lại “cắm đầu” đi xuống nhanh như vậy, dù khởi động là rất tích cực. Chỉ số này lên xuống đang phụ thuộc quá nhiều vào các mã lớn mà tiêu biểu là VIC, VHM, VCB, BID, CTG, TCB… những cổ phiếu thuộc top 10 vốn hóa. Đặc biệt VIC và VHM đang được kéo lên dữ dội mấy ngày nay. VN30-Index chốt phiên sáng vẫn còn tăng nhẹ 0,35% với 11 mã tăng/14 mã giảm. Số tăng cũng có vài cổ phiếu còn mạnh, ngoài VHM là STB tăng 5,7%, VPB tăng 1,65%, MSN tăng 0,96%.

Phần còn lại của thị trường cũng không khá hơn được. Midcap đang giảm 0,51%, Smallcap giảm 0,66% và độ rộng tổng thể của VN-Index rất tệ với 92 mã tăng/208 mã giảm. Lúc VN-Index tăng đạt đỉnh khoảng 9h40 độ rộng cũng khá tốt với 151 mã tăng/100 mã giảm nhưng đến khoảng 9h55 đã chuyển sang thế cân bằng 127 mã tăng/128 mã giảm dù chỉ số vẫn còn tăng gần 13 điểm. Diễn biến này góp phần xác nhận tác động của trụ. Đến khi các trụ suy yếu rõ ràng thì sắc đỏ đã lan tràn trên bảng điện và thiệt hại đã rất lớn.

Trong 208 cổ phiếu đang đỏ của VN-Index, có tới 120 mã giảm quá 1%. Điều này khiến việc chỉ số vẫn tăng nhẹ 0,98 điểm như một sự tương phản khó chịu. Tổn thất cho danh mục là căn cứ vào cổ phiếu cụ thể thay vì chỉ số. VHM đỡ tới 3,2 điểm cho VN-Index và đỡ 4,7 điểm cho VN30-Index. Nói cách khác, chỉ mình VHM đang giữ màu xanh cho các chỉ số này. Các cổ phiếu đang rơi rất mạnh với thanh khoản khá lớn có thể kể tới BCG, CTD, VPL, TV2, GEE, YEG, VSC, CMG, ORS, GMD…

Ở phía tăng, ngoài VHM giữ giá, có thêm STB, VPB thanh khoản rất cao. STB mới buổi sáng đã lập kỷ lục thanh khoản 18 phiên với hơn 1.294 tỷ đồng. VPB cũng khớp 864,3 tỷ. Ngoài ra GEX, EIB, NVL, HVN, CII là các cổ phiếu khác giao dịch trên trăm tỷ đồng và giá đều tăng hơn 1%.

Nhà đầu tư nước ngoài đang ghi nhận mua ròng 311 tỷ đồng trên sàn HoSE nhưng chủ yếu là nhờ chứng chỉ quỹ FUEVFVND với +323 tỷ đồng. Ngoài mã này, STB cũng được mua ròng mạnh 308,7 tỷ dù khối ngoại mua chỉ chiếm khoảng 25% tổng thanh khoản. VHM +96,8 tỷ, HVN +54 tỷ, MBB +39,2 tỷ, NVL +36,8 tỷ, GEX +32,2 tỷ là các mã khác được mua ròng tốt. Có thể thấy những cổ phiếu này hầu hết tăng giá. Phía bán ròng có FPT -138,7 tỷ, VIC -88,6 tỷ, VRE -44,4 tỷ, SSI -29,4 tỷ, ACB -28,4 tỷ.

Việc các trụ đang neo chỉ số gần vùng đỉnh không có nhiều ý nghĩa vì độ rộng xác nhận nhà đầu tư không hào hứng với diễn biến tăng điểm này. Mặt khác, trừ phi có các trụ trong danh mục, đa phần nhà đầu tư vẫn không có lãi thậm chí là vẫn lỗ.