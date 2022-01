Tập đoàn GFS: Top 10 thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng lần thứ 4

Tham dự buổi lễ có Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng Biên tập Báo Xây dựng cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Báo, Tạp chí và đơn vị doanh nghiệp có Thương hiệu được vinh danh.

Chương trình được tổ chức thường niên 2 năm một lần, kể từ năm 2009, nằm trong chuỗi hoạt động nhằm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, ghi nhận đánh giá chỉ số tin và dùng của cộng đồng xã hội đối với những thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ ngành Xây dựng có những đóng góp tích cực, hiệu quả vì quyền lợi khách hàng, vì sự phát triển và hội nhập của ngành Xây dựng nói riêng và nền kinh tế quốc gia nói chung thông qua hình thức bình chọn công khai, trực tiếp của người tiêu dùng trên cổng thông tin điện tử: www.thuonghieuxaydung.vn.

Tính đến ngày 21/12/2021, Ban tổ chức ghi nhận đã có hơn 61.000 lượt truy cập bình chọn, dựa trên kết quả bình chọn, đánh giá cao nhất trong đó chia theo số điểm với 2 mức đánh giá Top 10 và Top 20. Trong đó, Tập đoàn GFS đã xuất sắc được bình chọn là Top 10 “ Thương hiệu hàng đầu ngành Xây dựng Việt Nam 2021”, một lần nữa khẳng định những nỗ lực, sự đóng góp không ngừng nghỉ của Tập đoàn GFS trong lĩnh vực phát triển bất động sản tại Việt Nam trong thời gian qua, hướng tới mục tiêu lọt Top VNR500 - các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, trong đó phấn đấu thuộc Top 150 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam của VNR500.

Tại buổi lễ, Ông Trần Vũ Minh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn GFS chia sẻ về mũi nhọn mà Tập đoàn GFS đang rất quan tâm, đầu tư, đó là “Xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân tại các Khu Công nghiệp” - Một bài toán không nhỏ từ thực tiễn khi Việt Nam thực hiện “sống chung” với dịch Covid - 19 để phát triển kinh tế với nhu cầu xây dựng hàng triệu m2 mặt sàn trong những năm tới đây.

Triển khai quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2021, của TTg Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tập đoàn GFS đã và đang đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới trong sản xuất vật liệu mới an toàn, thân thiện môi trường; công nghệ mới trong xây dựng các khu nhà tiền chế đảm bảo mỹ quan, chất lượng và giá thành phù hợp nhất với người tiêu dùng tại phân khúc thị trường này vì đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà sâu sắc hơn đó là vấn đề xã hội và trách nhiệm với cộng đồng của doanh nghiệp.

Với đội ngũ nhân sự, chuyên gia giàu kinh nghiệm, Tâp đoàn GFS đã và đang hợp tác với nhiều đối tác uy tín trong nước và quốc tế về thiết kế, giám sát, thi công, quản lý dự án. Tập đoàn GFS được biết đến qua các dự án nhà ở và khu đô thị có chất lượng đột phá như Five Star West Lake, Five Star Garden, Five Star Mỹ Đình và sắp tới là nhiều dự án Bất động sản dân dụng và công nghiệp khác.